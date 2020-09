Admitad lance le Marketplace

Quels problèmes l'Affiliate Marketplace règle-t-il pour les annonceurs ?

Il existait auparavant trois problèmes principaux avec les sous-réseaux : les annonceurs ne pouvaient pas voir les sources exactes de trafic, ils ne pouvaient pas choisir les éditeurs et les types de publicité, et parfois ils fermaient l'intégralité du programme affilié en raison des manquements d'un seul éditeur. Il fallait contacter personnellement les sous-réseaux pour régler ces problèmes, ce qui augmentait la charge de travail administratif. Pour les annonceurs, il était difficile de travailler avec des sous-réseaux.

Dans le nouveau Admitad Marketplace, ces problèmes ont été résolus et la qualité du service a été améliorée : les annonceurs des réseaux affiliés intégrés seront désormais en mesure de communiquer individuellement avec les partenaires, mais aussi de choisir des sources de trafic et de désactiver certains éditeurs en cas de manquements.

« Des opérations très transparentes, des outils de pointe et une interface conviviale sont les caractéristiques du nouveau Admitad Affiliate Marketplace » — a commenté Alexander Bachmann, fondateur et directeur général d'Admitad, au sujet du lancement de la plateforme.

Comment d'autres acteurs du marché peuvent-ils profiter de l'Admitad Marketplace ?

L'Affiliate Marketplace est un produit qui permet à tous les marketeurs d'instaurer des relations mutuellement avantageuses sur le long terme. Il s'agit d'un nouveau niveau de confiance.

Premièrement, il est important pour Admitad d'être un fournisseur de services de grande qualité pour les réseaux affiliés, ce qui facilite l'expansion de leur présence et augmente considérablement le nombre d'éditeurs actifs. La plateforme propose un accès instantané à des dizaines de milliers de blogueurs vidéo, de propriétaires de réseaux sociaux et de messageries, de programmes de fidélisation et de services de cashback, de sites de vente discount et de partenaires technologiques exclusifs.

Deuxièmement, le marché deviendra un point d'entrée unique permettant aux éditeurs de gagner de l'argent sur Internet. Il existe plus d'un millier de réseaux affiliés dans le monde et il est tout simplement impossible de créer un compte pour chacun d'eux. Admitad propose donc aux éditeurs un compte personnel, une seule interface de programmation d'applications (API) pour accéder à tous les outils et un service unique pour la réception des paiements.

Si vous souhaitez utiliser les services d'Admitad Affiliate Marketplace, n'hésitez pas à en faire la demande .

À propos d'Admitad

Fondé en 2010 par Alexander Bachmann, Admitad , simple réseau autonome de coût par action, est devenu en seulement 10 ans un écosystème multivectoriel – un fournisseur de services pour les annonceurs, les éditeurs et d'autres réseaux affiliés. En 2019, l'entreprise comptait 1 500 annonceurs, dont Booking, Asos, AliExpress, Lenovo, etc., et a généré 5 milliards de dollars en revenus publicitaires.

Admitad est une filiale d'AB Capital Group. C'est aussi un regroupement de start-ups informatiques et un fonds de capital-risque présent dans de nombreuses entreprises de marketing affiliées. Le siège social de l'entreprise est situé à Heilbronn, en Allemagne. Les principaux marchés de l'entreprise sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, le Brésil, l'Inde et les pays de la CEI.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1247724/Admitad_Alexander_Bachmann.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1215121/Admitad_Logo.jpg

SOURCE Admitad