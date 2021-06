Advanced Aesthetic Technologies, Inc. annonce le traitement du premier patient dans un essai clinique pivot en Chine avec le produit de comblement Algeness® VL (gel d'agarose à 2,5 %) pour la correction des sillons nasogéniens modérés à sévères

Ce nouvel essai clinique, actuellement en cours, est mené grâce au partenariat avec Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (LanDev) et sa société mère, China National Biotec Group Co., LTD (CNBG), et sera utilisé pour obtenir une approbation de commercialisation en Chine

BROOKLINE, Massachusetts, 25 juin 2021 /PRNewswire/ -- Advanced Aesthetic Technologies, Inc. (AAT), un leader dans la technologie des implants esthétiques remplis de gel, est fière d'annoncer le lancement d'un essai clinique portant sur son produit de comblement Algeness® VL (gel d'agarose à 2,5 %) en Chine, mené en partenariat avec Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (LanDev) et sa société mère China National Biotec Group Co., LTD (CNBG). Cette étude vise à évaluer l'efficacité et la sécurité de l'Algeness® VL (2,5 % de gel d'agarose) dans le traitement des sillons nasogéniens modérés à sévères, en comparaison avec des produits de comblement injectés à base d'acide hyaluronique, disponibles dans le commerce. L'étude fournira d'autres preuves cliniques pour la demande d'autorisation de mise en marché de la NMPA en Chine continentale.

Selon Doug Abel, PDG d'AAT, « le marché de l'esthétique en Chine croît plus rapidement que le marché mondial. La taille de la population chinoise et la pénétration relativement faible des traitements esthétiques et par produit de comblement sur le marché chinois présentent un énorme potentiel de croissance future. Notre gamme innovante de produits de comblement Algeness® propose sur le marché le premier produit de comblement 100% naturel, biocompatible et biodégradable, ce qui le différencie des autres produits injectables. Nous sommes très heureux de débuter le processus d'enregistrement en Chine par l'entremise de notre partenaire stratégique, Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (LanDev) et de sa société mère, China National Biotec Group Co., LTD (CNBG). »

De 2015 à 2019, le marché mondial de la médecine esthétique a connu une croissance constante, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 8,2 %. Le marché chinois est passé de 64,8 milliards de yuans en 2015 à 176,9 milliards de yuans en 2019, soit un TCAC impressionnant de 28,7 %. Le marché intérieur devrait croître à un TCAC de 15,2 % entre 2020 et 2023 (contre 7 % à l'échelle mondiale), après une période d'ajustement.1

Wu Qiang, directeur général de Lanzhou Biotechnique Development Co. Ltd a déclaré : « Nous sommes fiers de travailler avec l'équipe d'AAT pour apporter ce produit injectable révolutionnaire sur le marché chinois. Nous croyons que les avantages distincts et le profil de sécurité élevé du produit de comblement en gel Algeness® plairont aux médecins esthétiques et introduiront une nouvelle catégorie de produits biodégradables dans notre portefeuille en pleine expansion. »

Algeness® est une famille brevetée de produits de comblement dermiques injectables en gel entièrement résorbables, qui sont 100 % naturels, offrant des avantages en termes de sécurité, de rajeunissement de la peau et de résultats d'apparence naturelle au repos et pendant les mouvements du visage. Parmi les avantages cliniques habituels, on relève un léger gonflement lors de l'injection et des résultats immédiatement visibles. Algeness® possède une certification CE et est actuellement commercialisé dans plus de 30 pays dans le monde.

À propos d'Advanced Aesthetic Technologies, Inc.

AAT est une entreprise mondiale en pleine expansion qui développe de nouvelles technologies pour la médecine esthétique. Nos produits phares, la famille d'implants injectables Algeness®, sont l'aboutissement de plus de 10 ans de recherche scientifique et clinique et ont été développés dans le but de fournir aux médecins esthétiques des avancées dans la capacité à obtenir un soutien structurel profond, une définition nette et des effets cliniques exceptionnels où le résultat au moment du traitement est le résultat final. Algeness® est un produit 100 % naturel et biodégradable à base d'agarose purifié avec un profil de performance clinique et de sécurité différencié. AAT investit continuellement dans la recherche et le développement de produits afin d'élargir les connaissances scientifiques sur Algeness® et l'agarose, ainsi que dans la recherche de technologies nouvelles et innovantes pour améliorer la médecine esthétique et élargir notre portefeuille de produits. Algeness® est certifié CE, possède plusieurs autres certifications au niveau national et est actuellement disponible dans plus de 30 pays. AAT est en cours d'enregistrement aux États-Unis par l'intermédiaire de la FDA. www.algeness.com

À propos de Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (LanDev) et de sa société mère China National Biotec Group Co., LTD (CNBG)

Fondée en 1919, China National Biotec Group Co., LTD (CNBG) est une filiale en propriété exclusive de China National Pharmaceutical Group Co., Ltd., l'une des 500 plus grandes entreprises au monde. En tant qu'entreprise biopharmaceutique complète, CNBG a une longue histoire avec des gammes de produits complètes et à grande échelle, intégrant la recherche scientifique, la production, les ventes et la formation postdoctorale. Les gammes de produits de CNBG couvrent six grands domaines de produits biologiques, notamment les vaccins pour l'homme, les produits sanguins, la médecine esthétique, la santé animale, les médicaments à base d'anticorps et le diagnostic médical. www.cnbg.com.cn

Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (LanDev), est une entreprise de premier plan dans le domaine de la santé et de la médecine esthétique en Chine. Ses activités couvrent la toxine botulique, l'acide hyaluronique, le collagène, l'équipement laser pour soins esthétiques, etc. LanDev est le fabricant exclusif de la toxine botulique A (BTX-A) (nom commercial : Hengli®) en Chine, qui détient environ 70 % du marché de la BTX-A en Chine. Hengli® est commercialisé depuis plus de 20 ans et représente plus de dix millions de cas d'utilisation clinique. Dans le même temps, LanDev est le distributeur exclusif en Chine continentale des produits de comblement Princess, à base d'acide hyaluronique, fabriqués par CROMA-Pharma GmbH, une société autrichienne. LanDev a également établi un partenariat stratégique avec Cynosure, une entreprise américaine de premier plan dans l'industrie. LanDev est en train de devenir une entreprise novatrice qui dirige le développement de l'industrie nationale grâce à sa compétitivité internationale croissante et à ses aspects sociaux.

