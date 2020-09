Acura selecciona los equipos ganadores para correr el DPi en 2021

"También queremos agradecer a Roger Penske, quien por mucho tiempo ha sido parte importante de la familia Acura, por ser uno de nuestros grandes concesionarios Acura. Ha sido un privilegio contar con Roger como parte de la familia Acura Motorsports durante los últimos tres años".

El campeón defensor del IMSA GTD class Meyer Shank Racing (MSR) va por su tercera década de operaciones. Con triunfos en algunas de las carreras más grandes en el deporte, el equipo de Ohio jugó un papel clave en el desarrollo del exitoso Acura NSX GT3 Evo, y ha llevado ese auto a la victoria en cuatro temporadas consecutivas, logrando ganar los títulos de pilotos y equipos en 2019. Acura y MSR son líderes en este momento en los tres principales campeonatos GTD de títulos.

"Fue un gran momento para nuestra historia cuando, en 2017, Acura y HPD escogieron a Meyer Shank Racing para debutar el Acura NSX GT3. Me siento muy orgulloso de poder construir un programa de campeones, y de todo lo que hemos podido lograr juntos con el NSX", fueron las palabras de Michael Shank, copropietario de Meyer Shank Racing. "Hemos estado trabajando como equipo para ir y pelear por triunfos generales durante un largo tiempo, y estoy ansioso por avanzar con este programa. Pero primero tenemos trabajo que hacer; estamos enfocados 100 por ciento en traer a casa otro campeonato IMSA con el Acura NSX in 2020".

"Mike y yo estamos ansiosos por expandir nuestro programa IMSA y trabajar una vez más con Acura y HPD", dijo Jim Meyer, copropietario de MSR. "Mike ha construido un programa IMSA muy fuerte durante la última década, este es otro paso que queremos dar".

Con base en Indianapolis, Indiana, Wayne Taylor Racing (WTR) ha construido una reputación comprobada de éxito e ingenio en el IMSA WeatherTech SportsCar Championship, clase Prototype, incluyendo dos campeonatos de pilotos IMSA (en 2013 y 2017) y el campeonato de equipos IMSA DPi de 2017. Tres veces campeón como piloto en competencia de autos deportivos y ganador de Le Mans en 1998, las raíces de Taylor en Acura se extienden hasta 1992, cuando condujo para el equipo campeón Comptech Acura en la competencia IMSA Camel Lights.

WTR también ha jugado un papel importante en las ocho victorias del campeonato de fabricantes IMSA y se ha apuntado múltiples victorias en los eventos de carreras de alto rendimiento más icónicos; el Rolex 24 en Daytona, 12 Horas de Sebring, Petit Le Mans y 6 Horas en Watkins Glen.

"Estoy supremamente emocionado por la oportunidad que me ha dado HPD y Acura Motorsports", mencionó Wayne Taylor, propietario de Wayne Taylor Racing. "Desde que conocí al equipo en HPD y Acura Motorsports, he podido sentir que todos tienen gran respeto hacia la familia Wayne Taylor Racing. Y lo que más me gusta es que ellos tienen la misma pasión y visión que tengo yo. Espero correr el DPi durante los próximos años. Estoy igualmente emocionado de poder traer al programa mi prolongada alianza con Konica Minolta, Rick Taylor y Michael Mathe. Todos estamos muy emocionados por arrancar".

"Le damos la bienvenida a Wayne Taylor Racing a la familia Acura Motorsports, convencidos de las grandes contribuciones que aportarán al programa de prototipos", mencionó Ted Klaus, presidente de HPD, línea de competencia de Acura Motorsports. "De igual forma, esperamos que nuestra exitosa alianza con Meyer Shank Racing siga creciendo, ahora en el DPi. Nuestra intención es fortalecer una alianza entre Acura Motorsports, MSR y WTR, no solo para continuar nuestro trabajo en el DPi, sino también para colaborar en el desarrollo de la próxima generación de Acura LMDh. Finalmente, queremos agradecer al Equipo Penske por su sobresaliente esfuerzo y resultados impresionantes junto con Acura y HPD durante estos últimos tres años".

