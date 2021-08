LAGUNA HILLS, Californie, 4 août 2021 /PRNewswire/ -- Adagio Medical, Inc, un innovateur de premier plan dans le domaine des technologies d'ablation par cathéter pour la fibrillation auriculaire (FA) et la tachycardie ventriculaire (TV), a annoncé les résultats de son étude multicentrique prospective CryoCure-2 sur la cryoablation à ultra-basse température (ULTC) chez des patients souffrant de FA lors de la réunion annuelle 2021 de la Heart Rhythm Society. La présentation sur les essais cliniques de dernière minute a été faite par le Dr Tom De Potter, MD, directeur associé du centre cardiovasculaire, département de cardiologie, section électrophysiologie du centre cardiovasculaire de l'hôpital OLV, à Alost, en Belgique, au nom des chercheurs de CryoCure-2. L'étude a porté sur 79 patients, dont 45 présentaient une FA persistante d'une durée moyenne de plus de trois (3) ans depuis le premier diagnostic. À 12 mois, l'absence de FA après une seule procédure était de 82 %, avec un taux de complications procédurales de 1,5 % lors de l'utilisation des nouvelles générations de la technologie ULTC. Chez les patients souffrant de FA persistante, l'absence de FA était de 85 %.

« Nous sommes heureux de constater qu'une ablation complète de la FA persistante effectuée dans le laboratoire d'électrophysiologie par un électrophysiologiste utilisant un seul cathéter donne des résultats supérieurs à ceux d'interventions plus complexes sur le plan logistique », a déclaré le Dr De Potter.

« Le système de cryoablation iCLASTM, approuvé par le marquage CE, est commercialisé en Europe et fait également partie d'un essai IDE de la FDA en cours aux États-Unis (NCT # 04061603) pour la FA persistante », a déclaré Olav Bergheim, président et PDG d'Adagio Medical. « ULTC est une technologie de plate-forme qui sert de base au portefeuille de produits plus large d'Adagio. Nous avons récemment annoncé le lancement de l'étude chez les patients atteints de TV monomorphe et nous poursuivons activement la cryoablation à champ pulsé (PFCA), qui combine les technologies ULTC et ablation à champ pulsé (PFA). »

« Il existe une synergie physiologique unique entre la cryoablation à ultra-basse température et l'ablation à champ pulsé », a déclaré le Dr Atul Verma, MD, FRCPC, directeur des services d'arythmie au Southlake Regional Health Centre, Newmarket, Ontario, Canada, et professeur associé à l'Université de Toronto. « La technologie d'Adagio permet de combiner ces deux modalités en utilisant un seul cathéter et un seul système de console. Lors de cette réunion de l'HRS, nous avons présenté les premières données précliniques suggérant que la PFCA peut être réalisée sans générer de microbulles ou de contractions des muscles squelettiques par rapport à la PFA plus conventionnelle, même à des niveaux d'énergie beaucoup plus élevés. L'approche d'Adagio pourrait encore améliorer la sécurité et l'efficacité des développements en cours de la PFA. »

Le système PFCA d'Adagio est actuellement en cours de développement et devrait faire l'objet d'une première étude sur l'homme dans le courant de l'année.

À propos d'Adagio Medical

Entreprise privée située à Laguna Hills, en Californie, Adagio Medical, Inc. (www.adagiomedical.com) met au point des technologies de cryoablation novatrices qui créent des lésions transmurales linéaires continues pour traiter les arythmies cardiaques, notamment la fibrillation auriculaire paroxystique et persistante, le flutter auriculaire et la tachycardie ventriculaire. Adagio Medical, Inc. est une société du portefeuille de Fjord Ventures.

