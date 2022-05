Aditivo de eletrólito Trinohex® Ultra para baterias de íons de lítio agora disponível na UE

HOUSTON, 24 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- O Trinohex® Ultra da Ascend Performance Materials agora está registrado no REACH e disponível em toda a União Europeia.

"A demanda por baterias seguras, confiáveis e de longa duração só aumentará à medida que continuarmos a avançar em direção a mobilidade elétrica e energias renováveis", disse Dave McNeece, gerente sênior de negócios de especialidades sustentáveis da Ascend. "Sob muitos aspectos, a Europa está na vanguarda da adoção dessas tecnologias e agora podemos oferecer suporte à inovação e produção de baterias de íons de lítio com o Trinohex Ultra."

Em testes de terceiros, o Trinohex Ultra demonstrou proteção catódica superior em todos os produtos químicos catódicos e eletrolíticos. Essa proteção resulta em redução de 30% na geração de gases nocivos e em um desempenho de longa duração, especialmente em condições extremas.

"O Trinohex Ultra supera muitos dos desafios com baterias de íons de lítio", disse Dave. "A maior segurança acelera a adoção e o desempenho de longa duração reduz os resíduos prejudiciais à medida que o setor explora opções eficazes de reciclagem. Além disso, sua eficácia em todos os produtos químicos reduz potencialmente a dependência de recursos limitados."

O Trinohex Ultra é produzido em ativos globais e está prontamente disponível em todo o mundo.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um futuro melhor por meio da inovação. Com sede em Houston, no Texas, e escritórios regionais em Xangai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções de materiais totalmente integradas com unidades de produção globais na América do Norte, Europa e China. Nossa força de trabalho global de 2.800 pessoas fabrica plásticos, tecidos, fibras e produtos químicos utilizados para fazer veículos mais seguros, energia mais limpa, melhores dispositivos médicos, eletrodomésticos mais inteligentes e roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, sustentabilidade e sucesso de nossos clientes e comunidades.

Saiba mais sobre a Ascend em www.ascendmaterials.com.

Contato: Ally Jahn, +1 713-210-9809, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1326397/ASCEND_Logo.jpg

FONTE Ascend Performance Materials

SOURCE Ascend Performance Materials