Adria Dental Group s'étend à la Slavonie : le plus grand groupe dentaire des PECO investit dans Dragaš Dental Design

ZAGREB, Croatie, 21 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Adria Dental Group (ADG) , le plus grand groupe de médecine dentaire en Croatie et dans les PECO, poursuit la croissance et le développement du marché dentaire croate par un nouvel investissement dans la plus grande clinique dentaire de Slavonie, Dragaš Dental Design.

La société Dragaš Dental Design, basée à Čepin, est le leader du marché dans la région de Slavonie, avec quatre cabinets dentaires modernes et un laboratoire dentaire. Dragaš Dental Design emploie 27 personnes. Après l'investissement dans la société Dentex, basée à Zadar, en mai dernier, il s'agit du dernier investissement d'Adria Dental Group sur le marché dentaire croate. Adria Dental Group est déterminé à garantir des services dentaires de haute qualité dans la région d'Adria.

« Nous avons considéré cet investissement comme une opportunité majeure pour la poursuite de notre croissance et de notre développement. Faire partie d'un groupe qui combine le savoir-faire, les dernières technologies de pointe et un service standardisé dans l'ensemble de ses cliniques est une étape importante pour notre équipe et pour notre clinique. Nous sommes heureux que l'ADG ait reconnu notre expertise et notre dévouement. Nous nous sommes efforcés de renforcer notre position sur le marché et de coopérer avec les plus grands professionnels du secteur. En rejoignant ADG, nous y sommes parvenus », ont déclaré les fondateurs de Dragaš Dental Design, Matea Penavić Dragaš, docteur en médecine dentaire, et Zoran Dragaš, docteur en médecine dentaire.

Adria Dental Group est devenu un réseau de neuf cliniques, sept laboratoires dentaires et 95 cabinets dentaires de pointe employant 527 personnes.

« Dragaš Dental Design se targue d'avoir une équipe de praticiens de haut niveau en médecine dentaire qui ont une approche individualisée de chaque patient. C'est précisément cette approche, associée à leur laboratoire numérisé et à leur technologie de pointe, qui explique pourquoi nous les avons reconnus comme des partenaires à long terme appropriés. ADG est un centre d'excellence dans cette partie de l'Europe, dont l'objectif est de continuer à croître et à investir dans la médecine dentaire de la région et de fournir à nos patients un service encore plus complet et de meilleure qualité », a ajouté Gordan Muškić, président du conseil d'administration d'Adria Dental Group.

Adria Dental Group comprend Arena Dental, Salona Dental, Rident, Dentum, Fiziodent, Dentex et Dragaš Dental Design, qui traitent plus de 60 000 patients et effectuent avec succès plus de 230 000 procédures par an dans leurs cliniques et laboratoires, affichant un revenu annuel total de plus de 40 millions d'euros.

Provectus Capital Partners (PCP), une société d'investissement basée à Zagreb, a créé le plus grand fonds d'investissement privé de la région d'Adria, qui est propriétaire d'Adria Dental Group.

