Adare Pharma Solutions fait l'acquisition de Frontida BioPharm pour élargir ses offres CDMO

LAWRENCEVILLE, N.J., 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Adare Pharma Solutions (« Adare »), une organisation mondiale de recherche, de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), axée sur la technologie, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Frontida BioPharm (« Frontida »), une CDMO intégrée verticalement, axée sur les formulations orales. L'acquisition renforce l'engagement d'Adare à transformer la livraison des médicaments en fournissant des solutions de classe mondiale, depuis le développement des produits jusqu'à la fabrication et l'emballage à l'échelle commerciale. Le portefeuille d'offres qu'Adare destine à ses clients s'élargira pour inclure de nouvelles capacités, telles que la manutention de composés à forte puissance et les services d'emballage. La combinaison des deux organisations permettra d'établir Adare comme un leader dans le développement et la fabrication de médicaments qui permettent de sauver des vies dans des formes posologiques complexes.

Vivek Sharma, PDG d'Adare, a ainsi commenté : « Nous nous consacrons à améliorer la qualité de vie des patients en résolvant les défis de formulation les plus complexes pour nos clients, et nous pensons que cette acquisition renforcera notre capacité à réaliser notre mission. Frontida et Adare partagent un engagement pour la qualité et l'innovation, et nous sommes ravis de continuer à grandir ensemble. L'entreprise fusionnée assumera une position de leader dans le domaine des formulations orales, tout en élargissant les services et les offres techniques que nous proposons afin de répondre aux besoins de nos clients et de leurs patients. »

Le Dr Song Li, président de Frontida a ajouté : « Nous sommes enthousiasmés par les opportunités que cette transaction devrait offrir aux clients actuels et nouveaux. Nos ressources et nos capacités combinées se traduiront par un soutien et des talents accrus pour assurer le succès de leurs programmes de développement et de commercialisation. Cette transaction témoigne également du travail acharné, du dévouement et de la culture bienveillante de l'équipe qui a contribué à la croissance de Frontida. Les investissements ont ainsi pu se poursuivre dans la région de Philadelphie, qui est un foyer respecté pour le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre collaboration afin de fournir des produits novateurs et enrichissants aux marchés américains et mondiaux. »

L'entreprise fusionnée offrira une gamme élargie de solutions pour les formulations orales complexes, comme le masquage du goût, la libération contrôlée, la fabrication de formulations à forte puissance et l'amélioration de la biodisponibilité. L'acquisition de Frontida permet à Adare de développer son activité de production et de la mener sur sept sites dans le monde. Cette opération lui permet également d'étendre son offre intégrée de bout en bout à ses partenaires. L'organisation fusionnée sera dirigée par Vivek Sharma.

Adare est soutenu par les sociétés de capital-investissement Thomas H. Lee Partners et Frazier Healthcare Partners. RBC Capital Markets, LLC a agi à titre de conseiller financier exclusif d'Adare pour cette transaction.

À propos d'Adare :

Adare Pharma Solutions est une organisation de premier plan spécialisée dans la fabrication et le développement sous contrat (CDMO) et un fournisseur mondial en matière de technologies, de services de développement et de fabrication pharmaceutiques de pointe. L'entreprise utilise sa technologie pharmaceutique différenciée et ses plateformes sur le microbiome pour mettre au point et améliorer des médicaments et traitements pour le marché mondial.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.adarepharmasolutions.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1699408/AdarePS_RGB_Logo.jpg

SOURCE Adare Pharma Solutions