Acura vuelve a dominar con un final 1-2 en Mid-Ohio

La victoria de hoy es la quinta consecutiva para Acura en Mid-Ohio, ya que el fabricante está invicto aquí desde que regresó a la competencia de prototipos en 2018. También completó un fin de semana de triunfos para Honda Performance Development, la división de competencia de American Honda en Norteamérica. El sábado, los pilotos de Honda Colton Herta y Simon Pagenaud terminaron 1-2 en la carrera de la SERIE NTT INDYCAR en el circuito de carretera en el Indianapolis Motor Speedway.

Después de cinco de las 10 carreras, Acura tomó la delantera del Campeonato de Fabricantes DPi, con Taylor y Albuquerque de Wayne Taylor Racing avanzando a cabecera de los campeonatos de equipos y pilotos, respectivamente.

Acura NSX GT3 Evo22

En la categoría GTD basada en la producción, el Acura NSX GT3 Evo22 #51 de Rick Ware Racing pilotado por Aidan Read y Ryan Eversley, abandonó la secuencia en su estrategia de pits a mitad de carrera y lideró una parte significativa de la segunda mitad de la competencia de dos horas y 40 minutos. Pero una infracción en el carril de los pits durante su última parada programada resultó en una penalización drive-through y un final no representativo en el puesto 10.

Resultados de Acura en el Grand Prix de Mid-Ohio de la IMSA

1. o general: #10 Ricky Taylor y Filipe Albuquerque, Acura ARX-05 DPi de Wayne Taylor Racing

general: #10 Ricky Taylor y Filipe Albuquerque, Acura ARX-05 DPi de Wayne Taylor Racing 2. o general: #60 Tom Blomqvist y Oliver Jarvis , Acura ARX-05 DPi de Meyer Shank Racing

Campeonato de Fabricantes DPi (no oficial, después de 5 de 10 rondas)

1. Acura 1,856

2. Cadillac 1,829

Campeonato de Pilotos DPi (no oficial, después de 5 de 10 rondas)

1. Filipe Albuquerque, Ricky Taylor; Wayne Taylor Racing 1707

2. Tom Blomqvist, Oliver Jarvis; Meyer Shank Racing 1675

3. Earl Bamber, Alex Lynn; Chip Ganassi Racing 1603

4. Tristan Vautier, Richard Westbrook; JDC Miller Motorsports 1583

5. Pipo Derani, Tristan Nunez; Action Express Racing 1575

6. Sebastien Bourdais, Renger van der Zande, Chip Ganassi Racing 1499

Declaraciones

Ricky Taylor (#10 ARX-05 de Wayne Taylor Racing), ganador de la carrera, segunda victoria consecutiva para Wayne Taylor Racing en 2022; tercera victoria para Acura: "No tengo suficientes palabras sobre mi compañero de equipo. Al principio [de la carrera], la presión de los neumáticos se volvió loca [alta] y no sé cómo condujo el automóvil. Porque recibí una mejora [neumáticos nuevos y ajuste de presión] y aún así tuve dificultades. Pero en una pista en la que necesitábamos hacer todo bien, el equipo se desempeñó a la perfección. Simplemente lo lograron. Los grandes equipos encuentran una forma de ganar. Puede que no hayamos sido los más rápidos en la clasificación, pero esto demuestra lo fuerte que es nuestro equipo, que encontramos la forma de ganar, sin importar cuál sea".

Filipe Albuquerque (#10 Acura ARX-05 de Wayne Taylor Racing), ganador de la carrera: "Qué carrera más asombrosa. Estoy muy feliz con este grupo de personas [en Wayne Taylor Racing y HPD], todos hicieron un trabajo increíble. Tuvimos un gran comienzo, pero entonces el auto se complicó mucho por esos neumáticos viejos y me preocupé mucho. Pero el auto regresó un poco a nosotros (después de la primera parada de pits) y Ricky logró dominarlo, fue asombroso. Fue un trabajo perfecto por parte de todos en el equipo de Konica Minolta Acura".

