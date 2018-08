Adlai Nortye imprime son développement mondial en inaugurant son premier site international aux États-Unis

BOSTON, 16 août 2018 /PRNewswire/ -- Adlai Nortye Ltd. (« Adlai Nortye » ou la « société »), une société biopharmaceutique centrée sur l'international s'attachant à devenir un chef de file dans le développement de thérapies efficaces pour le traitement du cancer et des besoins médicaux non satisfaits, a annoncé l'ouverture de son premier site aux États-Unis, à Boston (Massachusetts). Le site a été inauguré par Carsten Lu, le PDG, le Dr Lars E. Bigerson, docteur en médecine, titulaire d'un doctorat, directeur du développement et également PDG d'Adlai Nortye USA Inc, ainsi que d'autres membres du noyau dur de dirigeants.

Le site de Boston, qui constituera le centre de validation de cibles et de médecine translationnelle de la société, est un « centre d'innovation » se consacrant au développement d'importants nouveaux traitements du cancer, en particulier de médicaments d'immuno-oncologie basés aux États-Unis. Le centre appuiera les programmes de la société au niveau du stade clinique et servira de plateforme pour mieux intégrer Adlai Nortye au secteur mondial de la recherche-développement biopharmaceutique.

« Nous fêtons aujourd'hui la première étape de notre expansion à l'étranger », a déclaré Carsten Lu, le PDG. « L'ouverture de notre site à Boston n'est pas seulement un pas important pour notre société, c'est également l'expression de notre volonté continue de développer des solutions thérapeutiques innovantes et de classe mondiale pour les patients. »

« Adlai Nortye, contrairement à d'autres sociétés pharmaceutiques chinoises généralement associées à l'élaboration de médicaments répliqués ou juste améliorés, entend innover par la validation de cibles, afin de découvrir de nouveaux médicaments translationnels », a déclaré le Dr Lars E. Bigerson, docteur en médecine, titulaire d'un doctorat, directeur du développement et également PDG d'Adlai Nortye USA Inc. « L'inauguration de notre premier site à l'étranger, à Boston, contribuera à ce que nous soyons mieux intégrés au marché biopharmaceutique international, alors que nous poursuivons mis au point de nos traitements. »

Grâce à une collaboration fructueuse avec des partenaires mondiaux, Adlai Nortye se trouve au premier rang du secteur de l'immuno-oncologie. À ce jour, la société dispose de plusieurs produits en cours d'élaboration, allant du début du stade préclinique à la phase 3 déjà prête.

Il s'agit de :

REOLYSIN ® , un virus immuno-oncolytique (VIO) sûr et bien toléré, administré par voie intraveineuse et entrant actuellement dans la phase 3

, un virus immuno-oncolytique (VIO) sûr et bien toléré, administré par voie intraveineuse et entrant actuellement dans la phase 3 Buparlisib (AN2025), un inhibiteur pan-PI3K administré par voie orale, ayant obtenu la dénomination fast-track de la FDA pour le traitement du carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC)

de la FDA pour le traitement du carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC) AN0025, un antagoniste de l'EP4 expérimental, administré par voie orale, potentiellement le premier de sa catégorie, en phase 1 de développement

Le nouveau site de Boston s'attachera à identifier et à valider de nouvelles cibles, à la recherche en médecine translationnelle, à l'instar des études mécanistiques et des biomarqueurs. Le site permettra également à Adlai Nortye de renforcer sa position de pionner dans les domaines de l'immuno-oncologie et d'étendre son rôle sur le marché mondial de la recherche-développement pharmaceutique.

À propos d'Adlai Nortye

Adlai Nortye est une société biopharmaceutique à vocation scientifique qui se consacre à la découverte, à la mise au point et à la commercialisation de nouveaux médicaments destinés à l'oncologie et à l'immuno-oncologie. Nous nous sommes fixés pour mission d'améliorer la vie des patients en recensant et en acquérant des médicaments innovants et différenciés qui aident les gens à vivre mieux et plus longtemps. Grâce à une collaboration étroite avec des partenaires mondiaux, nous nous sommes fait une place de choix dans les domaines de l'immuno-oncologie et de l'oncologie, et nous avons plusieurs programmes en cours, qui vont du début du stade préclinique à la phase 3.

Pour de plus amples informations sur Adlai Nortye, rendez-vous sur : http://www.adlainortye.com/en.php

Related Links

http://www.adlainortye.com/en.php