Además de arrasar en los tres campeonatos IMSA DPi principales en 2019 (para fabricantes, pilotos y equipos), el Acura ARX-05 ha ganado otras seis carreras, logrado 14 podios y 11 poles en 25 carreras durante dos temporadas y media de la competencia IMSA para multifabricantes, en la que han participado Cadillac, Mazda y Nissan. Acura llega a la pista de Mid-Ohio buscando ganar por tercera vez consecutiva en esta temporada, así como lograr una tercera victoria consecutiva en el Acura Sports Car Challenge de este fin de semana en Mid-Ohio.

Acura Motorsports también compite con el Acura NSX GT3 Evo en la categoría IMSA GTD, con el defensor del título GTD Meyer Shank Racing y las organizaciones Gradient Racing. El programa NSX ganó los títulos de conductor y equipo para el IMSA GTD en 2019, y es el líder actual del campeonato GTD, con esto, se espera que el programa siga compitiendo en IMSA 2021.

El Acura ARX-05 se suma a un enriquecido legado de campañas de autos deportivos de carreras Acura y a sus competencias, entre las que se incluyen los campeonatos de fabricantes y pilotos IMSA Camel Lights 1991-93, 53 victorias por clase o generales en IMSA y American Le Mans Series, y los campeonatos de fabricantes, conductores y equipos del American Le Mans Series 2009 en las clases LMP1 y LMP2.

El Acura ARX-05 (Acura Racing eXperimental, generación 5) es el más reciente en la línea de prototipos de alto desempeño que la compañía sacó a las pistas desde el año 1991, tan solo cinco años después del lanzamiento de la marca Acura en 1986. Con un chasis ORECA 07, el ARX-05 cuenta con carrocería específica de Acura y utiliza un motor Acura AR35TT V6 biturbo de 3,5 litros probado en carreras.

Acerca de Acura

Acura es una marca líder de automóviles que ofrece "alto rendimiento alcanzado con precisión", un compromiso con su estilo provocador, alto rendimiento y energía innovadora, todo construido sobre una base de calidad y fiabilidad. La línea Acura cuenta con cinco modelos distintivos: los sedanes deportivos ILX y TLX, los SUV deportivos RDX y MDX, y el superauto de última generación, el NSX eléctrico. Todos los modelos 2021 de Acura que se venderán en Norteamérica están fabricados en los Estados Unidos utilizando partes de origen local e internacional.

Acerca de Acura Motorsports

Los programas Acura Motorsports hacen parte de la marca Acura desde su lanzamiento en 1986. El legado enriquecido de los autos deportivos de carrera Acura incluye los campeonatos de fabricantes y conductores IMSA Camel Lights 1991, 1992 y 1993 y los campeonatos de fabricantes, pilotos y equipos del American LeMans de 2009 en las clases LMP1 y LMP2. Acura compite actualmente con el ARX-05 DPi en el IMSA WeatherTech SportsCar Championship, y ganó los campeonatos de equipos, fabricantes y pilotos en 2019. El NSX GT3 Evo, disponible a través de HPD para clientes en Norteamérica, ganó múltiples campeonatos en 2019 tanto en las series IMSA como SRO World Challenge.

Acerca de Honda Performance Development

Honda Performance Development, Inc. (HPD), cuenta con una rica herencia en la creación, fabricación y apoyo a los clientes de Honda Racing y Acura Motorsports desde 1993. Desde competir en grandes autos deportivos en la INDYCAR e IMSA hasta programas comerciales de carreras, HPD potencia los sueños de competidores profesionales y aficionados con edades entre los 4 y más de 40 años. HPD es una subsidiaria de American Honda Motor Co., Inc. y lidera todos los programas de competencias de alto rendimiento de Honda y Acura en Norteamérica. HPD se especializa en el diseño y desarrollo de motores de carreras, chasis y piezas de alto rendimiento, así como en asistencia técnica y en carreras. HPD ofrece asistencia en partes y en carreras para corredores aficionados y profesionales de Honda y Acura, y constantemente amplia su abanico de programas de carreras haciendo que los productos de competencia Honda estén disponibles para todos los estilos de carreras, desde karts y Quarter Midgets hasta los más altos niveles de carreras profesionales.

FUENTE Acura Motorsports

