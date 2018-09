Acura se conecta con #LookUp para la campaña social de la RDX 2019

Para la campaña #LookUp, Acura reclutó a creadores de contenido para presentar la RDX de maneras inesperadas y visualmente dinámicas, incluso fotografías capturadas en distintos ambientes -desde el bosque hasta la ciudad, desde la madrugada hasta una noche estrellada, desde las montañas pasando por el desierto. Estas personas influyentes han creado guías "How-To" (cómo hacerlo) y tutoriales paso a paso diseñados para inspirar a los aficionados y seguidores individuales de cada persona influyente a explorar el mundo a través del lente de #LookUp. El enfoque de las guías es impulsado por el área de especialización de cada persona influyente, con instrucciones para fotografiar la Vía Láctea, entornos urbanos, componer la toma perfecta, y más: https://www.instagram.com/p/Bnzyho0n0Jo/?taken-by=bryanadamc

Comenzando ahora y continuando durante el otoño, los creadores del contenido de la campaña, incluyendo a Bryan Castillo (@bryanadamc) y Tiffany Nguyen (@Tiffpenguin), compartirán sus versiones sobre lo que sucede cuando ellos #Lookup en sus páginas de Instagram y Facebook, incluidas fotos de la Acura RDX en un dramático paisaje desértico e imágenes del vehículo cuando pasa sobre la icónica Puente Golden Gate. La colección de fotos realza lo que vemos cuando tomamos fotos desde el techo corredizo panorámico de la RDX. Ejemplos de las fotos se pueden ver aquí: https://acura.us/BryanCastillo; https://acura.us/TiffanyNguyen.

La campaña #LookUp de la RDX 2019 fue desarrollada con Acura por la agencia oficial, MullenLowe.

La campaña de marketing de la RDX 2019

#LookUp es la próxima expresión de la campaña de marketing "Everything We Ever Imagined and Then Some" (Todo lo que imaginamos, y más) que debutó en junio: https://bit.ly/2MMGSqF. Junto con #LookUp, la campaña multicanal de la RDX explora las raíces auténticas del Alto Rendimiento Alcanzado con Precisión, destacando al mismo tiempo la expresión por la RDX del diseño, rendimiento y tecnología de próxima generación de Acura.

La campaña se centra en las principales características de la RDX, incluyendo su techo corredizo panorámico extra ancho, innovadora True Touchpad Interface™, y equipo de sonido ELS Studio 3D® premium disponible, desarrollado por el productor ganador del Grammy, Elliot Scheiner.

La Acura RDX 2019

La totalmente nueva Acura RDX 2019 salió a la venta en concesionarios de Acura en todo el país el 1 de junio, con una variedad líder de su clase de características y tecnologías, y la primera variante A-Spec de aspecto deportivo. La RDX ha registrado meses consecutivos de récords de ventas en junio, julio y agosto que le ha permitido tomar la delantera como SUV de lujo compacto de más ventas minoristas (#1) en los Estados Unidos para 20181.

Acerca de Acura

Acura es una marca líder de automóviles de lujo que ofrece Alto Rendimiento Alcanzado con Precisión (Precision Crafted Performance) -un compromiso con el estilo evocativo, alto rendimiento e ingeniería innovadora, todo esto basado sobre cimientos de calidad y fiabilidad. La línea de Acura presenta seis modelos distintivos -el sedán de lujo premium RLX, el sedán de lujo de alto rendimiento TLX, el sedán deportivo ILX, el SUV crossover de lujo para cinco pasajeros RDX, el Acura MDX para siete pasajeros, el SUV de lujo con tres filas de asientos más vendido en los Estados Unidos, y el superauto eléctrico NSX de próxima generación.

Cinco de los seis modelos en la línea de Acura se fabrican exclusivamente en el centro de Ohio, utilizando piezas de procedencia doméstica e internacional, incluyendo los sedanes deportivos de lujo ILX y TLX (planta automotriz en Marysville), los SUV de lujo RDX y MDX (planta automotriz de East Liberty) y el superauto NSX de Acura, construido a la medida en el Performance Manufacturing Center en Marysville, Ohio.

Información adicional para los medios de comunicación, incluyendo precios, características y especificaciones y fotos de alta resolución, está disponible en AcuraNews.com. También se ofrece información para consumidores en Acura.com. Siga a Acura en los medios sociales en Acura.us/SocialChannels.

1 Basado en datos de ventas minoristas de Urban Science hasta julio de 2018 (año calendario hasta la fecha).

Video - https://www.youtube.com/watch?v=DHiOqnogTCc

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/746784/Acura_LookUp_RDX_Campaign.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/592658/Acura_Logo.jpg

