AD Clinic avança com novas franquias e expansão do modelo de negócios

Com cinco anos de mercado, a rede AD Clinic se prepara para inaugurar cinco franquias em apenas um mês, com grande expectativa ainda para 2019. "Minha meta é chegar a 50 franquias estruturadas em operação até o final do ano. Também planejo novas unidades da AD Clinic Smart , com foco em lojas nos shoppings", conta Rodrigo Nunes, fundador da rede.

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) apresenta números animadores para quem deseja investir em estética. O faturamento do setor em 2018 fechou com alta nominal de 7,1% em relação ao ano anterior. A receita total do mercado de franquias saltou de R$ 163,319 bilhões para R$ 174,843 bilhões no período. O desenvolvimento de novos formatos e modelos de negócios, a expansão para fora das grandes capitais e a maior disponibilidade de pontos comerciais a um custo mais competitivo foram os principais fatores que alavancaram essa expansão. Por esses motivos, Nunes aposta em unidades fora das capitais – boa parte das novas franquias estão em regiões metropolitanas – e nos shopping centers. "Com 40 m2 é possível ter um espaço com equipamentos de última geração. Nosso foco está em depilação a laser e tratamentos estéticos avançados: harmonização facial, botox, preenchimento. Também procedimentos para perda de peso", conta Rodrigo, que aponta outras vantagens do shopping center: o fluxo de clientes, a segurança, acesso fácil e horário estendido de funcionamento. O valor para uma franquia AD Clinic gira em torno de R$300 mil e inclui equipamento, contratação e treinamento de equipe e toda a estrutura necessária. "Em breve estaremos em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília", aponta Rodrigo.

Mercado de trabalho

No que diz respeito ao mercado de trabalho, o setor de estética também caminha em direção contrária da crise. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), nos últimos cinco anos o mercado cresceu 567% no Brasil, passando de 72 mil para mais de 480 mil profissionais. No Brasil, terceiro país com maior mercado de estética do mundo - atrás apenas de EUA e China - o crescimento medio do setor é de 3% ao ano.

Na AD Clinic, a capacitação é rigorosa, já que a clínica trabalha com protocolos exclusivos, criados para obter melhores resultados por meio da utilização de diversos equipamentos combinados. O time AD Clinic conta com biomédicas, esteticistas, massoterapeuta, fisioterapeuta e nutricionista.

Sobre a AD Clinic

A AD Clinic se destaca pelo uso de tecnologia de ponta, produtos exclusivos e qualificação profissional. Hoje, o centro estético oferece mais de 90 protocolos de estética facial e corporal, além de equipamentos de última geração e equipe altamente capacitada para avaliar, diagnosticar e realizar um plano de tratamento específico conforme a necessidade do cliente. Os ambientes são modernos e sofisticados, com salas preparadas e cabines individuais que oferecem conforto e confiança.

A marca é representada por uma mandala - um yantra circular – por vezes conhecido como "circulo mágico". Tem a ideia principal de representar o universo e se popularizou graças à capacidade de concentração de energia. A AD Clinic adota a mandala na simbologia de seu logotipo e também como uma espécie de mantra. O quadrado envolto no círculo possui quatro aberturas que simbolizam os sentimentos: compaixão, serenidade, simpatia e gentileza, também refletidos nos valores.

