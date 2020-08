Adkins Zheng van Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA): "Raketen" bouwen in de wereld van bestuurlijke systemen

"(Elon Musk heeft), in slechts een paar jaar tijd, veilige, betrouwbare en betaalbare auto's en raketten geproduceerd;" zei Adkins, "Maar na 300-500 jaar zijn we er nog steeds niet in geslaagd om duurzaam een economisch, monetair en fiscaal systeem op te bouwen, wat betekent dat de meeste economieën tegenwoordig stagneren of veel schulden hebben."

Adkins is van mening dat het onderliggende probleem is dat de mensheid niet over een betrouwbare institutionele toolkit beschikt om het nationale beleid, de sociale systemen en de economische instrumenten te verfijnen. In de nasleep van de coronaviruspandemie hebben de wereldwijde economieën te maken met chaos, recessie en fragmentatie. Om de orde, stabiliteit en welvaart te herstellen, moeten we een nieuwe norm vaststellen voor krachtige economisch bestuursmodellen.

Staande op de schouders van grote economische denkers zoals Adam Smith, David Ricardo, Laski, Hayek, en John Maynard Keynes, stelt Adkins een uitgebreide herdefinitie van fundamentele economische theorie voor, waarbij drie nieuwe elementen worden geïntroduceerd:

Maatschappelijke leveringscapaciteit Sociaal leveringssysteem Basis versus efficiëntie prijzen.

Door geavanceerde gegevenswetenschappen toe te passen op nieuwe economische theorieën, heeft TCSA conventionele soevereine kredietvaluta's, Bitcoin, Libra, en andere digitale valuta overtroffen bij het verkennen van de mogelijkheden van economische waarde-uitwisseling.

TCSA heeft een betrouwbare methodologie ontdekt om de valutaprijs en -waarde te synchroniseren, waarbij de cruciale nadelen van het monetaire systeem overwonnen worden terwijl innovatieve algoritmen gebruikt worden als technologische oplossing voor soevereine valuta.

Echte data-unificatie maakt het mogelijk om een "Cockpit voor beleidsbeslissingen" te creëren die rechtstreeks toezicht houdt op de economische, fiscale en valutasystemen van een land, waardoor overheidsfunctionarissen en politieke partijen een praktische toolkit voor beleidsvorming verkrijgen waarmee het economische beleid, de sociale systemen en bestuurlijke mechanismen getest kunnen worden, met realtime, uniforme gegevens binnen handbereik.

De "Cockpit voor beleidsbeslissingen" kan de doeltreffendheid van het monetaire beleid en het reactievermogen op interne of externe schokken aanzienlijk verbeteren en een gerichte hervorming ondersteunen en de systemen voor economisch bestuur moderniseren.

Het "Sovereign Asset Currency"-systeem van TCSA is een spreekwoordelijke "raket" die de snelle evolutie en hervorming van institutionele mechanismen en toolkits in de wereldwijde economische orde bevordert. Voor centrale bank-partners zal TCSA een uitgebreide technologieoverdracht uitvoeren van de aangepaste software en hardware-onderdelen om absolute dataprivacy en -beveiliging te garanderen.

SOURCE Thousand Cities