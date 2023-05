Adeus, disco! Entenda a magia do data center totalmente flash

SÃO PAULO, 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A tecnologia totalmente em flash para armazenamento de dados corporativos substituiu as camadas de disco rígido, uma a uma, e hoje se tornou a opção óbvia para qualquer carga de trabalho que dependa de alto desempenho e baixa latência. Essa transformação significa que agora a existência de um data center totalmente em flash deixou de ser uma visão de mercado e se tornou uma realidade.

Quando o flash ainda aterrissava no mercado, muitos líderes lidavam com o receio de custos de aquisição, operação e de como integrá-lo ao ciclo de vida dos dados. Esse passado já é distante e há muitas razões pelas quais essa tecnologia é hoje essencial para os negócios e para o planeta. Veja abaixo as principais.

A explosão dos dados não estruturados

Esgotar a capacidade ou ficar sem recursos adicionais é um pesadelo para qualquer gerente de TI. Por outro lado, obter valor e insight de cada bit dos dados, isso sim é o paraíso para eles. Estima-se que os dados não estruturados cresçam 10 vezes até 2030 e, diante desta realidade, as empresas terão que considerar como usar todo esse volume de forma estratégia. É nesse ponto que o flash entra em cena e para transformar a dinâmica para análise de big data, data lakes, repositórios de conteúdo e até mesmo backups e recuperação dos dados.

Custo da memória flash não volátil (NAND)

O preço por bit da NAND flash está diminuindo a uma taxa muito mais rápida do que os discos rígidos. Embora hoje o custo por bit de um disco rígido ainda seja menor do que o flash mais denso, há várias tendências importantes a serem observadas em 2023 – e o preço é uma delas.

Em primeiro lugar, todos os principais fabricantes de flash de nível 1 apresentam aumentos significativos de densidade este ano, 200 camadas empilhadas de NAND 3D em alguns casos. Esse aumento na densidade resultará em mais eficiência de custo, melhorias adicionais na economia de energia e no espaço do data center. Em segundo lugar, se as previsões dos analistas se mantiverem, espera-se que os preços NAND em geral caiam durante a maior parte de 2023, continuando uma tendência que começou no final de 2022.

O flash como uma escolha sustentável

A infraestrutura do data center representa mais de 1% do consumo global de energia, e essa porcentagem continua aumentando. As empresas estão monitorando suas emissões de carbono mais de perto e muitas precisam encontrar maneiras de reduzir suas pegadas de carbono com urgência. Entenda com mais detalhes nos pontos abaixo.

Dados não estruturados são complexos e consomem muita energia. Neste cenário, o disco é ineficiente e consome muito espaço. A combinação desses fatores se transforma na fórmula para problemas crescentes nos data centers, nos resultados financeiros e danos ao meio ambiente.

O uso de energia pode não ter sido um fator importante por trás da movimentação de conjuntos de dados antes, mas com a crescente imprevisibilidade da disponibilidade de energia, além do aumento do foco na redução de emissões, isso se torna um investimento essencial para garantir o futuro.

Com o aumento dos custos com eletricidade, o consumo de energia pela TI tornou-se uma questão preocupante do ponto de vista ambiental e agora também uma preocupação econômica significativa.

A eficiência energética é um fator-chave para que a tecnologia flash atinja um custo total de propriedade (TCO) mais baixo do que o disco no futuro.

Maior desempenho

Para algumas empresas, o custo superará o desempenho nos critérios de tomada de decisão. Dessa forma, a vantagem de desempenho do flash sobre o disco pode se traduzir em benefícios de custo.

O desempenho do disco é baixo. Mesmo em cargas de trabalho com requisitos modestos, as empresas geralmente acabam com capacidade estagnada. Embora as unidades giratórias possam conter 20TB, se o desempenho do sistema atingir 16TB, não dá para obter um custo por bit tão eficaz. O flash elimina esse problema porque o desempenho permanece previsível mesmo quando a utilização aumenta, ao contrário dos discos rígidos.

Qualquer ambiente de armazenamento precisa fornecer resiliência e terá uma estratégia de redundância para garantir que a perda de dados não seja um risco. Com dispositivos flash, tempos de restauração mais rápidos significam que menos bits precisam ser dedicados a estruturas de resiliência, garantindo mais eficiência de custos.

Para backup e recuperação após um incidente de ransomware, com sistemas baseados em flash, o desempenho de restauração mais rápido permite que as empresas retomem seus negócios com muito mais agilidade do que com arquiteturas legadas baseadas em disco.

Andar de mãos dadas com a melhor resiliência resulta em confiabilidade. Em comparação com as unidades de disco mecânicas, o flash é mais confiável, porque os dispositivos não falham com frequência, exigem menos substituições e, portanto, custos mais baixos, menos tempo substituindo componentes, menor risco e elimina o custo exorbitante de manutenção após 4 ou 5 anos – e mais.

O caminho para o all-flash

Muitas empresas já estão avançadas nesse sentido e já implementaram plataformas de armazenamento baseadas em flash para suas cargas de trabalho que exigem alto desempenho, na qual a velocidade agrega valor comercial. Esses casos incluem bancos de dados, implementações em nuvem privada e, cada vez mais, ambientes modernos de análises. As que implementaram plataformas totalmente flash modernas estão colhendo os benefícios de desempenho, eficiência do servidor, operações extremamente simplificadas, eficiência energética e reduções na emissão de gases de efeito estufa.

Para as que desejam iniciar uma migração para um data center totalmente flash, aqui estão algumas considerações importantes. É fundamental uma estratégia robusta que apoie as metas de negócios e determine elementos, incluindo: analisar as necessidades dos negócios e como o all-flash dará suporte a elas; considerar o custo total de propriedade e retorno esperado do investimento; considerar um cenário comercial mais amplo, incluindo regulamentações, proteção de dados e localização; tempo necessário para definir o escopo e testar uma solução; e tempo necessário para a migração de dados, incluindo a consideração do fim da vida útil do equipamento legado existente.

Além disso, a capacidade do all-flash para cargas de trabalho não estruturadas em escala de petabytes por meio de um modelo de assinatura permite que escalabilidade de usuários conforme as necessidades dos negócios. Um modelo flexível de armazenamento como serviço (STaaS) semelhante à nuvem deve incluir acordos de nível de serviço rigorosos em tudo, desde suporte administrativo, gerenciamento diário e consumo de energia. Isso traz ainda mais eficiência operacional - ampliando ainda mais a lacuna para as plataformas legadas. As migrações podem parecer complexas, mas com o suporte do fornecedor e parceiro certo, não há impacto negativo.

"A realidade é que hoje ninguém continua comprando discos giratórios porque são melhores, mas apenas porque são mais baratos. Em quase todos os aspectos, a memória flash é superior ao seu antepassado magnético giratório e, embora o flash já seja melhor, essas vantagens estão aumentando. O flash tornou-se uma opção viável para cargas de trabalho diárias, oferecendo às empresas uma maneira melhor de gerenciar o crescimento de dados de forma eficiente, confiável e sustentável", explica Paulo de Godoy, country manager da Pure Storage.

Onde o flash estava ficando atrás do disco era em termos de custo, mas agora o caminho para o ponto de cruzamento entre disco/flash está chegando. Isso, combinado com a economia de energia, espaço e resfriamento, maior desempenho e melhor confiabilidade do flash, logo fará com que os discos rígidos se tornem definitivamente a opção menos econômica. E é a partir dessa análise que os líderes visionários estão optando por criar data center totalmente em flash.

