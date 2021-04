Adare Pharma Solutions nomme Ludger Roedder président d'Adare Biome

LAWRENCEVILLE, New Jersey, 20 avril 2021 /PRNewswire/ -- Adare Pharma Solutions (« Adare ») a le plaisir d'annoncer que Ludger Roedder s'est joint à l'organisation à titre de président d'Adare Biome. Dans le cadre de l'engagement d'Adare à développer les activités de Pharma Solutions et de Microbiome, M. Roedder aidera Adare Biome à consolider sa position en tant qu'acteur majeur dans les secteurs de la santé humaine et animale et de la nutrition. En tant que président d'Adare Biome, un poste nouvellement créé, M. Roedder dirigera les activités de Microbiome et fera partie des membres de l'équipe de direction d'Adare.

Conformément à la stratégie d'Adare visant à accélérer la croissance des activités de Microbiome, M. Roedder sera responsable de la mise en œuvre de l'approche qui a pour but d'étendre la portée de l'entreprise et d'améliorer ses solutions pour les clients et les patients. De concert avec l'équipe de Biome, il continuera, d'une part, de positionner Lactéol comme une marque de premier plan dans sa catégorie grâce au développement du portefeuille de produits et à l'expansion géographique afin de renforcer les relations avec la clientèle existante et d'établir de nouveaux partenariats dans les secteurs de la nutrition animale et humaine et, d'autre part, de positionner Adare comme chef de file dans le domaine des postbiotiques.

« Les postbiotiques sont une catégorie émergente des produits biotiques dans le domaine des microbiomes, et Adare Biome dispose d'un potentiel important pour servir encore plus de clients et offrir une panoplie de solutions sur le marché dépassant celles offertes aujourd'hui, a déclaré Vivek Sharma, PDG d'Adare Pharma Solutions. Nous sommes ravis que Ludger rejoigne l'équipe d'Adare et de pouvoir tirer parti de son expérience, de sa passion et de son expertise pour nous aider à accroître notre présence, par les postbiotiques, sur les marchés de la santé humaine et animale. »

Fort de plus de 30 années d'expérience dans le commerce mondial et le leadership en marketing, M. Roedder met également à la disposition d'Adare son expertise dans les secteurs de la nutrition animale et humaine, y compris les probiotiques et les enzymes. Il a contribué à la croissance d'entreprises grâce au développement commercial et à des fusions et acquisitions réussies en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et aux États-Unis dans les secteurs de la nutrition animale et humaine. Avant de rejoindre Adare Biome, M. Roedder était directeur commercial de BRAIN AG, où il était responsable de la commercialisation des produits de l'entreprise à l'échelle mondiale et membre du conseil d'administration. M. Roedder a joué un rôle essentiel dans la création considérable de valeur de l'entreprise en repositionnant BRAIN AG sur le marché et en élargissant les produits évolutifs de l'organisation. Antérieurement, M. Roedder a occupé des postes à responsabilité croissante à BASF Corporation de 2005 à 2018.

« Je me réjouis à l'idée de travailler avec cette entreprise, parce que je vois le potentiel de l'espace postbiotique, a déclaré M. Roedder. Adare est bien placée pour répondre à l'intérêt du marché en matière d'expertise microbiotique. Il existe un potentiel inexploité, comme en témoigne la demande pour le produit Lactéol, et j'ai hâte de développer les capacités commerciales et de recherche et développement pour atteindre les objectifs d'Adare et de ses investisseurs en vue de faire croître l'activité de Microbiome. »

À propos d'Adare Pharma Solutions

Adare Pharma Solutions est une organisation de premier plan spécialisée dans la fabrication et le développement sous contrat (CDMO) et un important fournisseur mondial en matière de technologies, de développement et de fabrication pharmaceutiques de pointe. L'entreprise utilise sa technologie pharmaceutique différenciée et ses plateformes scientifiques sur le microbiome pour mettre au point et améliorer des médicaments et traitements pour le marché mondial.

Adare Biome est une branche d'Adare Pharma Solutions qui se concentre sur la fabrication de postbiotiques au moyen du processus de fermentation ECHO™ exclusif. Adare Biome mène ses activités dans une installation de fabrication de médicament pour la fermentation microbienne certifiée Bonnes pratiques de fabrication (BPF) à Houdan, en France. Celles-ci consistent à développer, à fabriquer et à commercialiser des produits microbiologiques, y compris son produit pharmaceutique Lactéol™ et son ingrédient LBiome™ pour les applications dans le domaine de la santé digestive.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.adarepharmasolutions.com .

