Ad-hoc-Ausschuss der Anleihegläubiger Äthiopiens: Erklärung zum Abschluss der vertraulichen Gespräche mit Äthiopien über die notleidenden Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2024

Grundsätzliche Einigung

LONDON, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Das Ad-hoc-Anleihegläubigerkomitee (das „Komitee") der 6,625 %-Anleihen der Föderativen Demokratischen Republik Äthiopien („Äthiopien") mit Fälligkeit im Jahr 2024 (die „Anleihen 2024") gibt heute einen aktuellen Überblick über seine jüngsten Gespräche mit Äthiopien.

Das Komitee, das insgesamt rund 45 % der 2024-Anleihen vertritt, bestätigt, dass es mit Äthiopien eine Grundsatzvereinbarung (die „AIP") über die wesentlichen finanziellen Bedingungen der Umstrukturierung der 2024-Anleihen erzielt hat.

Einzelheiten zum AIP sind in der Pressemitteilung Äthiopiens auf der Website des Finanzministeriums zu finden. Der AIP sieht eine neue Anleihe im Wert von 880 Millionen US-Dollar vor, die im Juli 2029 fällig wird (die „Neue Anleihe"), sowie ein separates Instrument (den „New-Money-Warrant"), das jedem Inhaber die Option einräumt, eine Zuteilung einer zukünftigen Anleihe zu den im AIP festgelegten Bedingungen zu zeichnen.

Das AIP zielt darauf ab, den wirtschaftlichen Wiederaufbau Äthiopiens zu unterstützen, indem es im Rahmen des Programms Äthiopiens beim Internationalen Währungsfonds („IMF") erhebliche Liquiditätshilfen und einen sofortigen Schuldenerlass gewährt sowie gemeinsam mit Äthiopien das künftige Wirtschaftswachstum des Landes nach Auslaufen des aktuellen IWF-Programms fördert.

Der IWF bestätigte, dass die Bedingungen des neuen Geldgarantieantrags mit dem IWF-Programm für Äthiopien im Einklang stehen. Die Ko-Vorsitzenden des offiziellen Gläubigerausschusses („OCC") haben ebenfalls bestätigt, dass sie keine Einwände aus Gründen der Gleichbehandlung erheben, vorbehaltlich der Zustimmung des gesamten OCC. Der Ausschuss wird weiterhin mit Äthiopien und dessen Beratern zusammenarbeiten, um sich auf die endgültigen Unterlagen zu einigen.

Der Ausschuss empfiehlt allen Inhabern der Anleihen 2024, den voraussichtlichen Vorschlag Äthiopiens im Lichte des AIP gründlich zu prüfen und eine unabhängige Bewertung der Vorteile und Risiken einer Beteiligung vorzunehmen.

Weitere Stellungnahmen des Ausschusses (ohne Morgan Stanley Investment Management)1:

Allgemeiner betrachtet ist der Ausschuss der Ansicht, dass der Umstrukturierungsprozess in Äthiopien weitreichende Mängel in der Architektur der Umstrukturierung von Staatsschulden und im Verfahren des „Common Framework" („CF") offenbart hat. Äthiopien befindet sich seit über zweieinhalb Jahren unnötigerweise in Zahlungsunfähigkeit, was die Investitionen im Land erheblich gebremst und sich negativ auf das Wachstumspotenzial Äthiopiens ausgewirkt hat. Die Kosten dafür wurden von den Bürgern getragen.

Mehr als ein Jahr vor dem Zahlungsausfall unterbreitete der Ausschuss Äthiopien einen Vorschlag zur Umschuldung, den er für durchaus tragbar hielt – eine Einschätzung, die sich im Nachhinein als absolut richtig erwies. Anstatt diese Umschuldung zu akzeptieren, geriet Äthiopien im Dezember 2023 in Zahlungsverzug.

Im Juli 2024 schlossen Äthiopien und der IWF eine Erweiterte Kreditfazilität („ECF") ab. Im Rahmen des ECF erstellte der IWF eine Analyse der Schuldentragfähigkeit („DSA"), die auf völlig falschen Schätzungen beruhte. So lagen beispielsweise die Exporte Äthiopiens in den ersten beiden Jahren des IWF-Programms um 129 % bzw. 88 % über den Schätzungen des IWF2. Die Kennzahlen „Schuldenquote im Verhältnis zum Export" und „Schuldendienstquote im Verhältnis zum Export" sind entscheidende Parameter im Rahmen der (DSA) des IWF für Länder mit niedrigerem Einkommen. Folglich kam die DSA zu einer unzutreffenden und unnötig düsteren Schlussfolgerung hinsichtlich des Bedarfs Äthiopiens an Schuldenerlass.

