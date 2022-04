ADO (A DECE OASIS) réalise une année remarquable en enregistrant un volume de ventes mondiales de plus de 0,1 milliard de RMB (16 millions de dollars) en seulement un an d'existence sur le marché

FRANCFORT, Allemagne, 7 avril 2022 /PRNewswire/ -- Fondée en 2021, la bicyclette électrique ADO (A DECE OASIS) est une marque internationale chinoise de DTC, et le modèle de « 30 % de ventes directes en ligne + 70 % de distribution par le biais d'agents hors ligne » a été formulé dès le début. Selon les statistiques, plus de 50 agents dans le monde ont été développés et le montant des ventes de plus de 0,1 milliard de RMB a été enregistré après seulement un an d'existence.