Tom Blomqvist (#60 Acura ARX-05 de Meyer Shank Racing), quien terminó segundo: "Cerca de nuevo, pero no lo suficiente. Fue una carrera loca, en realidad. Estábamos corriendo bien, el auto parecía rápido. Pero nos quedamos atrapados en nuestra primera parada. Básicamente, nos quedamos paralizados. Parecía que teníamos la ventaja al salir del carril de los pits, pero nos equivocamos. Eso nos hizo retroceder a la tercera posición. Tuvimos un buen ritmo. En la reanudación [tras un periodo de precaución], tuve algunos problemas con el montaje de los neumáticos, pero aún así logré mantener la posición porque el auto era rápido. Luego me quedé atrapado en el tráfico y dos Cadillacs consiguieron pasar. El equipo aplicó una gran estrategia para traerme rápido [a la última parada de pits programada]. Hice algunas buenas vueltas de salida y logré despejarlas de nuevo. ¡Salvaron nuestra carrera! Puede que dos pequeños errores nos costaran la victoria. Lo positivo es que tenemos un auto muy rápido para las últimas carreras. Solo tenemos que corregir nuestros errores y las victorias comenzarán a llegar".

Daniel Bella (supervisor de Operaciones de Pista de Honda Performance Development) sobre el final 1-2 de Acura el día de hoy, y la quinta victoria consecutiva, en Mid-Ohio: "Este fue un día fantástico y un excelente fin de semana en general para Acura, HPD y nuestros equipos aquí en Mid-Ohio, especialmente al venir de un final 1-2 en el WeatherTech Raceway Laguna Seca (a principios de este mes) y de un final 1-2 para Honda ayer en Indianápolis. La categoría DPi ejecutó una gran carrera hoy, con una larga batalla lado a lado con el auto #01. Para los registros, se trata de victorias consecutivas para Wayne Taylor Racing aquí en Mid-Ohio, y el ARX-05 está invicto aquí en la competencia DPi. Por su parte, Meyer Shank Racing dio la vuelta más rápida [Tom Blomqvist] y corrió fuerte todo el día para terminar segundo. Una excelente forma de acabar el día, y un fin de semana ganador para HPD".

Datos rápidos

El final de 1-2 de Acura el día de hoy es la quinta victoria consecutiva para Acura en Mid-Ohio, y la tercera consecutiva aquí para Ricky Taylor .

. Completa un fin de semana de resultados 1-2 para Honda Performance Development, con el final 1-2 de Colton Herta y Simon Pagenaud para Honda ayer en el GMR Grand Prix en el circuito de carretera del Indianapolis Motor Speedway. La última racha ganadora similar para HPD fue en septiembre de 2021, cuando Alex Palou ganó la carrera de la SERIE NTT INDYCAR del Grand Prix de Portland para Honda, mientras que Taylor/Albuquerque se combinaron para ganar en Laguna Seca para Acura y HPD.

y Simon Pagenaud para Honda ayer en el GMR Grand Prix en el circuito de carretera del Indianapolis Motor Speedway. La última racha ganadora similar para HPD fue en septiembre de 2021, cuando ganó la carrera de la SERIE NTT INDYCAR del Grand Prix de para Honda, mientras que Taylor/Albuquerque se combinaron para ganar en Laguna Seca para Acura y HPD. Acura está invicto en Mid-Ohio desde que regresó a la competencia de prototipos en 2018. El año pasado, Ricky Taylor y Filipe Albuquerque lograron una emocionante victoria en su Acura ARX-05 de Wayne Taylor Racing, combinando el consumo de combustible con la velocidad para superar la competencia por solo 1.7 segundos en la meta.

Lo que sigue

Detroit, La Ciudad del Motor, es la próxima parada en el Campeonato WeatherTech SportsCar 2022, para el Grand Prix de Detroit. La carrera, una de las dos "carreras de velocidad" de 100 minutos en el calendario de la IMSA, se llevará a cabo el sábado, 12 de junio, en el estrecho y accidentado circuito urbano temporal de Belle Isle Park, con cobertura de televisión en vivo por USA Network y transmisiones en NBC Peacock.

