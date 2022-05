Adani adquire participação da Holcim nas empresas Ambuja Cements e ACC Limited

"Nossa entrada no negócio de cimento é mais uma validação de nossa convicção na história de crescimento de nossa nação", disse Gautam Adani, presidente do Adani Group. "Espera-se não apenas que a Índia continue sendo por várias décadas uma das maiores economias do mundo impulsionadas pela demanda, mas também que o país continue a ser o segundo maior mercado de cimento do mundo apesar de registrar consumo de cimento per capita inferior à metade da média global. Em comparação estatística, o consumo de cimento da China é sete vezes maior do que o da Índia. Quando esses fatores são combinados com as várias conexões de nossos negócios existentes, que incluem o negócio de portos e logística do Adani Group, negócios de energia e do setor imobiliário, acreditamos que poderemos construir um modelo de negócios único, integrado e diferenciado, e estabelecermos uma expansão significativa da capacidade."

Gautam Adani acrescentou: "A liderança global da Holcim em produção de cimento e melhores práticas de sustentabilidade nos trazem algumas das tecnologias de ponta que nos permitirão acelerar o caminho para a produção de cimento mais ecológica. Além disso, a Ambuja Cements e a ACC são duas das marcas mais sólidas e reconhecidas na Índia. Quando aumentarmos com nossa pegada de geração de energia renovável, obteremos um grande destaque na jornada de descarbonização, que é essencial para a produção de cimento. Esta combinação de todos os nossos recursos me deixa confiante de que conseguiremos estabelecer os processos de fabricação de cimento mais limpos e sustentáveis que atenderão ou superarão as referências globais."

"Estou muito satisfeito que o Adani Group esteja adquirindo nossos negócios na Índia para liderar sua próxima era de crescimento", disse Jan Jenisch, CEO da Holcim Limited. "Gautam Adani é um líder de negócios altamente reconhecido na Índia que compartilha nosso profundo compromisso com a sustentabilidade, pessoas e comunidades. Gostaria de agradecer aos nossos dez mil colegas indianos que desempenharam um papel essencial no desenvolvimento de nossos negócios ao longo dos anos com sua dedicação e experiência incessantes. Estou confiante de que o Adani Group é o lugar perfeito para eles e para nossos clientes continuarem a prosperar."

Com o consumo per capita de cimento da Índia de apenas 242 kg, em comparação com a média per capita mundial de 525 kg, existe um potencial significativo para o crescimento do setor de cimento na Índia. Espera-se que os ventos a favor da rápida urbanização, a crescente classe média e habitação acessível, juntamente com a recuperação pós-pandemia nos setores de construção e outros segmentos de infraestrutura, continuem impulsionando o crescimento do setor de cimento nas próximas décadas.

A Ambuja Cements e a ACC têm atualmente uma capacidade de produção instalada combinada de aproximadamente 70 MTPA. As duas empresas estão entre as marcas mais fortes da Índia, com enorme extensão de infraestrutura de fabricação e cadeia de suprimentos, representada por suas 23 fábricas de cimento, 14 estações de trituração, 80 usinas de concreto e mais de 50 mil parceiros de canal em toda a Índia.

A Ambuja Cements e a ACC se beneficiarão das sinergias com a plataforma integrada de infraestrutura Adani, especialmente nas áreas de matéria-prima, energia renovável e logística, em que as empresas do portfólio Adani têm vasta experiência e profunda especialização. Isso permitirá maiores margens e retorno sobre o capital empregado para as duas empresas. As empresas também se beneficiarão do foco em ESG, da economia circular e da filosofia de gestão de capital da Adani. Os negócios continuarão profundamente alinhados aos objetivos de desenvolvimento de sustentabilidade da ONU, com foco claro no ODS 6 (Água Potável e Saneamento), ODS 7 (Energia Limpa e Acessível), ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e ODS 13 (Ação contra a mudança global do clima).

A aquisição está sujeita a aprovações e condições regulatórias.

Sobre a Adani

Com sede em Ahmedabad, na Índia, o portfólio da Adani é o maior e de mais rápido crescimento de negócios diversificados na Índia, com interesses em logística (portos marítimos, aeroportos, logística, transporte marítimo e ferroviário), recursos, geração e distribuição de energia, energia renovável, gás e infraestrutura, agro (commodities, óleo comestível, produtos alimentícios, armazém frigorífico e silos de grãos), imobiliário, infraestrutura de transporte público, defesa e aeroespacial, entre outros setores.

A Adani deve seu sucesso e posição de liderança à sua filosofia central de "Construção nacional" e "Crescimento com bondade" – um princípio orientador para o crescimento sustentável. O Grupo está empenhado em proteger o meio ambiente e melhorar as comunidades por meio de seus programas de responsabilidade social corporativa (RSC) com base nos princípios de sustentabilidade, diversidade e valores compartilhados. Para mais informações, acesse www.adani.com

Sobre a Holcim

A Holcim desenvolve progresso para as pessoas e para o planeta. Como líder global em soluções de construção inovadoras e sustentáveis, a Holcim está viabilizando cidades mais ecológicas, infraestrutura mais inteligente e melhorando os padrões de vida em todo o mundo. Com a sustentabilidade no centro de sua estratégia, a Holcim está se tornando uma empresa com zero emissões de carbono, com seus funcionários e comunidades no centro de seu sucesso.

A empresa está impulsionando a economia circular como líder mundial em reciclagem para construir mais com menos. A Holcim é a empresa por trás de algumas das marcas mais confiáveis do mundo no setor de construção, como ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim e Lafarge. A Holcim é composta por 70 mil pessoas em todo o mundo que têm paixão por construir o progresso para as pessoas e o planeta por meio de quatro segmentos de negócios: Cimento, Concreto Pronto, Agregados e Soluções e Produtos. Mais informações disponíveis em www.holcim.com.

