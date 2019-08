Acura rinde homenaje a su legado de carreras en la Monterey Motorsports Reunion

"Nuestro éxito sobresaliente en IMSA en la década de los años 90 allanó el camino hacia la implantación de Acura como marca de rendimiento y ha servido como punto de prueba de nuestro Alto Rendimiento Alcanzado con Precisión, dijo Jon Ikeda, vicepresidente y director de marca de Acura. "Acura era el 'nuevo chico del barrio' cuando nos lanzamos a las carreras de autos deportivos de resistencia y será una verdadera emoción ver estos autos históricos de primera generación en la pista junto con nuestros modelos de carreras contemporáneos".

El legado de carreras de Acura

Acura ingresó en el IMSA Camel GT Championship en 1991 con Comptech apostando por un solo Spice Acura, impulsado por una versión del motor Acura NSX de 3.0 litros preparada para la carrera, y con Johnstone como piloto principal. La combinación tuvo un éxito inmediato, ganando en la categoría Camel Lights en su debut en las 24 Horas de Daytona de 1991. Steve Cameron, tío del actual piloto del Acura Team Penske, Dane Cameron, fue parte de la selección de pilotos en Daytona.

Acura, Comptech y Johnstone se adjudicaron victorias en la categoría Camel Lights de IMSA en ocho de las 14 carreras de esa temporada, ganando el primero de los tres campeonatos consecutivos de IMSA Camel Lights Manufacturers (fabricantes) y Drivers (pilotos) para Acura y Johnstone, respectivamente.

Ocho victorias más en 1992 incluyeron una sucesiva victoria en Daytona -con el futuro campeón de IndyCar Jimmy Vasser uniéndose a Johnstone y Cameron en la alineación de pilotos- mientras que Acura obtuvo 10 victorias en 11 carreras para completar una increíble racha de triunfos en tres temporadas del IMSA Camel Lights en 1993.

Tanto Taylor como Marvin fueron pilotos durante el programa Comptech Acura. Marvin fue copiloto de Johnstone durante las temporadas 1992 y 1993, mientras que Taylor pilotó un segundo Comptech Acura en varias carreras en 1992 con el copiloto Ruggero Melgrati, ganando la carrera IMSA Laguna Seca esa temporada.

Tanto el Comptech Spice Acura original, pilotado por Johnstone, como el Spice Acura SE91P, conducido por el veterano Taz Harvey, también competirán durante todo el fin de semana en el Grupo 7 de la carrera "Prototipo IMSA", en el marco del evento Monterey Motorsports Reunion, que celebra el 50 aniversario de la entidad sancionadora como la marca de presentación de la edición de este año.

Además de los prototipos originales y más recientes de Acura IMSA, un trío de la exitosa línea "segunda generación" de modelos Acura ARX también estará en exposición en la Monterey Motorsports Reunion. Entre ellos se encuentra el Andretti Autosport Acura ARX-01a, ganador de la clase LMP2 en su debut en la competición en las Doce Horas de Sebring Mobil-1 de 2007.

Los primeros contendientes de Acura en la LMP1, los prototipos Patron Highcroft Racing y De Ferran Motorsports ARX-02a, que compitieron en el campeonato American Le Mans Championship (ALMS) de 2009, también estarán en exposición durante el fin de semana de la Monterey. Los equipos conjuntamente ganaron ocho de las 10 carreras de ALMS de esa temporada, con el Acura barriendo el campeonato LMP1 y la dupla de Highcroft con David Brabham y Scott Sharp acaparando el título de piloto por 17 puntos sobre el piloto / propietario Gil de Ferran y el copiloto Simon Pagenaud.

Acura Motorsports 2019 en exhibición

La exhibición del prototipo Acura en Monterey será completada tanto por el auto de exhibición Acura Team Penske ARX-05, como por el auto de carrera ganador #7 Acura ARX-05, con un motor Acura V6 de producción, pilotado en el 2018 y esta temporada por Ricky Taylor y Helio Castroneves. El dúo logró la primera victoria de Acura en una carrera de prototipo de la era actual el año pasado en la pista Mid-Ohio Sports Car Course, y ha logrado tres podios esta temporada para contribuir a la posición de liderazgo de Acura en el campeonato de fabricantes DPi Manufacturers' Championship de 2019. Los compañeros del Acura Team Penske, Dane Cameron y Juan Pablo Montoya, lideran la batalla de puntos por el título entre pilotos tras ocho de diez carreras.

El Acura NSX GT3 Evo, actualmente líder de los campeonatos de fabricantes y pilotos IMSA GTD 2019, se exhibirá en el WeatherTech Raceway con un diseño personalizado en librea amarilla y azul sobre fibra de carbono expuesta. El modelo GT3, junto con el Acura NSX de producción en el nuevo color Yellow Pearl para el 2020 -una interpretación moderna del color Spa Yellow de la primera generación del NSX- se expuso en el 'Concours on the Avenue' en el centro de Carmel y ambos también estarán expuestos en The Quail, A Motorsports Gathering, que tendrá lugar en el Quail Lodge & Golf Club el próximo viernes 16 de agosto, desde las 10.00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

