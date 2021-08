Acura presenta el NSX Type S de 600 hp de producción limitada en la Semana del Automóvil de Monterrey

"El NSX es una increíble historia de éxito para Acura, liderando el restablecimiento de Acura como una marca de rendimiento y sentando las bases para el regreso del Type S", señaló Jon Ikeda, vicepresidente y director de la marca Acura. "Somos una empresa de entusiastas, y ya estamos investigando cuál debería ser la próxima generación de automóviles deportivos en la próxima era electrificada".

Reconocible al instante por su estilo distintivo y más agresivo en la parte delantera y trasera, el NSX Type S también cuenta con llantas exclusivas de 5 radios, neumáticos Pirelli P-Zero de mayor adherencia, sistema reacondicionado de amortiguación adaptable, detalles distintivos del Type S, un techo de fibra de carbono estándar y pintura mate Gotham Gray disponible. Bajo su cubierta de motor de fibra de carbono disponible, se encuentra el tren motriz de producción más poderoso de Acura: una versión actualizada del sistema V6 del superdeportivo, con doble turboalimentador y un sistema híbrido de tres motores que produce 600 caballos de fuerza y 492 lb-ft de torque.

La transmisión DCT de 9 velocidades del superdeportivo y la revolucionaria vectorización de torque Sport Hybrid Super Handling All-Wheel Drive™ (SH-AWD®) se han reajustado para maximizar el rendimiento. Su paquete ligero disponible incluye frenos de cerámica de carbono, cubierta de motor de fibra de carbono y paquete interior también de fibra de carbono, lo que reduce el peso total en vacío en casi 58 libras.

Precios del NSX Type S 2022 (precio minorista sugerido por el fabricante; MSRP) NSX Type S $169,500 NSX Type S con paquete ligero $182,500

Aspectos destacados del Acura NSX Type S 2022:

Producción limitada de solo 350 unidades, con 300 para el mercado de los Estados Unidos

Es el Acura para carretera más poderoso y rápido de todos los tiempos, con 600 hp (+27) y 492 lb-ft de torque (+16)

Fue 2 segundos más rápido que el NSX 2021 en el circuito de Suzuka en Japón

Las mejoras en el tren motriz incluyen turboalimentadores compartidos con el automóvil de carreras NSX GT3 Evo, un aumento del 6 por ciento en la presión de alimentación, un 20 por ciento más de capacidad en la batería y un 10 por ciento más en el rendimiento de la misma

La transmisión DCT reajustada de 9 velocidades cuenta con una respuesta de aumento de marcha 50 por ciento más rápida y un nuevo modo de reducción rápida de marcha

Revolucionaria vectorización de torque Sport Hybrid SH-AWD® reajustada para maximizar el rendimiento

Las nuevas llantas divididas de 5 radios aumentan el ancho de vía delantero (+0.4 in) y posterior (+0.8 in)

Nuevos neumáticos Pirelli P-Zero desarrollados específicamente para el NSX Type S utilizando tecnología avanzada de modelado (incluye la designación "H0" en el costado)

Nuevo diseño exterior y aerodinámica para un mayor enfriamiento del motor

La aerodinámica mejorada incluye un agresivo difusor trasero de fibra de carbono inspirado en el NSX GT3

El techo estándar de fibra de carbono baja el centro de gravedad para lograr una mejor maniobrabilidad

El paquete ligero disponible incluye frenos de cerámica de carbono en uno de cuatro colores, cubierta de motor de carbono, acabados interiores de carbono y reduce el peso total en vacío en aproximadamente 57,8 libras (26,2 kg)

La nueva pintura metálica mate Gotham Gray brinda una apariencia aún más siniestra para el NSX Type S y se limita a solo 70 unidades de la producción total de 350 a nivel mundial

La cabina NSX Type S ha sido mejorada mediante el revestimiento de techo Alcantara®, el logotipo del Type S bordado en la guantera, el logotipo del NSX en relieve en los reposacabezas y la costura en contraste

Mayor potencia, torque y aceleración

Con una combinación de un motor V6 doble turbo de alta potencia y un sistema híbrido de tres motores Sport Hybrid SH-AWD® con vectorización de torque, el tren motriz de la segunda generación del NSX ha sido una innovación desde el lanzamiento del superdeportivo en 2016. Mejorado para el nuevo NSX Type S, produce la mayor potencia de salida combinada de cualquier tren motriz de cualquier Acura de carretera, con una potencia de salida combinada de 600 caballos de fuerza y 492 lb-ft de torque.