Der Ausschuss nahm Kontakt zum IWF auf und führte mehrere Treffen mit dessen Äthiopien-Mission durch, um seine Kritik an der Analyse der IWF-Experten darzulegen. Abgesehen davon, dass der IWF höflich zuhörte, gab er keinerlei Anzeichen dafür, dass er die Argumente des Ausschusses ernst nahm. Tatsächlich wurden in den nachfolgenden Programmüberprüfungen die immer zahlreicheren Anzeichen dafür, dass das Land die Programmprognosen deutlich übertraf, weiterhin ignoriert.

In der Folge erzielte die OCC eine Einigung mit Äthiopien und versuchte, den Ausschuss durch die Grundsätze der Gleichbehandlung („CoT") an die darin festgelegten Bedingungen zu binden. Das OCC schloss seine Vereinbarung mit Äthiopien auf der Grundlage von Prognosen aus der zweiten Überprüfung des IWF ab, die bereits vor der Veröffentlichung der Überprüfung Ende Januar 2025 völlig veraltet waren3. Zudem wurde die OCC-Vereinbarung erst im Juli 2025 geschlossen, also genau zu dem Zeitpunkt, als das Exekutivdirektorium des IWF die dritte Überprüfung abschloss, und aus den damals verfügbaren Daten ging bereits hervor, dass die Prognosen weiter nach oben korrigiert werden müssten.4. Im Laufe der Zeit, als Äthiopien weiterhin überdurchschnittliche Ergebnisse erzielte, bestand das OCC dennoch ungerechtfertigterweise darauf, dass der Ausschuss seine Struktur auf der Grundlage veralteter Annahmen neu ausrichtete, wozu auch die Einbeziehung von historischen Daten gehörte, die zu diesem Zeitpunkt bereits falsch waren.

Trotz dieser unzumutbaren Hindernisse, die ihnen vom IWF und der OCC in den Weg gelegt wurden, gelang es dem Ausschuss dennoch, im Januar 2026 eine Grundsatzvereinbarung mit Äthiopien zu erzielen. Diese Vereinbarung war sowohl für Äthiopien als auch für seine Anleihegläubiger akzeptabel. Darüber hinaus waren beide Parteien der Ansicht, dass dies den von der OCC festgelegten CoT-Grundsätzen entspreche. Das OCC, das nicht Vertragspartei ist, lehnte den Vorschlag jedoch einen Monat später ab, da er seine CoT-Bewertung nicht erfüllte. Der offizielle Gläubigerausschuss (OCC) nannte kaum weitere Gründe, abgesehen von der Feststellung, dass bedingte Elemente (die bei Umschuldungen von Staaten zunehmend an Bedeutung gewinnen) die Bewertung der CoT „erheblich erschweren".5

Nach Einschätzung des Ausschusses verlief der Prozess der Umschuldung von Unternehmensschulden in Äthiopien weder zügig noch fair. Und, was noch wichtiger ist, es diente auch nicht den Interessen der Bürger Äthiopiens. Der IWF hat die Bewertung des Schuldenerlassbedarfs Äthiopiens mangelhaft durchgeführt. Die derzeitige Struktur bringt den IWF in die zwiespältige Lage, sowohl als vorrangiger Gläubiger als auch als Schiedsrichter bei der Festlegung der Umstrukturierungsergebnisse für nachrangige Gläubiger zu fungieren. Das Vertrauen in die Fähigkeit des IWF, seine Rolle als Schiedsrichter unparteiisch auszuüben, hat in den letzten Jahren nachgelassen, wobei die Inhaber von Staatsanleihen auf die höchst ungewöhnliche Intervention des IWF im Vorfeld der Umstrukturierung Argentiniens im Jahr 2020 hingewiesen haben und während der jüngsten Umstrukturierung Sri Lankas ähnliche Bedenken wie die von diesem Ausschuss geäußerten von den Anleihegläubigern vorgebracht wurden.

Zudem gewinnen Anleihegläubiger zunehmend den Eindruck, dass staatliche Gläubiger Kredite oft vergeben und/oder Umschuldungen vornehmen, um nichtkommerzielle Ziele zu verfolgen. Die Verknüpfung der Ergebnisse privater Gläubiger mit denen des öffentlichen Sektors wird zunehmend unhaltbar werden, insbesondere dort, wo die Bestände des öffentlichen Sektors überwiegend von Ländern mit starken geopolitischen Interessen gehalten werden. Gewerbliche Gläubiger gewähren Kredite zu rein gewerblichen Zwecken und unterliegen treuhänderischen Pflichten.

