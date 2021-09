Advanced Extraction Systems achève la mise en service du projet euGMP CO2 extraction System chez Pharmarolly LLC

« Nous tous, chez AESI, sommes ravis que notre premier système fonctionne sur le terrain en Europe », déclare Peter Toombs, PDG d'AESI. « Malgré les défis posés par la Covid-19, notre équipe a été en mesure de mener à bien ce projet, tout en respectant et en dépassant toutes les exigences strictes de l'UE en matière de BPF. PharmaRolly dispose désormais d'un système d'extraction de CO 2 de pointe, capable de produire de manière répétée un produit extrait de qualité supérieure. » AESI propose un catalogue de systèmes allant des tailles de cuve de 5L à 50L dans de multiples configurations avec des débits inégalés dans l'industrie. AESI offre une solution d'extraction totale unique, depuis les services de conseil jusqu'à la fabrication et la distribution des équipements, en passant par l'installation complète, la formation et le service après-vente dans le monde entier. En offrant à ses clients un accès facile à leurs objectifs d'extraction grâce à l'innovation, la fiabilité et l'évolutivité, AESI fait véritablement progresser le secteur.

« PharmaRolly a la chance d'avoir choisi une entreprise aussi professionnelle et de grande qualité, capable de répondre aux exigences strictes de notre équipe », déclare Stephen Malloy, PDG de PharmaRolly, qui a quitté les États-Unis pour s'installer à Amsterdam il y a plus de quatre ans afin de superviser l'entreprise. « Le respect des directives BPF de l'UE est une tâche à laquelle la plupart des entreprises liées au cannabis aux États-Unis et au Canada sont encore en train de s'atteler. Ce fut un plaisir de travailler avec une entreprise qui a non seulement respecté le calendrier strict, mais qui a également prêté attention à chaque demande détaillée de notre équipe. » PharmaRolly fera son entrée sur le marché allemand du cannabis médical au cours des deux prochains mois et se réjouit de présenter sa fleur organique cultivée en sol vivant ainsi que les différentes huiles extraites, telles que l'huile brute et l'huile à spectre complet hivernée, ainsi que le distillat de THC.

À propos d'Advanced Extraction Systems Inc.

Advanced Extraction Systems Inc. est une entreprise dont le siège social est situé à l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada. Elle conçoit et fabrique des équipements d'extraction de CO2 pour les industries du cannabis médicinal et récréatif dans le monde entier, en respectant toutes les réglementations (CRN, ASME, PED, CE, CSA, CSAus, cGMP, euGMP). Notre équipe a plus de 75 ans d'expérience dans la conception, la fabrication et le fonctionnement en conditions réelles de l'extraction de CO2.

À propos de Pharmarolly Holdings B.V.

Pharmarolly Holdings B.V. est une société néerlandaise dont la filiale à part entière possède une licence et pratique la culture en Macédoine du Nord depuis plus de trois ans. L'installation de culture respecte les normes de qualité les plus élevées et est certifiée GACP. La zone de traitement post-récolte est construite selon les normes BPF de l'UE et devrait être inspectée et certifiée dans les mois à venir. La direction de PharmaRolly et l'ensemble de l'équipe sont fermement résolus à instaurer et à maintenir une culture de qualité dans laquelle chaque décision de l'entreprise est fondée sur ce qui est le mieux pour la qualité du produit et la sécurité du consommateur.

Contact pour les médias : Michael MacDonald, [email protected], 1-877-396-8801

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1605983/Advanced_Extraction_Systems_Advanced_Extraction_Systems_complete.jpg

SOURCE Advanced Extraction Systems