Fabricado a mano en una instalación especial en Anna Engine Plant en Ohio, el exclusivo motor V6 de 3.5 litros y doble turboalimentador del superdeportivo ha sido mejorado con nuevos inyectores de combustible (que proporcionan un caudal 25 por ciento mayor), nuevos intercoolers (capaces de disipar un 15 por ciento más de calor) y nuevos turboalimentadores compartidos con el NSX GT3 Evo (que ofrecen un aumento del 5.6 por ciento en la presión máxima de alimentación, de 15.2 a 16.1 PSI). El resultado es un aumento en la potencia de salida del motor de 500 hp a 520 hp y de 406 lb-ft de torque a 443 lb-ft.

La relación de transmisión de la unidad de motor doble (TMU) que impulsa las ruedas delanteras y proporciona vectorización de torque activa en las curvas se ha reducido desde 8.050:1 a 10.382:1. Esta relación 20 por ciento menor aumenta el torque fuera de línea, lo que le brinda al NSX un potente lanzamiento.

Además, se utiliza con mayor eficiencia la unidad de potencia inteligente (IPU) del superdeportivo que proporciona energía a los motores eléctricos. Esto permite un 20 por ciento más de capacidad utilizable de la batería y un 10 por ciento más de rendimiento de la misma. La mayor capacidad y potencia de salida permitieron a los ingenieros reajustar los motores eléctricos del sistema Sport Hybrid SH-AWD® para lograr un mejor rendimiento en los cuatro modos del Sistema Dinámico Integrado (ver a continuación) y ofrecer una mayor autonomía al vehículo eléctrico.



NSX 2021 NSX Type S 2022 Motor V6 híbrido doble turbo de 3.5 litros y

aleación de aluminio de 75 grados V6 híbrido doble turbo de 3.5 litros y

aleación de aluminio de 75 grados Transmisión Caja DCT de 9 velocidades (transmisión de doble embrague) Caja DCT de 9 velocidades (transmisión de doble embrague) Sistema combinado

Caballos de fuerza (SAE neto) 573 600 (+27) Sistema combinado

Torque máximo (SAE neto) 476 492 (+16)

Avances en la transmisión DCT de 9 velocidades

El NSX Type S enruta la potencia mediante un sistema de transmisión de doble embrague (DCT) de 9 velocidades, que ha sido reajustado para lograr un rendimiento aún mayor. Las mejoras incluyen un nuevo modo de reducción rápida de marchas, una reducción automática de marchas más agresiva, el aumento de marcha aún más rápido en los modos Sport y Sport+ y un umbral de revoluciones más alto para las reducciones en el modo Track.

En el modo Sport y superiores, el nuevo sistema de reducción rápida de marchas permite que el conductor salte varias marchas a la vez al mantener pulsada la leva de reducción de marcha, en lugar de hacer los cambios de marcha manualmente una por una. Cuando se mantiene la leva presionada por 0.6 segundos, la transmisión automáticamente selecciona la marcha más baja posible para la velocidad del vehículo, lo que reduce el tiempo que transcurre al hacer los cambios y permite que el conductor aplique el acelerador con mayor rapidez.

El uso de las levas para subir de marcha en los modos Sport y Sport+ se ha mejorado con una nueva programación que engrana el embrague hasta un 50 por ciento más rápido desde el momento en que se activa la paleta, lo que mejora la aceleración.

Si las levas no se usan mientras están en el modo Sport+, la transmisión reduce la marcha casi inmediatamente cuando se presiona el freno, como cuando se desacelera en una esquina. Esto ayuda a mantener la estabilidad al cambiar las marchas mientras el automóvil está en una recta, y prepara al NSX para una aceleración aún más rápida tras salir de una esquina mediante la optimización de la velocidad del motor.

