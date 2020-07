Acxiom annonce des solutions et services de plateforme de données client

Ses nouvelles offres accélèrent le RSI sur les investissements dans les plateformes de données client

LONDRES, Le 23 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Acxiom®, la société de connaissances client dont les solutions axées sur les données créent une croissance commerciale en permettant une meilleure expérience client, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une suite complète de solutions et de services de plateforme de données client (PDC), conçue pour aider les spécialistes du marketing à améliorer considérablement le succès de leurs initiatives de PDC.

Les cinquante années d'expertise éprouvée d'Acxiom en matière de gestion des données client garantissent aux marques de bénéficier de résultats accélérés sur leurs investissements en matière de PDC, indépendamment de leur avancement. Cela est démontré par le fait qu'au cours des six dernières années, les clients ont renouvelé plus de 95 % de leurs contrats avec Acxiom.

Acxiom travaille en partenariat avec une sélection de fournisseurs mondiaux de logiciels PDC afin d'aider à mettre en œuvre, intégrer, améliorer et optimiser la valeur des logiciels et des offres de PDC. L'avantage de la solide expertise d'Acxiom dans les domaines des données client, de la gestion de l'identité, de l'utilisation éthique des données et des services professionnels permet à la stratégie commerciale et à l'écosystème technologique de chaque marque de s'aligner sur ses objectifs et indicateurs de réussite.

« Les sociétés qui sont capables de se connecter à leurs clients avec pertinence et respect sont les sociétés qui réussiront. La question est de savoir comment intégrer les données et la technologie pour y parvenir et assurer que les investissements se traduisent par des résultats et des retours », a déclaré David Skinner, Chief Strategy Officer. « Nos solutions et services de PDC, en collaboration avec des partenaires de premier ordre dans ce domaine, aident les marques à optimiser les investissements qu'elles ont déjà réalisés ou sont sur le point de réaliser. Notre capacité à nous associer et à nous intégrer avec une variété de fournisseurs de services martech et adtech fait d'Acxiom le guichet unique idéal pour orchestrer un meilleur engagement marketing pour les marques à travers les médias gagnés, détenus et payants. »

La suite de solutions PDC d'Acxiom comprend :

Des services de sélection de stratégie et de logiciels PDC

Des services de mise en œuvre, d'intégration et de gestion continue de PDC

La gestion de l'identité pour une meilleure précision et une meilleure portée de l'identité

Des informations et des données sur l'audience pour une meilleure personnalisation

Des services de conception et d'extension d'audience

La gestion des données client d'entreprise

Des analyses et mesures marketing qui permettent d'améliorer les décisions basées sur les données

« Nous sommes ravis de collaborer avec Acxiom pour nous assurer que nos clients tirent le meilleur parti de leur stack technique existant tout en planifiant de futurs investissements », a commenté Mike Vaccaro, VP, Global Partnerships chez Tealium. « Les marques les plus innovantes au monde utilisent la plateforme de données client de Tealium pour résoudre des défis commerciaux réels et avoir un impact sur le RSI. Notre intégration à Acxiom permet à nos clients communs d'offrir une expérience client plus complète en faisant appel à Tealium et Acxiom pour combiner des données hors ligne et en ligne. »

« Les spécialistes du marketing disposent d'une variété de solutions dans leur stack technique, et il est essentiel que leurs plateformes de données client (PDC) soient intégrées à d'autres technologies de données pour fournir les meilleures informations », a ajouté Tom Treanor, Global Head of Marketing chez Arm Treasure Data. « Les services PDC d'Acxiom permettent aux entreprises d'enrichir davantage les données qu'elles collectent, unifient et gèrent en toute sécurité par le biais de la Arm Treasure Data Customer Data Platform afin de générer des expériences client plus engageantes. »

« Les spécialistes du marketing d'entreprise s'appuient sur notre plateforme nouvelle génération de données et d'expériences client pour générer des revenus, améliorer la fidélité et accroître l'efficacité », a déclaré Chris Williams, Partner Channel Manager chez Exponea. « Combinant une vue unique du client, des analyses avancées et une exécution omnicanal, les marques peuvent unifier les données client, comprendre les audiences et produire des campagnes personnalisées pour chaque client par le biais de leurs canaux préférés en temps réel. Les décennies d'expérience d'Acxiom dans la gestion de l'identité et des données garantissent à ses clients de libérer leur potentiel, en tirant parti de techniques telles que la prochaine meilleure action prédictive afin d'obtenir des résultats exceptionnels en seulement quelques semaines. »

« En optimisant notre PDC en temps réel grâce à des prises de décisions intelligentes, nos clients combinent des données comportementales avec leurs données client d'entreprise pour obtenir des informations exploitables qui rendent chaque interaction avec les clients plus intelligente », a expliqué Dermot O'Connor, VP of Business Development et co-fondateur de Boxever. « En s'appuyant sur les solutions et services d'Acxiom, les clients de Boxever peuvent se lancer plus rapidement sur le marché, débloquer davantage d'informations client et prendre des décisions numériques plus intelligentes qui favorisent une meilleure expérience client. »

La suite de solutions et services PDC d'Acxiom est disponible dans le monde entier et fait partie d'une série d'offres de transformation numérique qu'Acxiom lance en 2020 dans le but de fournir une nouvelle valeur et des solutions intégrées plus innovantes au marché.

À propos d'Acxiom

Acxiom fournit des solutions axées sur les données qui permettent aux meilleurs spécialistes du marketing au monde de mieux comprendre leurs clients afin de créer de meilleures expériences et une meilleure croissance commerciale. Leader de la gestion des données client, de la gestion de l'identité et de l'utilisation éthique des données depuis plus de 50 ans, Acxiom aide désormais des milliers de clients et partenaires dans le monde entier à travailler ensemble pour créer des millions d'expériences client de meilleure qualité, chaque jour. Acxiom est une marque déposée d'Acxiom LLC et fait partie du groupe de The Interpublic Group of Companies (IPG). Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Acxiom.co.uk

