ADO präsentiert das High-End-E-Bike D30 für den Stadtverkehr

Was die Verbraucher vom ADO D30 E-Bike bekommen

Das ADO D30 E-Bike wird 4 Mal gespritzt und eingebrannt, um die Oberfläche rundum zu versiegeln. Die zarte Textur offenbart einen eleganten und einzigartigen Charakter. Es hat sich zum Ziel gesetzt, ein sanftes und gesundes Leben auf dem Fahrrad zu ermöglichen, um die Anforderungen der Nutzer in verschiedenen Bereichen wie Pendeln, Sport und Fitness sowie Freizeit in der Stadt zu erfüllen.

Die 11-Gang-Kettenschaltung von Shimano und das intelligente ADO G-Drive 2.0-Schaltsystem sorgen für eine starke Leistung und eine genaue Anpassung an verschiedene Fahrsituationen und Leistungsmodi, wodurch Kraft gespart und der Energieverbrauch reduziert wird. Und die Reichweite kann bis zu 100 km betragen.

Was kann ADO als Leistung anbieten?

CE-Zertifizierung des SGS-Fachlabors zur Gewährleistung der Fahrsicherheit und Konformität

Die ADO D30-Serie erfüllt die Anforderungen von 10.000 Tests in allen Leistungsbereichen und hat die internationale CE-Zertifizierung der SGS gemäß der europäischen Norm EN15194 erhalten, um ein sicheres und konformes Fahren zu gewährleisten.

ADO legt großen Wert auf die kontinuierliche Verbesserung der Produkte auf der Grundlage des Feedbacks der Verbraucher und auf die ständige Verbesserung der Forschungs- und Entwicklungstechnologie, um die Verbraucher bei ihren täglichen Fahrten wirklich zu schützen.

Sorgenfreier Kundendienst, um ein solider Partner für Pendler zu sein

ADO hat in Deutschland ein technisches Servicezentrum eingerichtet. ADO verspricht, den Verbrauchern in den europäischen Ländern eine lokalisierte, sorgenfreie Technologie und einen Kundendienst zu bieten. Die Teile werden schnell von lokalen europäischen Lagern geliefert, zusammen mit technischen Informationen, Ratschlägen und Anleitungen in Echtzeit. Darüber hinaus wird garantiert, dass das Fahrrad kostenlos durch ein neues ersetzt wird, wenn es aufgrund von Qualitätsproblemen nicht repariert werden kann.

Vom 23. Februar bis zum 23. März wird die D30-Serie bei Amazon, AliExpress, der offiziellen ADO-Website, OTTO und anderen Plattformen mit einem anfänglichen Preis von nur 1499 € gelistet sein. Und das ADO D30C & ADO Insta360 GO 2 XE Daumenkamera-Fahrset für nur 1799 €. In dieser Zeit läuft auch die Verlosung von ADO-Helmen und Fahrradschlössern auf Hochtouren.

Informationen zu ADO

ADO setzt sich für die Schaffung einer grünen Pendlerökologie und für eine grüne, herausfordernde, ererbte und hoffnungsvolle Fahrkultur und Lebenseinstellung ein.

Herr Sen, der Gründer von ADO, möchte den Nutzern folgendes sagen: „Wenn Sie mit dem ADO E-Bike durch Ihre Stadt fahren, können Sie spüren, dass ADO vertrauenswürdig ist."

Die Marke ADO hat eine intensive Zusammenarbeit mit Xiaomi Youpin International begonnen. Gleichzeitig verfügt ADO über 2 F&E-Zentren und plant die Erweiterung der Produktlinien, wie z.B. das Damen-E-Bike D26 und den Super-Langstrecken-Roller der S-Serie. Diese Produkte werden im Jahr 2022 auf den Markt kommen, freuen Sie sich darauf!