También se ha mejorado el comportamiento de la transmisión en el modo Track, lo que ha permitido que el NSX Type S disminuya las marchas antes gracias a un umbral de revoluciones que se ha incrementado en 1,500 rpm. Este cambio les permite a los conductores del NSX Type S activar la leva de reducción de marchas con anterioridad durante la desaceleración.

Maniobrabilidad optimizada, comodidad al conducir y respuesta

Los ingenieros de Acura han optimizado el chasis, la suspensión y la respuesta del NSX Type S, aumentando el rendimiento del superdeportivo y la conexión emocional con su conductor. Los cuatro modos de su Sistema Dinámico Integrado también se han reajustado para mejorar el rendimiento, y se ha reprogramado el control de sonido de la admisión (ISC) y el control de sonido activo (ASC) para lograr un tono de motor más integrado. El resultado es una experiencia única de superdeportivo que combina maniobrabilidad e impulso de primer nivel con una experiencia de conducción apasionada y una habitabilidad diaria.

Sistema Dinámico Integrado

Modo silencioso: el modo silencioso combina la mayor capacidad y potencia de salida de la batería con el nuevo cambio de marchas más bajo para la unidad de doble motor (TMU) para una aceleración más vigorosa desde una parada. La mayor potencia y capacidad también significa que el NSX Type S puede permanecer en su modo eléctrico puro por períodos prolongados, incluso cuando se utilizan entradas más agresivas del pedal del acelerador. Además, el control de sonido de la admisión está programado para un sonido mínimo del motor mientras está en modo silencioso.

Modo Sport: además de implementar la nueva función de reducción rápida de marchas, el modo Sport se ha actualizado con nuevas calibraciones para los amortiguadores de la suspensión y el Sport Hybrid SH-AWD®. Las nuevas calibraciones de suspensión reducen el balanceo de la carrocería y el hundimiento de los frenos, dando lugar a un viraje más estable.

El superdeportivo utiliza su Sport Hybrid SH-AWD® para la vectorización del torque y crea un momento de viraje para dar al NSX Type S una sensación más deportiva y receptiva. Al salir de una esquina, la unidad de doble motor ayuda con torque adicional para brindar una sensación ligera y directa, con menos presión en el pedal del acelerador.

Modo Sport+ : Diseñado para la conducción enérgica en caminos serpenteantes, el modo Sport+ ha sido reprogramado para ayudar al conductor a sentirse más integrado con el automóvil, comenzando con una reducción de marchas anticipada cuando la transmisión está en modo totalmente automático. El sistema Sport Hybrid SH-AWD® está optimizado para ayudar a mejorar el viraje mediante el uso de la vectorización de torque para crear una sensación de giro aún más agresiva para un ángulo de dirección determinado.

Cuando se acelera fuera de una esquina, la unidad de doble motor ofrece asistencia adicional, estabilizando el automóvil a la vez que mejora la aceleración. En el modo Sport+, los aumentos de marcha también son hasta un 50 % más rápidos, lo que reduce el tiempo entre las marchas y mejora la aceleración.

Modo Track: El modo Track se ha actualizado para maximizar el rendimiento adicional y el potencial de agarre del NSX Type S. Cuando se reduce la marcha desde la 2.a a la 7.a, la velocidad de reducción permitida se ha aumentado en 1,500 rpm, lo que le da al conductor mayor control sobre la entrega de potencia y mantiene al motor en su rango de revoluciones más potente en condiciones de circuito. Además, en el modo Track, los perfiles de sonido ISC y ASC también están optimizados y proporcionan una señal más clara y audible sobre los puntos de cambio ideales.

Nuevas llantas forjadas y vía más ancha

Las nuevas llantas de aleación forjadas a medida de 5 radios divididos están disponibles en gris mate tiburón (Matte Shark Grey) o negro berlina brillante (Gloss Berlina Black). Su mayor desplazamiento negativo amplía las vías delantera y trasera del NSX Type S en 0.4 in y 0.8 in, respectivamente. Esto no solo mejora la maniobrabilidad del superdeportivo, sino que también le otorga una postura especialmente agresiva.

