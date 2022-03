Add Value contrata diretor de Operações

De acordo com o executivo, sua missão na Add Value será fazer interrelação com todas as áreas, integrá-las ainda mais e prepará-las para suportar a longo prazo esse agressivo ritmo de crescimento dos últimos dois anos. "Tenho também como objetivo apoiar os sócios nas definições estratégicas, estruturar os aspectos operacionais, auxiliar na expansão das atuais linhas de negócios, bem como no desenvolvimento de novas soluções e serviços", aponta o novo Diretor de Operações.

Leal Junior é graduado em Eletrônica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com especializações em Tecnologia da Informação e Ciência da Computação pela FGV - Fundação Getúlio Vargas.

"Pessoas positivas e que agregam valor sempre têm lugar na Add Value. Trabalhamos em conjunto com Leal em várias oportunidades no passado, hora em distribuidores, hora em fabricantes, compondo sempre uma relação de muito respeito e profissionalismo. Buscávamos um executivo com visão abrangente do mercado de TIC e estamos muito satisfeitos com a escolha que fizemos. Estamos certos de que Leal irá nos apoiar sensivelmente em nossa rápida expansão da operação e crescimento de receita", afirma Thiago Spósito, sócio-diretor da Add Value.

Sobre a Add Value

Fundada em 2003, a Add Value traz longa experiência em tecnologias de nuvem, hiperconvergência, networking, segurança e virtualização. Com matriz em São Paulo e regionais no Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília, a integradora atende todo território nacional, além da participação em projetos no exterior. Seu portfólio de soluções é amplo, com destaque para alianças com os fabricantes como: Citrix, Nutanix, Akamai, Palo Alto Networks, Darktrace, Qualys, Proofpoint, Commvault, Beyond Trust e outros. Mais informações acesse ao site: www.addvalue.com.br

