ADAC Luftrettung collabore avec Volocopter sur un eVTOL de nouvelle génération pour les services médicaux d'urgence

BRUCHSAL, Allemagne, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, ADAC Luftrettung et Volocopter ont conclu un partenariat de collaboration visant à personnaliser les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) de nouvelle génération pour les services de sauvetage. Deux accords importants ont été signés au Salon du Bourget : l'un portant sur l'achat de deux avions VoloCity et l'autre sur l'acquisition de 150 unités supplémentaires d'aéronefs eVTOL de Volocopter dans le cadre de cette collaboration. Les deux avions VoloCity commenceront à être testés fin 2024 pour fournir les services médicaux d'urgence (SMU) de l'ADAC Luftrettung en tant qu'avion supplémentaire en Allemagne. Une fois cet essai réussi, il sera envisagé d'utiliser les eVTOL supplémentaires dans le cadre de futures missions de sauvetage.

Depuis 2018, ADAC Luftrettung, association à but non lucratif, et Volocopter, font partie d'une étude de faisabilité conjointe sur les eVTOL dans les opérations de SMU et de sauvetage, parrainée par la Fondation ADAC avec l'Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement (INM, Institut de médecine d'urgence et de gestion médicale) de l'Université Ludwig Maximilian de Munich. L'étude a prouvé théoriquement que l'introduction d'eVTOL dans les situations aéromédicales apporterait un avantage tactique significatif. Aujourd'hui, les deux entreprises ont signé deux contrats : ADAC Luftrettung achètera deux aéronefs VoloCity et a l'intention d'acquérir 150 unités supplémentaires d'eVTOL pour ses futures missions de SMU.

Les deux avions VoloCity devraient être mis en service en Allemagne après avoir reçu le certificat de type de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) en 2024. Un pilote et un médecin urgentiste seront envoyés sur les lieux de l'incident en complément, et non en remplacement, des hélicoptères de sauvetage afin de fournir une assistance rapide depuis les airs. Après la réussite d'une opération de recherche d'au moins deux ans dans les villes et régions allemandes d'Idar-Oberstein et de Dinkelsbühl, ADAC Luftrettung pourrait déployer les eVTOL de Volocopter de nouvelle génération dans le cadre de ses opérations de sauvetage.

« Depuis le début, nous sommes convaincus que ces appareils peuvent également façonner et améliorer le service de sauvetage de l'avenir », a expliqué Frédéric Bruder, directeur général de l'ADAC Luftrettung, et il a souligné : « Avec des rayons d'action et des vitesses opérationnelles plus élevés, ainsi qu'une charge utile nettement plus importante pour la prochaine génération d'eVTOL, nous pouvons également mettre en pratique les avantages pour les soins d'urgence, et ainsi remplir notre mission statutaire qui consiste à développer le service de sauvetage depuis les airs grâce à des innovations pionnières. »

Dirk Hoke, président-directeur général de Volocopter, a déclaré : « Il n'y a pas de meilleure façon de lancer les opérations eVTOL de Volocopter en Allemagne que de sauver des vies. ADAC Luftrettung est le principal service de sauvetage européen avec des pilotes hautement qualifiés et des missions réussies qui croient en nous pour créer un meilleur avenir ensemble. Nous avons prouvé que le cas d'utilisation de sauvetage d'urgence fonctionne en théorie, maintenant nous nous concentrons sur la livraison et l'exécution pour commencer les opérations d'essai en Allemagne en 2024. »

L'étude de faisabilité de l'ADAC Luftrettung et les possibilités de soins d'urgence rapides grâce aux eVTOL ont également suscité un grand intérêt de la part de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui s'est associée au Groupe ADP pour étudier le déploiement du concept d'ADAC Luftrettung pour les opérations en multicoptère dans les services d'urgence et de réanimation, également en région parisienne.

À propos d'ADAC Luftrettung GmbH

Exploitant plus de 50 hélicoptères de sauvetage à partir de 37 bases, le service caritatif de sauvetage aérien ADAC est l'une des principales organisations de SMUH en Europe. Les hélicoptères de sauvetage de l'ADAC font partie du système SMU allemand. En cas de besoin, ils sont demandés par un centre de coordination des secours après un appel d'urgence au 112 et sont déployés pour secourir des personnes blessées ou malades. La devise de l'ADAC Luftrettung GmbH est « La course contre la montre et pour la vie ». Une règle s'applique notamment en cas de blessures ou de maladies graves : plus vite les patients sont transportés dans un hôpital adéquat pour y être soignés ou pris en charge par un médecin urgentiste sur place, meilleures sont leurs chances de survie ou de convalescence. Depuis 2017, l'organisation opère sous l'égide de la fondation caritative ADAC.

À propos de Volocopter

Volocopter met en place la première entreprise de mobilité aérienne urbaine durable et évolutive au monde afin d'offrir des services de taxi aérien abordables pour les biens et les personnes dans les mégapoles du monde entier. Volocopter dirige et coopère avec des partenaires dans les domaines de l'infrastructure, des opérations et de la gestion du trafic aérien afin de construire l'écosystème nécessaire pour « donner vie à la mobilité aérienne urbaine ». Volocopter emploie 500 personnes dans ses bureaux de Bruchsal, Munich et Singapour, a effectué avec succès plus de 1 500 vols d'essai publics et privés et compte divers investisseurs, dont Geely, NEOM, Mercedes-Benz Group, Intel Capital et BlackRock. www.volocopter.com