Sistema de frenos Brembo® de alto rendimiento

Para el NSX Type S 2022, los frenos Brembo® de seis pistones delanteros y cuatro pistones con pinzas acabadas en rojo son parte del equipamiento estándar. La actualización al paquete ligero incluye frenos Brembo de cerámica de carbono (disponibles con pinzas negras, plateadas, rojas o anaranjadas) y produce una reducción de peso en vacío de casi 58 libras.

Neumáticos Pirelli P-Zero a la medida

Para maximizar el rendimiento, Pirelli ha desarrollado un nuevo neumático P-Zero exclusivamente para el NSX Type S utilizando tecnología avanzada de modelado desarrollada gracias a años de experiencia en los deportes a motor. Con un tamaño de 245/35ZR19 en la parte delantera y 305/30ZR20 en la parte trasera, los neumáticos cuentan con un patrón asimétrico en la banda de rodadura para una excelente precisión de dirección, estabilidad en la parte trasera y alto agarre en condiciones húmedas y secas, además de compuestos de banda de rodadura de muy alto rendimiento para ofrecer excelencia en maniobrabilidad y frenado. Junto con el aumento de las vías delantera y trasera, los nuevos neumáticos contribuyen a generar un aumento del 6 % en el agarre lateral.

Cada Pirelli P Zero a la medida para el NSX Type S 2022 tiene la marca "H0" en el costado, lo que indica que se ha desarrollado especialmente con Acura para mejorar el rendimiento del superdeportivo.

Diseño y aerodinámica inspirados en las carreras

El nuevo diseño del NSX Type S, dramático y agresivo, sigue arraigado en los principios fundamentales de la gestión de flujo total de aire que ha guiado los diseños del NSX desde el principio. La nueva nariz, con sus entradas de aire más grandes y angulares, y el difusor más grande del extremo posterior, trabajan juntos para proveer una mejor estabilidad en altas velocidades. La nueva forma de su alerón frontal de fibra de carbono minimiza la elevación aerodinámica frontal al dirigir el flujo de aire bajo el automóvil.

Para ayudar a enfriar el motor más poderoso, una abertura de rejilla frontal más grande permite que más aire llegue a los radiadores, mientras que cuatro aberturas adicionales, dos en cada lado, conducen aire hacia un subradiador ubicado detrás de cada esquina del parachoques delantero. Las entradas de aire más exteriores también pasan aire hacia el costado del automóvil, trabajando con las esquinas delanteras rediseñadas para crear una cortina de aire. Esto reduce la estela a lo largo del vehículo, mejorando el flujo de aire hacia las entradas de aire montadas al costado para los intercoolers.

El aire que sale de la parte posterior del automóvil se dirige a través de un nuevo difusor de fibra de carbono de mayor tamaño, modelado a partir del que se utilizó en el automóvil de carrera NSX GT3 Evo. Diseñado para permitir un flujo rápido de aire a través de la sección central, el difusor genera carga aerodinámica. Los alerones adicionales ayudan a prevenir los efectos de la estela de los neumáticos en las curvas, lo que reduciría la carga aerodinámica en las maniobras críticas en los virajes. La forma del difusor también desplaza la posición del pico de presión negativa hacia la parte posterior, ayudando a crear un efecto de carga aerodinámica equilibrada.

Detalles exclusivos de diseño

En todo el NSX Type S se utilizan materiales auténticos, incluida la fibra de carbono utilizada para su alerón delantero inferior, los alféizares laterales, el alerón trasero y el nuevo difusor. Un techo estándar de fibra de carbono no solo mejora el nuevo diseño, sino que también ayuda a bajar el centro de gravedad del superdeportivo al reducir el peso en la parte superior del automóvil. La malla de cada una de las tomas de aire frontales, que anteriormente era de resina, es ahora de acero.

