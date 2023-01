adm Group nomeia Justin Barton como presidente executivo e Ed Colflesh como CEO Global

LONDRES, 12 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- adm Group, um parceiro global de execução de marketing para as marcas líderes mundiais, anuncia hoje a nomeação do atual CEO global, Justin Barton, como presidente executivo. Justin é CEO da adm desde 2014. Ele supervisionou uma expansão significativa da empresa, bem como uma reformulação da base de investidores, com a Equistone Partners Europe se tornando um dos principais acionistas. Em sua nova função, Justin se concentrará na estratégia de crescimento do grupo e continuará a ter sede em Londres.

Ed Colflesh se tornará CEO do Grupo. Ed foi CEO da Americas e supervisionou o crescimento da região para se tornar a maior parte do negócio da adm. Ele tem uma enorme experiência tendo trabalhado em cargos seniores no setor de serviços de marketing e publicidade por mais de 15 anos. Com sede em Nova York, Ed liderará os negócios globalmente e continuará a se concentrar na execução de nossa estratégia de crescimento, entregando nossas estratégias de sustentabilidade e tecnologia e otimizando nossas operações globais para manter a adm na vanguarda do setor.

O cargo de CEO da Americas será ocupado por Noah Lapine. Noah ingressou na empresa no início deste ano, quando o adm Group adquiriu a Lapine, uma agência de engajamento do consumidor, da qual Noah era CEO.

Falando sobre as mudanças de liderança, Justin Barton disse: "Estou extremamente orgulhoso de tudo o que a adm conquistou nos últimos oito anos. A empresa se transformou durante esse período, experimentando um crescimento incrível e ampliando nossa presença global. Estou entusiasmado que Ed assumirá as rédeas como CEO Global. Ed demonstrou talentos e motivação excepcionais, continuando a desenvolver a adm como líder do setor nas Américas. Sei que ele trará esse entusiasmo e ambição para o papel de CEO Global."

"Também estou muito satisfeito que Noah Lapine se torne CEO das Americas. Noah é um líder impressionante e tenho toda confiança de que será um grande sucessor de Ed nesta região crítica".

Ed Colflesh disse: "Estou incrivelmente animado por assumir o papel de CEO do grupo. Nossa abordagem centrada no cliente e experiência confiável, juntamente com nossa paixão por inovação e soluções sustentáveis, é o que torna a adm uma líder do setor e um lugar incrível para se trabalhar. Estou entusiasmado em me juntar a Justin à medida que continuamos a focar na entrega excepcional do cliente e nos sucessos adicionais".

Sobre o adm Group

O adm Group é um parceiro global de execução de marketing das principais marcas do mundo. Somos especialistas em processos que consultam, reprojetam e executam soluções globais de cadeia de suprimentos que se concentram na entrega de eficiência, eficácia e sustentabilidade em toda a cadeia de suprimentos de marketing. Temos uma presença global com 46 escritórios em 33 países, o que nos permite oferecer ativação local de estratégias globais para marcas em todo o mundo.

FONTE adm Group