Sollte der derzeitige Rahmen für die Umstrukturierung von Staatsschulden unverändert bleiben, geht der Ausschuss davon aus, dass die Verhandlungen zunehmend kontrovers und langwierig verlaufen werden und dass Vereinbarungen – selbst wenn sie zustande kommen – Pyrrhussiege darstellen werden, bei denen der Prozess auf Kosten der Länder gewinnt, denen er eigentlich dienen soll. Der Fall Äthiopien verdeutlicht die deutlichen Grenzen des DSA-Prozesses des IWF im Rahmen der, selbst wenn man von den besten Absichten ausgeht. Die stark divergierenden Interessen der Anleihegläubiger und der wichtigsten kommerziellen Gläubiger Äthiopiens verdeutlichen einmal mehr die Grenzen des CoT.

Letztendlich müssen Flexibilität und Klugheit am Verhandlungstisch Einzug halten, um eine blinde Festhaltung an einem vorgefertigten Rahmen zu mildern, damit die Schuldnerländer von Umschuldungsprozessen wirklich profitieren können.

Weitere Stellungnahme von Farallon Capital Management, LLC:

Zwar hat sich der Ausschuss auf den AIP geeinigt, doch waren sich die Ausschussmitglieder hinsichtlich ihrer Unterstützung für die gemeinsame Entscheidung der Gruppe, den AIP zu vereinbaren, nicht einig. Insbesondere ist Farallon Capital Management, LLC (Farallon) der Ansicht, dass die im AIP vorgesehenen finanziellen Konditionen ungeeignet sind, um dem Bedarf Äthiopiens an einer lediglich begrenzten, kurzfristigen Liquiditätsentlastung gerecht zu werden; daher würden diese Bedingungen Äthiopien einen Schuldenerlass gewähren, der deutlich über das Maß hinausgeht, das ansonsten zur Wiederherstellung der Tragfähigkeit der Auslandsverschuldung erforderlich wäre. Farallon befürwortet zwar weiterhin die zuvor von bestimmten Ausschussmitgliedern geäußerte Entscheidung, vor englischen Gerichten ein Urteil wegen Nichtzahlung der 2024-Anleihen zu erwirken, wird diesen Standpunkt jedoch nicht in eigenem Namen vertreten, um das ordnungsgemäße Funktionieren des Ausschusses zu gewährleisten.

1 Die in diesem Abschnitt geäußerten Ansichten werden vom Ausschussmitglied Morgan Stanley Investment Management („MSIM") nicht geteilt und sollten diesem nicht zugeschrieben werden. Verweise in diesem Abschnitt auf die Ansichten des Ausschusses sind nicht als Ausdruck der Ansichten von MSIM zu verstehen.

2 Geschäftsjahr 2024/25 und Geschäftsjahr 2025/26: Warenexporte in Höhe von 8.347 Mio. $ bzw. 8.485 Mio. $ im Bericht zur vierten Überprüfung des IWF (Januar 2026) im Vergleich zu 3.641 Mio. US-Dollar bzw. 4.525 Mio. US-Dollar im ECF- -Bericht des IWF (Juli 2024).

3 Nachrichtenberichten von Anfang Januar 2025 zufolge hatten die Warenexporte in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 bereits 2,63 Mrd. US-Dollar erreicht, was fast 60 % der später veröffentlichten Zahlen des zweiten Überprüfungsberichts des IWF (veröffentlicht Ende Januar 2025) für das gesamte Geschäftsjahr 2024/25 entsprach (Quelle: https://birrmetrics.com/ethiopias-export-revenues-surge-102-to-2-63-billion-in-first-five-months-after-currency-float/).

4 Nachrichtenberichte unter Berufung auf das äthiopische Ministerium für Handel und regionale Integration vom Juni 2025 wiesen für die ersten 11 Monate des Geschäftsjahres 2024/25 Warenexporte in Höhe von 7,21 Mrd. US-Dollar aus, im Vergleich zu 6.370 Mio. US-Dollar im Bericht zur dritten Überprüfung des IWF (Juli 2025) und 4.587 Mio. US-Dollar im Bericht zur zweiten Überprüfung des IWF (Januar 2025) für das gesamte Geschäftsjahr 2024/25 (Quelle: https://www.fanamc.com/english/ethiopias-exports-reach-7-21-billion-in-11-months-exceeding-target-by-157/).

5 Quelle: https://www.mofed.gov.et/blog/ethiopia-announces-assessment-of-official-creditor-committee-that-published-terms-of-eurobond-restructuring-are-noncompliant-with-the-comparability-of-treatment-principle/