Los espejos exteriores en negro berlina brillante (Gloss Berlina Black), las manijas de las puertas, el acabado del escape en color oscuro y, por primera vez, las insignias de Acura en el frente y en la parte trasera vienen incorporadas de manera estándar. Los faros delanteros y traseros oscurecidos y la distintiva cubierta roja del motor contribuyen a su aspecto agresivo. Los sellos "Type S" adornan los paneles posteriores y cada NSX Type S contará con una placa especial numerada instalada en el capó.

Para alcanzar un mayor rendimiento y una apariencia aún más personalizada, los compradores pueden agregar el paquete ligero disponible, que agrega una cubierta de motor de fibra de carbono de alto brillo y frenos de cerámica de carbono. En su interior, el paquete ligero incluye detalles de fibra de carbono en el volante y en el capó. En conjunto, el paquete ligero reduce el peso en vacío en 57.8 libras (26.2 kg).

Nuevo acabado Gotham Gray

Disponible en 10 colores, el NSX Type S 2022 será el primer producto Acura en Norteamérica disponible en un acabado exclusivo de pintura mate. El Performance Manufacturing Center de Marysville, Ohio, lleva a cabo un proceso de cinco capas que pinta paneles individuales antes de montarlos en el automóvil, permitiendo que cada panel quede completamente curtido antes de aplicar la siguiente capa de pintura.

Para lograr una apariencia aún más siniestra del color Gotham Gray, se aplica un acabado metálico mate claro como quinta capa en lugar de la cobertura brillante que se usa normalmente. Su producción se limitará a solo 70 de los 350 modelos NSX Type S que se fabricarán.

Este exclusivo acabado metálico mate requiere nuevas técnicas de manipulación y envío en el PMC, para garantizar que esté completamente protegido cuando se transporte el vehículo finalizado. Esto incluye una nueva película protectora aplicada en el automóvil y una nueva cubierta de carrocería, más gruesa y más suave, para el transporte. Además, se capacitará y se orientará en cuanto a cuidados especiales a los concesionarios de Acura, quienes instruirán a los propietarios sobre el cuidado adecuado de la pintura para garantizar que el acabado mate se mantenga en buen estado.

Cabina mejorada centrada en el conductor

Inspirado en el NSX original, el interior del NSX de segunda generación es un diseño ergonómico y enfocado en el conductor que se ha potenciado aún más en el NSX Type S. Recientemente se incorporó un revestimiento de techo Alcantara®, un logotipo Type S bordado en la guantera y logotipos del NSX en relieve en los reposacabezas. El logotipo del NSX Type S se encuentra en el llavero.

Otros detalles del interior incluyen costuras en contraste y tres combinaciones de cuero Alcantara® y semianilina disponibles; ébano, orquídea y rojo. Los asientos de cuero semianilina en ébano o rojo son opcionales.

Fabricado en los Estados Unidos

Cada NSX de segunda generación, incluido el NSX Type S, se fabrica exclusivamente en el Performance Manufacturing Center (PMC) de Marysville, Ohio. Diseñado desde el principio para la producción de vehículos exclusivos y fabricados a mano, el PMC se desarrolló para innovar tanto en los medios como en los métodos de producción de vehículos exclusivos de bajo volumen al vincular la precisión de la tecnología avanzada con el arte de la artesanía humana. También es hogar de la edición NSX GT3 Evo y de las ediciones PMC del MDX, TLX y RDX. Puede encontrar más información sobre PMC aquí .

El motor NSX está ensamblado a mano en una instalación especializada dentro de la Anna Engine Plant en Ohio.

Ascendencia, hechos e hitos del NSX

Primera generación del NSX: 1991-2005

1989: El prototipo del NS-X sorprende al mundo al hacer su debut público en el Chicago Auto Show como el primer superdeportivo de un fabricante automotor japonés. La primera aplicación de VTEC® en el mundo se agregó más tarde, por lo que el automóvil de producción tuvo que ser más largo que el prototipo a fin de acomodar el motor más amplio. El ajuste final del chasis por la leyenda de la Fórmula 1 Ayrton Senna dio como resultado una mejora del 50 % en la rigidez del chasis.

