AdCreative.ai lance un programme de partenariat avec les agences : transformer les agences en puissances de l'IA

PARIS, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- AdCreative.ai, la plateforme de création publicitaire alimentée par l'IA à la croissance la plus rapide au monde, a lancé son programme de partenariat avec les agences pour permettre aux agences de marketing et de publicité d'intégrer l'IA dans leurs flux de travail. Cette initiative transforme les agences en leaders de la publicité alimentée par l'IA, leur permettant de passer en douceur à la prochaine ère du secteur.

Alors que le paysage publicitaire évolue du traditionnel vers le numérique et maintenant vers des modèles pilotés par l'IA, les agences adoptent de plus en plus les technologies de l'IA pour améliorer l'analyse des données, automatiser les tâches répétitives et proposer des stratégies de marketing personnalisées. Cette transformation est cruciale pour les agences qui souhaitent fournir des services innovants et des résultats mesurables à leurs clients.

L'IA au service des agences

Le programme de partenariat avec les agences fournit aux agences des outils et des ressources nécessaires pour :

Augmenter le retour sur investissement : concevoir des créations publicitaires basées sur les données qui ont prouvé leur capacité à augmenter le TDC et le RoAS.

: concevoir des créations publicitaires basées sur les données qui ont prouvé leur capacité à augmenter le TDC et le RoAS. Gagnez du temps et de l'argent : réduire les délais de production créative à quelques minutes grâce à l'IA.

: réduire les délais de production créative à quelques minutes grâce à l'IA. Améliorer la visibilité : promouvoir les succès des agences à travers le réseau mondial d'AdCreative.ai et la publicité ciblée sur LinkedIn.

: promouvoir les succès des agences à travers le réseau mondial d'AdCreative.ai et la publicité ciblée sur LinkedIn. Stimuler la croissance : gagnez jusqu'à 30 % de part de recettes pour les recommandations de clients, avec des gains croissants à mesure que les performances augmentent.

« Notre mission est de rendre l'IA accessible et exploitable pour les agences », a déclaré Tufan Gok, PDG d'AdCreative.ai. « Nous donnons aux agences les moyens de saisir de nouvelles opportunités, d'obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients et de se positionner en tant qu'innovateurs axés sur l'IA. Tout comme le numérique a remplacé le traditionnel, les agences qui adoptent l'IA aujourd'hui seront les leaders de demain. »

Rejoindre le mouvement

Le programme est ouvert à toutes les agences de marketing et de publicité qui souhaitent améliorer leur offre. Les participants ont accès à des ressources exclusives, à des études de cas et à des possibilités de promotion conjointe afin de renforcer leur crédibilité et leur croissance.

Pour plus d'informations ou pour rejoindre le programme, rendez-vous sur adcreative.ai/agency-partnership-program ou contactez [email protected].

À propos de AdCreative.ai

AdCreative.ai est un leader dans le domaine des solutions publicitaires alimentées par l'IA, actif dans 194 pays et générant plus d'un milliard de publicités. Sa plateforme permet aux entreprises et aux agences de créer rapidement et efficacement des publicités axées sur la conversion et d'obtenir des résultats mesurables.

