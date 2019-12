Adjust expande sua presença na América Latina com a abertura de um escritório na Cidade do México

CIDADE DO MÉXICO, SÃO FRANCISCO e BERLIM, 19 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Adjust , líder na indústria de medição de marketing mobile, prevenção contra fraudes e cibersegurança, anunciou hoje que está expandindo suas operações na América Latina (LATAM) com a abertura de um escritório na Cidade do México. A empresa global de tecnologia de marketing é a primeira Parceira de Medição Mobile no mercado.

O novo empreendimento chega em um momento em que o setor de publicidade mobile na América Latina está passando por um crescimento notável. Segundo o Mobile Ecosystem Forum , o mercado mobile mexicano é o segundo maior da América Latina, atrás do Brasil. Os dados da Adjust mostram que a LATAM, como um todo, é o mercado mobile que cresce mais rápido no mundo depois da Ásia-Pacífico.

"A penetração de dispositivos mobile no México está prestes a crescer exponencialmente nos próximos anos, cirando oportunidades atraentes para investir no mercado e ajudar os profissionais de marketing de aplicativos a unificar e proteger seus esforços publicitários", afirma Christian Henschel, cofundador e CEO da Adjust. "Com um cenário tecnológico em crescimento, a Cidade do México foi uma opção natural para aproveitarmos nosso sucesso em São Paulo e usarmos o investimento que recebemos este ano para promover nossa expansão global."

A Adjust está em São Paulo desde 2016, onde Ricardo Feldman, diretor de vendas LATAM, é responsável pelo crescimento da base de clientes e da receita da Adjust na América do Sul. Hoje, a empresa rastreia milhares de aplicativos pela América Latina - com mais de três quartos deles sendo usados no México. Entre os clientes da Adjust na América Latina, estão o site de comércio eletrônico Dafiti e o líder da indústria fintech Itaú.

Abril Bautista se juntou à equipe de liderança de vendas LATAM, onde ela se concentrará em liderar o crescimento nos mercados mexicano, colombiano, chileno e da América Central como diretora de vendas LATAM. Desde seu ingresso na empresa em 2016, Bautista exerceu um papel fundamental na expansão da liderança de mercado da Adjust nos mercados europeus e latino-americanos. Antes de fazer parte da Adjust, Bautista trabalhou na empresa multinacional alemã de software SAP, onde era encarregada pelo crescimento dos negócios na América do Sul.

"Como uma líder mexicana na indústria de marketing mobile, estou animada em ajudar a Adjust a crescer com mercado mexicano", conta Bautista. "Temos equipes de vendas, de gerenciamento de contas e de sucesso do cliente incrivelmente talentosas, ansiosas para ajudar nossos clientes oferecendo suporte personalizado e educação contínua em seu idioma."

No total, a Adjust tem 16 escritórios internacionais com mais de 400 funcionários. A empresa planeja aumentar significativamente seu quadro de funcionários global em 2020, incluindo posições na Cidade do México.

A Adjust é líder de indústria em medição mobile, prevenção contra fraudes e cibersegurança. Nascida no coração da economia mobile e sedimentada na paixão por tecnologia, a empresa SaaS com operação global tem hoje 16 escritórios ao redor do mundo.

Ao tornar o marketing mais simples, inteligente e seguro, a Adjust permite aos profissionais de marketing, que baseiam suas decisões em dados, construir os aplicativos mais bem-sucedidos do mundo. A Adjust é parceira de marketing de todas as plataformas mais importantes. No total, mais de 30 mil aplicativos, inclusive marcas globais como Procter & Gamble, Rocket Internet e Tencent Games, já implementaram as soluções da Adjust para assegurar seus orçamentos e melhorar o desempenho.

