Adjust anuncia colaboração com o Salesforce Marketing Cloud

SÃO PAULO, 3 de AGOSTO de 2021 /PRNewswire/ -- A Adjust , plataforma de analytics mobile, anunciou o lançamento de uma colaboração de app marketing com o Salesforce AppExchange, possibilitando que os clientes de ambas empresas obtenham uma uma visão mais completa sobre a jornada do usuário e tomem informações de marketing mais bem informadas.

A primeira integração lançada será o Marketing Cloud. Essa integração possibilitará que os clientes criem uma jornada do usuário de um e-mail diretamente para o in-app com a tecnologia de deep linking da Adjust. Essa conexão dará aos clientes insights sobre a mensuração de marketing para aumentar as instalações, receita e lifetime value (LTV).

Benefícios exclusivos para os profissionais de marketing:

Mensurar e analisar de onde os usuários do aplicativo estão vindo e como eles interagem com o aplicativo após a instalação.

Possibilitar que os clientes adicionem pontos de dados mobile e de Connected TV (CTV) à jornada do usuário — em um só lugar — e enfrentam os desafios relacionados à atribuição de assinaturas com o Subscription Tracking.

Tornar as análises acionáveis com a automação dos fluxos de trabalho de campanhas.

Proteger orçamentos de marketing contra fraudes na performance de anúncios mobile.

"Colaborar com o Marketing Cloud significa que podemos desenvolver soluções que podem fomentar melhor o crescimento de empresas ao redor do mundo", afirmou Lokesh Bidhan, Diretor de Parcerias da Adjust. "Nosso foco principal é trazer insights acionáveis sobre a jornada completa do usuário, e essa colaboração ajuda a cumprir essa missão para empresas pelo mundo todo".

A integração inicial em campanhas por e-mail e no gerenciamento de atribuição ajudará as empresas a otimizar suas campanhas e aumentar o engajamento in-app. Isso abre espaço para mais integrações entre a Adjust e o Marketing Cloud, aumentando o valor estratégico de ambas as plataformas.

"A Adjust é uma adição bem-vinda ao AppExchange, acelerando a transformação digital para clientes com uma mensuração granular e analytics", Woodson Martin, GM do Salesforce AppExchange. "O AppExchange está evoluindo constantemente para permitir que nossos parceiros desenvolvam soluções de ponta que levam ao sucesso do cliente".

Sobre o Salesforce AppExchange

O Salesforce AppExchange, líder no mercado de nuvem empresarial mundial, ajuda empresas, desenvolvedores e empreendedores a criar, vender e crescer de maneiras inéditas. Com mais de 6 mil listagens, 9 milhões de instalações de consumidores e 117 mil revisões por pares, o AppExchange conecta clientes de todos os tamanhos e em diferentes setores com aplicativos prontos para a instalação ou personalizáveis e consultores certificados pelo Salesforce para solucionar qualquer desafio.

Salesforce, AppExchange, Marketing Cloud e outros são marcas registradas do salesforce.com, inc.

Sobre a Adjust

A Adjust é a plataforma de analytics mobile utilizada por profissionais de marketing do mundo inteiro, com soluções para atribuição, otimização de campanhas e proteção de dados. A Adjust abastece milhares de aplicativos com inteligência e automação internas, além de oferecer suporte global e eficiente ao cliente.

Em 2021, a Adjust foi adquirida pela AppLovin, empresa líder em softwares de marketing e responsável por fornecer aos desenvolvedores um poderoso e integrado conjunto de soluções para o crescimento de aplicativos mobile. Saiba mais sobre a Adjust em www.adjust.com.

