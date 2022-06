Adani e TotalEnergies criarão o maior ecossistema de hidrogênio verde do mundo

Espera-se que a nova parceria, centrada no hidrogênio verde, transforme o cenário energético tanto na Índia quanto no mundo. Tanto a Adani quanto a TotalEnergies são pioneiras na transição energética e na adoção de energia limpa, e essa plataforma conjunta de energia fortalece ainda mais os compromissos ESG públicos assumidos por ambas as empresas.

A meta da ANIL é de investir mais de US$ 50 bilhões nos próximos dez anos em hidrogênio verde e o ecossistema associado a ele. Durante a fase inicial, a ANIL desenvolverá uma capacidade de produção de um milhão de toneladas de hidrogênio verde por ano antes de 2030.

"O valor estratégico da parceria Adani-TotalEnergies é imenso tanto no nível de negócios quanto no nível de ambição", disse Gautam Adani, presidente do Adani Group. "Em nossa jornada para nos tornarmos o maior protagonista na produção de hidrogênio verde do mundo, a parceria com a TotalEnergies agrega várias dimensões que incluem P&D, alcance de mercado e compreensão do consumidor final. Isso nos permite, sobretudo, moldar a demanda do mercado. E é por isso que acho que a extensão contínua de nossa parceria tem um valor tão grande. A confiança que temos em nossa capacidade de produzir o elétron mais barato do mundo é o que nos impulsionará a produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo. Esta parceria abrirá uma série de possibilidades futuras interessantes."

"A entrada da TotalEnergies na ANIL é um marco importante na implementação de nossa estratégia de hidrogênio renovável e de baixo carbono, segundo a qual queremos não apenas descarbonizar o hidrogênio usado em nossas refinarias europeias até 2030, mas também ser pioneiros na produção em massa de hidrogênio verde para atender à demanda, visto que esse mercado vai decolar ainda nesta década", disse Patrick Pouyanné, presidente e CEO da TotalEnergies. "Também estamos muito satisfeitos com este acordo, que fortalece ainda mais nossa aliança com o Grupo Adani na Índia e contribui para a valorização do abundante potencial de energia renovável e de baixo custo da Índia. Essa capacidade de produção futura de um milhão de toneladas por ano de hidrogênio verde será um passo importante a fim de elevar a participação das novas moléculas descarbonizadas, que incluem biocombustíveis, biogás, hidrogênio e e-combustíveis, para 25% do volume total de produção e vendas de energia da TotalEnergies até 2050."

Esta parceria se baseia na sinergia excepcional entre as duas plataformas. Enquanto a Adani traz para a parceria seu profundo conhecimento do mercado indiano, sua capacidade de execução rápida, sua excelência operacional e sua filosofia de gerenciamento de capital, a TotalEnergies traz seu profundo conhecimento do mercado global e do europeu, melhoria de crédito e solidez financeira a fim de reduzir os custos de financiamento, e sua experiência em tecnologias subjacentes. Os pontos fortes complementares das duas partes ajudarão a ANIL a oferecer o maior ecossistema de hidrogênio verde do mundo, que, por sua vez, oferecerá ao consumidor o menor custo de hidrogênio verde e ajudará a acelerar a transição energética global.

A ANIL tem como objetivo ser a maior produtora de hidrogênio verde totalmente integrada do mundo, com presença em toda a cadeia de valor, desde a fabricação de energias renováveis e equipamentos de hidrogênio verde (painéis solares, turbinas eólicas, eletrolisadores, etc.), até a geração em larga escala de hidrogênio verde e, posteriormente, a instalações de distribuição que produzem derivados de hidrogênio verde.

Com esse investimento na ANIL, a aliança estratégica entre o portfólio da Adani e a TotalEnergies agora abrange os terminais de GNL, os negócios de serviços de utilidade pública a gás, os negócios de produtos renováveis e a produção de hidrogênio verde. A parceria ajuda a Índia em sua busca de construir os pilares fundamentais da sustentabilidade econômica, impulsionando a descarbonização do setor, a geração de energia, a mobilidade e a agricultura, atenuando assim as mudanças climáticas e garantindo a independência energética.

FONTE Adani Group

