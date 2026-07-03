AdJane annonce la première validation clinique de sa plateforme de vaccins OMV induisant une immunité muqueuse chez l'humain

Les résultats de la phase I apportent une validation au niveau de la plateforme qui vient étayer les programmes de développement d'AdJane dans les domaines de la préparation aux pandémies, des maladies infectieuses respiratoires et de la résistance aux antimicrobiens

DELFT, Pays-Bas, 3 juillet 2026 /PRNewswire/ -- AdJane, une société spécialisée dans les plateformes vaccinales de phase clinique qui développe des vaccins intranasaux et intramusculaires à base de vésicules de membrane externe natives (nOMV), annonce aujourd'hui la publication des premiers résultats cliniques de phase I chez l'humain dans la revue à comité de lecture Vaccines, démontrant la capacité de sa plateforme nOMV exclusive à induire des réponses immunitaires tant muqueuses que systémiques chez l'humain.

Le premier essai clinique randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo et par OMV mené chez l'homme, portant sur 40 adultes en bonne santé, a démontré que la plateforme d'AdJane, associée à une protéine Spike du SARS-CoV-2 et administrée par voie intranasale, était sûre et bien tolérée, et qu'elle induisait des réponses immunitaires tant systémiques que muqueuses. Cette association a déclenché des réponses immunitaires systémiques dépendantes de la dose, mesurées à l'aide de plusieurs paramètres, notamment les anticorps neutralisant le virus. Il est important de noter que l'étude a mis en évidence une activation de la réponse immunitaire au niveau de la muqueuse nasale, qui constitue le principal point d'entrée de nombreux agents pathogènes respiratoires.

Ces résultats apportent une validation clinique du concept de la plateforme nOMV d'AdJane et soutiennent son application à plus grande échelle aux agents pathogènes respiratoires, aux scénarios de préparation aux pandémies et à d'autres cibles liées aux maladies infectieuses actuellement en développement.

« Cette publication marque une étape importante dans la validation d'AdJane et de notre plateforme nOMV muqueuse », déclare Anita Gashi, directrice générale d'AdJane. « Les vaccins injectables actuels sont très efficaces pour prévenir les formes graves de la maladie, mais se sont révélés peu capables d'interrompre l'infection et la transmission au niveau des muqueuses. Nos données de phase I démontrent que la vaccination intranasale à base d'OMV peut induire en toute sécurité une immunité à la fois systémique et muqueuse chez l'humain, ce qui confirme le potentiel de notre plateforme en tant qu'approche de nouvelle génération pour lutter contre les maladies infectieuses respiratoires et se préparer à une pandémie. »

Combler les lacunes en matière d'immunité muqueuse dans les vaccins contre les infections respiratoires

La pandémie de COVID-19 a fait apparaître un défi majeur dans la lutte contre les maladies infectieuses : si les vaccins injectables peuvent offrir une protection solide contre les maladie graves et le décès, ils induisent généralement une protection immunitaire limitée au niveau des voies respiratoires supérieures, où de nombreux agents pathogènes transmis par voie aérienne déclenchent l'infection et la transmission. Cette lacune réduit la capacité des vaccins classiques à limiter la transmission interhumaine.

Les approches de vaccination muqueuse visent à pallier cette insuffisance en générant des réponses immunitaires directement au niveau du site d'entrée de l'agent pathogène, tout en induisant une protection systémique plus étendue. Alors que l'intérêt pour l'immunité bloquant la transmission et les stratégies de préparation aux pandémies ne cesse de croître à l'échelle mondiale, la vaccination muqueuse est de plus en plus reconnue comme une modalité émergente importante dans le développement des vaccins.

La plateforme nOMV d'AdJane est conçue pour permettre une adaptation rapide face aux agents pathogènes respiratoires émergents, tout en offrant des stratégies de déploiement évolutives et pratiques.

À propos de la plateforme OMV

La plateforme nOMV d'AdJane s'appuie sur plus de trois décennies de recherche scientifique menée par des instituts de recherche publics néerlandais de premier plan. Cette plateforme utilise des vésicules de membrane externe natives issues de bactéries Neisseria meningitidis, qui stimulent naturellement le système immunitaire tout en imitant fidèlement les structures de surface bactériennes.

Cette plateforme intègre quatre modifications génétiques exclusives conçues pour améliorer l'innocuité, les performances de fabrication et la flexibilité de déploiement, tout en préservant les propriétés immunostimulantes intrinsèques des vésicules. La plateforme d'AdJane est conçue comme une technologie modulaire prête à l'emploi qui permet d'intégrer plusieurs antigènes grâce à diverses approches d'ingénierie, facilitant ainsi le développement rapide de vaccins contre les agents pathogènes émergents et d'autres cibles liées aux maladies infectieuses.

Cette plateforme est mise en œuvre dans le cadre de plusieurs programmes, notamment des collaborations en matière de préparation aux pandémies visant à assurer une protection contre un large spectre de virus respiratoires, en partenariat avec la CEPI, ainsi que des applications liées à la résistance aux antimicrobiens, dont un programme soutenu par CARB-X contre la Neisseria gonorrhoeae multirésistante, l'une des infections bactériennes sexuellement transmissibles les plus fréquemment signalées, responsable de plus de 80 millions de nouveaux cas chaque année.

De plus, la plateforme a fait preuve de stabilité dans des conditions de réfrigération standard pendant plus de deux ans et demi, ce qui permet son emmagasinage et un déploiement mondial sans avoir recours à des chaînes d'approvisionnement à très basse température.

À propos d'AdJane

AdJane est une société spécialisée dans les plateformes vaccinales au stade clinique qui développe des vaccins intranasaux et intramusculaires de nouvelle génération, basés sur sa technologie de vésicules de membrane externe natives (nOMV). L'entreprise concentre ses efforts sur la préparation aux pandémies, la résistance aux antimicrobiens et les défis mondiaux liés aux maladies infectieuses.

La plateforme d'AdJane a été mise au point scientifiquement pendant plus de 30 ans par des instituts de recherche gouvernementaux néerlandais de premier plan et prend en charge plusieurs modalités d'administration, tant à des fins prophylactiques que thérapeutiques.

La plateforme d'AdJane est protégée par un portefeuille de propriété intellectuelle échelonné couvrant les technologies de présentation et d'exposition des antigènes, ainsi que des procédés de fabrication exclusifs et des applications spécifiques.

Pour obtenir plus d'informations, contactez :

Anita Gashi, directrice générale

[email protected]

+31 6 20 97 90 90

www.adjane.com



À propos de l'étude

L'étude de phase I était le premier essai clinique chez l'humain randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo et par OMV, mené auprès de 40 adultes en bonne santé, séropositifs au SARS-CoV-2, âgés de 18 à 55 ans.

Les résultats complets de l'étude sont publiés dans Vaccines et sont disponibles sur https://www.mdpi.com/3957576. Cet essai clinique est enregistré sur ClinicalTrials.gov sous le numéro d'identification NCT05604690.