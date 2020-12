Adiamento de consultas e atraso no diagnóstico reflete na saúde dos pacientes

A pesquisa, que traz a opinião da população de cinco países da América Latina sobre a saúde durante a pandemiamostra que 39% dos brasileiros acredita que sua saúde piorou, sendo que 25% acredita que piorou um pouco e 14% diz sentir que piorou muito. A pesquisa ainda apontou que o diagnóstico de novos casos de câncer caiu em 70% nos primeiros meses da pandemia. Em maior ou menor grau, as doenças cardiovasculares e doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, também tiveram queda no número de novos diagnósticos e nas consultas de acompanhamento. Considerando as cirurgias, nos meses de março e abril, a queda no número de procedimentos foi de aproximadamente 70%, sendo que alguns foram interrompidos em 100%[i].

"O impacto do atraso no diagnóstico e no tratamento dos pacientes terá reflexos importantes no sistema de saúde. Quanto mais tarde diagnosticarmos uma doença, maior a probabilidade de o paciente ter uma doença grave e maior o risco de ele desenvolver complicações mais sérias. Em termos de investimento em saúde, um paciente com maior gravidade consome mais recursos humanos e insumos, tem um pior prognóstico e menor expectativa de vida. Usando um velho bordão, 'é melhor prevenir do que remediar'. Infelizmente, os anos de 2021 e 2022 serão de remediações e não sabemos ao certo quando conseguiremos reorganizar o sistema" – afirma Dr. Dr. Gustavo Scapini, cirurgião geral e gerente médico da Johnson & Johnson Medical Devices.

A telemedicina e a comunicação médico-paciente como ferramentas

Embora a telemedicina não substitua o atendimento presencial, ela se mostra como uma alternativa para o momento de pandemia. Ainda de acordo com a pesquisa, no Brasil, 51% se dizem confortáveis usando o serviço e 8% muito confortáveis.

"O teleatendimento é uma ferramenta que evita o contato entre as pessoas, o deslocamento e as aglomerações, além de ajudar na triagem dos pacientes que serão destinados aos serviços mais indicados durante o período de retomada do atendimento presencial" – explica Scapini. De acordo com a pesquisa, os principais benefícios da telemedicina são:

Não ter de sentar em uma sala de espera com outras pessoas que podem estar doentes, com 49% das respostas;

Evitar o deslocamento para o local da consulta, com 42%;

Garantia que a consulta se inicia pontualmente, para 29% dos entrevistadosi.

Para 74% dos brasileiros, a comunicação com seu médico aumenta a confiança em fazer o agendamento de um procedimentoi. Ainda de acordo com a pesquisa, as informações que trariam mais segurança para os brasileiros retomarem seus cuidados com a saúde são:

Os protocolos específicos que o hospital ou centro de saúde adotou para COVID-19 (58%);

As mudanças estruturais feitas nos hospitais, como a criação de uma área livre de COVID (58%);

A preparação geral do hospital ou do centro de saúde (53%);

Os riscos relacionados ao COVID-19 associados ao procedimento que o paciente irá se submeter (49%).

Pensando nisso, a J&J Medical Devices criou a campanha "Minha Saúde Não Pode Esperar", uma iniciativa que oferece recursos e materiais que podem contribuir para a retomada das consultas e tratamentos. A plataforma de conteúdo disponibiliza a pacientes e profissionais de saúde ferramentas para que possam permanecer conectados e priorizem os cuidados necessários, tais como uma lista de perguntas que guiarão o paciente durante a conversa com profissionais de saúde, detalhes sobre medidas tomadas por hospitais e centros cirúrgicos para ajudar a proteger os pacientes de COVID-19 e boas práticas de teleatendimento para ajudar os pacientes a entenderem o uso da telemedicina no dia a dia e nos pré e pós-operatórios.

"Sabemos que é fundamental manter uma comunicação direta para explicar aos pacientes, por exemplo, como deve ser o preparo para o retorno e quais as medidas de prevenção adotadas pela instituição para evitar os riscos de contaminação. O nosso objetivo é garantir que as pessoas tenham acesso às informações relevantes e que se sintam seguras em conversar com seus médicos para avaliar a retomada de seus cuidados habituais" – finaliza Dr. Gustavo Scapini.

Sobre Minha Saúde Não Pode Esperar

Minha Saúde Não Pode Esperar é um esforço de educação para pacientes e um centro de recursos abrangente, desenvolvido pela Johnson & Johnson Medical Devices, com o objetivo de inspirar as pessoas a priorizarem sua saúde. A campanha fornecerá aos pacientes recursos e informações essenciais para se comunicarem de forma eficaz com profissionais de saúde sobre como e quando priorizar os cuidados necessários. Visite: www.minhasaudenaopodeesperar.com.br.

Sobre a pesquisa

A pesquisa on-line foi conduzida com 2.200 participantes em cinco países da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México), em parceria com o Instituto Ipsos, durante entre 29 de setembro e 7 de outubro de 2020, com adultos acima de 18 anos. Essa pesquisa on-line não é baseada em uma amostra probabilística e, portanto, nenhuma estimativa de erro amostral teórico pode ser calculada.

