Adoption d'une construction à faible émission de carbone dans une ancienne capitale

À l'ère actuelle du numérique, cependant, ces hordes de visiteurs consomment d'énormes torrents de données. D'un point de vue global, selon la société de base de données tierce Statista, 2021 a vu une augmentation de 79 zettaoctets (Zo) du volume des données, l'équivalent d'environ 79 milliards de téraoctets (To). Cette augmentation spectaculaire du volume de données exerce une forte pression sur les opérateurs, et ceux de Xi'an ne font pas exception à la règle.

China Mobile, l'un des plus grands opérateurs de télécommunications au monde, a contribué à révolutionner la connectivité dans le monde entier, permettant plus de 2 milliards de connexions entre les utilisateurs. Ayant besoin d'un nouveau centre de données pour la région du nord-ouest de la Chine, l'opérateur s'est fixé un objectif ambitieux : construire son nouveau centre de données Xixian de China Mobile (Shaanxi) dans l'ancienne capitale, Xi'an. Et comme la vitesse de construction et d'expansion du centre de données affecte directement l'expérience numérique, l'opérateur n'allait pas laisser tomber ses utilisateurs. En effet, en juin 2021, les ingénieurs du centre de données Xixian ont atteint leur objectif de construction : créer un centre de données vert avec 938 armoires en six mois, seulement.

Un centre de données est une infrastructure physique complexe et sophistiquée qui implique de nombreux sous-systèmes et des milliers d'appareils. Habituellement, la construction d'un centre de données comprenant 1 000 armoires prend huit mois, et 10 mois sont nécessaires pour l'installation, la mise en service et l'approbation des équipements. La construction génère également de la poussière et des débris, ce qui n'est pas l'idéal, car Xi'an vise à devenir plus propre et plus verte. De plus, un tel centre de données à grande échelle consomme généralement 60 millions de kWh d'électricité et 60 millions de tonnes d'eau chaque année, ce qui contribue indirectement à près de 30 000 tonnes d'émissions de carbone par année.

Face à ces défis, les ingénieurs de China Mobile (Shaanxi) se sont sentis capables de réaliser un déploiement rapide du service tout en privilégiant des résultats écologiques et à faible émission en carbone. En collaboration avec leur partenaire de longue date Huawei, ils ont choisi une solution qui consiste à combiner un centre de données modulaire préfabriqué avec une technologie de refroidissement indirect par évaporation.

Le centre de données a été divisé en 232 modules et l'équipement a été complètement préfabriqué et préinstallé dans l'usine. Puis, après avoir terminé la préparation sur place, la construction de type LEGO a été effectuée. Cela a permis aux ingénieurs de finaliser le déploiement complet du service en seulement six mois, les déchets de construction et de poussière ont été réduits de 80 % et le taux de récupération des matériaux a été supérieur à 80 %.

Les systèmes traditionnels de refroidissement des centres de données sont également extrêmement gourmands en ressources ; ils représentent plus de 30 % de la consommation totale d'électricité et utilisent toutes les ressources en eau disponibles pour le centre de données. La technologie de refroidissement indirect par évaporation de Huawei, en revanche, profite du climat de Xi'an en prélevant l'air des environs pour refroidir les installations. Alimenté par la technologie de l'intelligence artificielle (IA), le compresseur d'air n'est nécessaire que pendant deux mois de l'année, l'installation s'appuyant sur le refroidissement naturel des 10 autres mois, ce qui réduit la consommation d'énergie du système de refroidissement de plus de 50 %. Ainsi, sur un cycle de 10 ans, près de 60 millions de kWh d'électricité sont économisés, ainsi que 400 000 tonnes d'eau, ce qui se traduit par une réduction des émissions de carbone de 27 000 tonnes, soit l'équivalent de 37 000 arbres plantés.

Ces prouesses impressionnantes n'ont été rendues possibles que grâce à l'équipe d'ingénierie de China Mobile (Shaanxi), ainsi qu'à l'infrastructure innovante des technologies de l'information et des communications (TIC) de Huawei. En tirant pleinement parti du climat naturel de l'ancienne ville, le déploiement rapide des services a pu être réalisé en six mois seulement, tout en privilégiant la protection de l'environnement, qui constitue le nouveau référentiel de qualité pour le développement de centres de données à faible émission de carbone.