1990: El NSX sale a la venta. Fabricado exclusivamente en Japón en una instalación de producción especial (Takanezawa) situada adyacente a la instalación de I+D.

El NSX es el primer vehículo de producción en serie en presentar:



Estructura de carrocería completamente hecha de aluminio





Primer uso de VTEC® en un motor V6





Primer uso de bielas de titanio





Primer uso de dirección asistida eléctrica

1990: NSX cuenta con una impresionante lista de reconocimientos, incluidos "Los diez mejores automóviles de alto rendimiento", Motor Trend ; " Diez de los mejores automóviles del mundo", Road & Track ; "Automóvil del año" y "Diseño del año", Automobile ; "Lo mejor de lo nuevo", Popular Science ; "Premio al diseño y la ingeniería", Popular Mechanics .

1991: Motor Trend nombra al NSX como "el mejor automóvil deportivo jamás fabricado".

1992: El NSX-R (solamente en Japón) registra una reducción de peso de aproximadamente 265 libras, mejoras en la suspensión, mayor relación de transmisión final y asientos Recaro de carbono-Kevlar. Se vendió hasta septiembre de 1995. Solo se vendieron 483 unidades.

1993: La bolsa de aire lateral del pasajero y los tensores del cinturón de seguridad se incorporan como estándar.

1994: El NSX aparece como un icónico cameo en Pulp Fiction, conducido por Winston "The Wolf".

1994: El NSX se actualiza con llantas y neumáticos de mayor tamaño de manera estándar.

Años modelo Llantas Neumáticos 1991-1993 Parte frontal: aleaciones de 15 x 6.5 in Parte posterior: aleaciones de 16 x 8.0 in Parte frontal: 205/50ZR15 Parte posterior: 225/50ZR16 1993-2001 Parte frontal: aleaciones de 16 x 6.0 in Parte posterior: aleaciones de 17 x 8.5 in Parte frontal: 215/45ZR16 Parte posterior: 245/40ZR17

1995: Se presenta el NSX-T con panel de techo desmontable; dirección asistida eléctrica estándar en todos los modelos (anteriormente solo existía disponibilidad de transmisión automática); control electrónico del acelerador como estándar; diferencial de torque reactivo como estándar; los modelos automáticos reciben control de marchas manuales SportShift.

1997: El nuevo motor V-6 DOHC de 24 válvulas y 3.2 litros produce 290 hp y 224 lb-ft de torque con transmisión manual de 6 velocidades (los modelos equipados con transmisión automática conservan una combinación de 3.0 litros); frenos más grandes con control antibloqueo reajustado; dirección asistida eléctrica reacondicionada; volante bimasa; alerón frontal remodelado; nuevas ruedas.

1997: NSX Type S (solamente en Japón) se optimiza para "carreteras sinuosas", con reducción de peso de alrededor de 100 libras, barra estabilizadora trasera más gruesa, amortiguadores delanteros más rígidos, llantas BBS, palanca de cambio de titanio, volante MOMO, asientos Recaro de carbono-Kevlar del NSX-R. Solamente se fabricaron 209 unidades.

1997: El NSX Type S Zero (solamente en Japón) fue un automóvil de paseo de fin de semana que reemplazó indirectamente al NSX-R y contó con muchos de sus componentes, pero conservó la barra estabilizadora trasera del Type S. Reducción de peso de 250 libras en comparación con el NSX estándar debido a la reducción en medios de insonorización, la ausencia de control crucero, el equipo de música, los cierres eléctricos de las puertas y otras medidas de reducción de peso. Es uno de los modelos NSX de carretera más escasos, con solo 30 unidades fabricadas entre 1997 y 2001.

1999: Acura lanzó la edición limitada Alex Zanardi Edition (solo en los Estados Unidos) con llantas y neumáticos exclusivos, palanca de cambios, placa numerada, reducción de peso, suspensión reajustada y terminaciones de titanio en la consola central y en los detalles de puertas. Solo se fabricaron 51 unidades.

