Administradoras de condomínio podem ter renda extra com serviços para LGPD

O objetivo da parceria é facilitar a adequação dos condomínios à LGPD e ao mesmo tempo garantir receita extra para as administradoras parceiras. Aliás, vale lembrar que os condomínios também são obrigados a se adequar à LGPD, como foi esclarecido pela ANPD em resolução de janeiro de 2022 .

Confira mais detalhes sobre o funcionamento e as vantagens do programa.

Como funciona a parceria de LGPD para administradoras de condomínio

O Programa de Parceiro para Administradoras de Condomínio foi desenvolvido para as administradoras que desejam atender uma demanda legal dos seus condomínios e ainda ter uma renda extra.

O programa funciona da seguinte maneira:

A empresa se cadastra sem burocracias e gratuitamente. Depois, indica a Get Privacy para os seus condomínios. Quando o negócio é fechado, a administradora recebe comissão.

A Get Privacy oferece suporte com materiais de marketing e vendas que podem ser enviados para os condomínios. E assim que o cliente também se tornar um cliente da Get Privacy, a comissão é paga diretamente para a administradora.

Vantagens do Programa de Parceiro para administradoras de condomínio

1. Garantia de receita extra, sem burocracia

Uma das principais vantagens do programa de parceria é a possibilidade de garantir uma renda extra de forma prática, sem burocracia.

A comissão é gerada após a indicação do serviço da Get Privacy e subsequente contratação por parte do condomínio. Depois que o contrato é assinado, a administradora recebe a sua parte e o trabalho fica todo por conta da consultoria.

É uma parceria como deve ser: com benefícios para todos.

Os condomínios saem ganhando por garantirem a adequação à LGPD com uma equipe especializada;

com uma equipe especializada; A administradora ganha ao garantir renda extra e ainda atender a uma demanda dos condomínios;

E a Get Privacy ganha a oportunidade de contar com a parceria das administradoras para prestar seus serviços de proteção de dados.

2. Fortalecimento da relação com os condomínios

Além da renda adicional para a administradora, uma vantagem importante é o fortalecimento da relação com os condomínios.

Afinal, a empresa ajudará síndicos e condomínios a resolverem uma demanda importante, evitando multas e ações judiciais.

3. Adesão gratuita e suporte contínuo

Outro benefício importante do programa de parceria é que, além de ser prático, ele também é gratuito.

A administradora não paga nada para se inscrever. Basta entrar em contato com a Get Privacy e manifestar seu interesse em participar.

Além disso, a empresa conta com suporte com materiais de venda e marketing.

4. Experiência comprovada em LGPD e proteção de dados

A Get Privacy é referência em LGPD e proteção de dados , contando com uma equipe especializada e as principais certificações da área.

Ou seja, traz garantia de qualidade para o projeto de adequação dos condomínios.

Gere receita extra indicando serviços de proteção de dados e LGPD

Ficou interessado ou apenas deseja ter mais informações sobre o programa? Ligue para (41) 2391-0966 ( Whatsapp ) ou visite o site da Get Privacy para saber mais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1795893/LGPD_para_administradoras.jpg

FONTE Get Privacy

SOURCE Get Privacy