2000: Tapicería de cuero perforado como estándar.

2002: Renovación delantera importante que incluyó faros delanteros en posición fija, deflector de aire inferior, luces traseras rediseñadas, difusor trasero, nuevos ductos de escape y nuevo alerón en el maletero. También se incluyó un panel de techo desmontable estándar y suspensión revisada; los tamaños de las llantas y los neumáticos volvieron a aumentar.

Años modelo Llantas Neumáticos 2002-2005 Parte frontal: aleaciones de 17 x 7.0 in Parte posterior: aleaciones de 17 x 9.0 in Parte frontal: 215/40ZR17 Parte posterior: 255/40ZR17

















2002: el NSX-R (solo en Japón) es el segundo NSX-R que está disponible. Cuenta con una estructura ligera y techo fijo para lograr una mayor rigidez, un motor ensamblado a mano balanceado a una precisión 10 veces mayor que el NSX estándar, un acelerador más agresivo y suspensión revisada. Motoharu Kurasawa condujo un NSX-R 2002 en el circuito de Nürburgring en un tiempo de 7:56.

2004: Rediseño del área del panel de control; nueva palanca de cambios; sistema de encendido sin llave estándar; cambiador de CD estándar de 6 discos montado en el maletero.

2005: Último año modelo de la primera generación del NSX.

2005: NSX-R GT (solamente en Japón), cinco unidades fabricadas para cumplir con los requisitos de homologación del JGTG y el Super GT en Japón. Solo se vendió un vehículo.

Primera generación 1991-2005 Tren motriz original (1991-1996) Motor V-6 DOHC de 3.0 litros y 24 válvulas con VTEC® 270 hp @ 7100 rpm (252 hp @ 6600 rpm con transmisión automática de 4 velocidades) 210 lb-ft @ 5300 rpm Transmisión Manual de 5 velocidades o automático de 4 velocidades Tren motriz final (1997-2005) Motor V-6 DOHC de 3.2 litros y 24 válvulas con VTEC® (solo transmisión manual) 290 hp @ 7100 rpm 224 lb-ft @ 5500 rpm Transmisión Manual de 6 velocidades o automático de 4 velocidades Ventas en los Estados Unidos (año calendario) 1990 1,119 1991 1,940 1992 1,154 1993 652 1994 533 1995 884 1996 460 1997 415 1998 303 1999 238 2000 221 2001 182 2002 233 2003 221 2004 178 2005-2007 266 Ventas totales 8,999 (18,685 ventas a nivel mundial)

Segunda generación del NSX: 2017-2022

2012: El NSX aparece en el éxito de taquilla "The Avengers", con Tony Stark ( Robert Downey Jr. ) conduciendo un convertible único fabricado especialmente para la película que muestra el futuro estilo del NSX de segunda generación.

2013: El NSX Concept debuta en el evento North American International Auto Show 2013, en el que se anticipa el estilo final del superdeportivo de última generación.

2013: Comienza la construcción del Performance Manufacturing Center de $70 millones como la futura instalación de producción exclusiva del NSX de segunda generación. La instalación de 184,000 pies cuadrados cuenta con múltiples tecnologías avanzadas de ensamblaje y construcción.

2015: Se estrena la versión de producción en serie de la segunda generación del NSX en el North American International Auto Show. Los cambios del Concept incluyen la rotación del motor hacia una orientación longitudinal para instalar el nuevo motor doble turbo. El NSX es el primer vehículo de producción en serie que cuenta con:

Tren de potencia eléctrico de tres motores con vectorización de torque



Fundiciones por ablación



Transmisión DCT de 9 velocidades (transmisión de doble embrague)

2015: El NSX se presenta por primera vez fuera de un salón de exhibiciones automotrices, sirviendo como automóvil de seguridad para Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb y es conducido por el presidente de Polyphony Digital y productor de la serie Gran Turismo, Kazunori Yamauchi , y las leyendas de Pikes Peak, Randy Schranz y Leonard Vahsholtz .

2016: El primer NSX de segunda generación (VIN #001) se subasta en Barret Jackson por $1 .2 millones, cuya recaudación beneficia a la Pediatric Brain Tumor Foundation y a Camp Southern Ground en Georgia .

2016: El vehículo de carreras NSX GT3 se presenta en el New York Auto Show.

2016: La producción global del NSX comienza exclusivamente en el Performance Manufacturing Center de Marysville, Ohio .

2016: El NSX de serie gana la categoría de producción en Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb y establece un nuevo récord de vehículo híbrido.

2016: El NSX gana el premio "2017 Performance Car of the Year" de Road and Track .

2017: El NSX es nombrado "2017 All-Star" por Automobile Magazine .

2017: El NSX GT3 obtiene su primera victoria en el campeonato IMSA WeatherTech SportsCar Championship en el circuito urbano Belle Isle Park en Detroit, Michigan .

2017: El automóvil de carreras NSX GT3 está disponible para compra en todo el mundo y califica para varios campeonatos de la FIA.

2018: El NSX supera su propio récord de producción en Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb.

2018: Se anuncia la actualización del NSX 2019 con nuevos colores (pintura Thermal Orange Peral, cuero azul índigo), mejoras en el estilo, paquete de tecnología estándar, mejoras en el chasis y 6 neumáticos Continental SportContact™ para mejorar el rendimiento.

2018: El NSX GT3 Evo presenta su carrocería revisada para lograr una mejor velocidad y maniobrabilidad, cuenta con turboalimentadores actualizados y sistema de enfriamiento, además de un mejor sistema de frenos.

2019: Acura celebra 30 años desde el debut del prototipo del NS-X en el Chicago Auto Show.

2019: El NSX establece un récord para los automóviles de producción en serie en el Acura Grand Prix del circuito urbano de Long Beach .

2019: El NSX GT3 Evo gana los Campeonatos de Pilotos y Equipos del IMSA WeatherTech SportsCar.

2019: El NSX agrega el color Indy Yellow Pearl , que rinde homenaje al tono Spa Yellow disponible en la primera generación del NSX.

2020: El NSX supera su propio récord de producción en Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb.

2020: El NSX GT3 Evo gana los Campeonatos de Fabricantes y Pilotos del IMSA WeatherTech SportsCar.

2020: El NSX agrega el color Long Beach Blue Pearl en honor al patrocinio de Acura del emblemático Grand Prix de Long Beach .

2021: El NSX Type S 2022 debuta como la versión final del NSX de segunda generación. Limitado a 350 unidades en todo el mundo.

Segunda generación 2017-2022 Tren motriz del NSX (2017-2021) Motor Motor V-6 DOHC de 3.5 litros con doble turbo de 75 grados y tren de potencia híbrido

con Sport Hybrid Super Handling All-Wheel Drive™ 573 hp 476 lb-ft Transmisión Transmisión DCT de 9 velocidades Tren motriz del NSX Type S (2022) Motor Motor V-6 DOHC de 3.5 litros con doble turbo de 75 grados y tren de potencia híbrido

con Sport Hybrid Super Handling All-Wheel Drive™ 600 hp 492 lb-ft Transmisión Transmisión DCT de 9 velocidades Ventas en los Estados Unidos (año calendario) 2016 269 2017 581 2018 170 2019 238 2020 128 2021 111 (estimado) 2022 300 (NSX Type S) Ventas totales 1,814 (más de 2,800 ventas a nivel mundial)

Acerca de Acura

Acura es una marca de automóviles líder que ofrece Artesanía de Precisión, un compromiso con el estilo expresivo, el alto rendimiento y la ingeniería innovadora, todo esto partiendo de una base de calidad y confiabilidad. La línea Acura cuenta con cinco modelos distintivos: los sedanes deportivos ILX y TLX, los vehículos utilitarios deportivos RDX y MDX, las variantes del Type S de alto rendimiento y el superdeportivo electrificado NSX de última generación. Todos los modelos 2021 y más recientes de Acura, que se venden en Norteamérica, se fabrican en los Estados Unidos con piezas de origen nacional e importadas.

