Advanced Instruments présente le Solentim VIPS™ PRO, un ensemenceur monocellulaire à haute efficacité pour optimiser les flux de travail pour le développement de lignées cellulaires

NORWOOD, Massachusetts, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Advanced Instruments a annoncé aujourd'hui le lancement de Solentim VIPS PRO , un ensemenceur monocellulaire à haute efficacité, lors de la conférence BioProcess International à Boston, Massachusetts. VIPS PRO révolutionne le développement de lignées cellulaires (CLD) et la fabrication BPF en combinant une puissante technologie d'ensemencement avec une preuve de monoclonalité en deux étapes, basée sur l'image, et une reconnaissance cellulaire exclusive pilotée par l'intelligence artificielle pour une productivité et une confiance accrues.

Un défi majeur dans le domaine du CLD est de fournir la preuve absolue de la génération de lignées clonales que les autorités réglementaires exigent. VIPS PRO offre une assurance unique de clonalité à double verrouillage, générant les deux éléments de preuve basés sur l'image requis pour la soumission d'une demande d'homologation. Par rapport à d'autres méthodes, comme la dilution limitante, le processus d'ensemencement et d'assurance de clonalité de VIPS PRO, à la pointe de l'industrie, élimine l'erreur humaine, réduit le temps de manipulation et accélère le développement du processus et la fabrication clinique.

Basée sur la technologie originale VIPS, VIPS PRO est une technologie indispensable pour la mise sur le marché de biothérapies innovantes. L'instrument offre toute une série d'avantages aux laboratoires de fabrication clinique compatibles avec les BPF, notamment :

Ensemencement de cellules uniques automatisé et hautement efficace

Assurance de double verrouillage en deux étapes, basé sur l'image de la clonalité

Détection intelligente des cellules

Consommables à usage unique, respectueux des BPF

Gestion et analyse avancées des données avec la plateforme logicielle STUDIUS ™

Flux de travail compatible avec les BPF, y compris les fonctions de sécurité qui permettent de respecter la norme 21 CFR Part 11

Conception ergonomique de l'instrument avec des composants faciles d'accès

« VIPS PRO change la donne en matière d'ensemencement de cellules uniques, en combinant une technologie d'ensemencement puissante et efficace avec une preuve définitive par l'image - et NON une probabilité - de monoclonalité », a déclaré Byron Selman, PDG d'Advanced Instruments « Chez Advanced Instruments, les commentaires des clients font partie intégrante de ce que nous faisons et de la manière dont nous concevons nos nouveaux produits. VIPS PRO s'appuie sur notre technologie VIPS éprouvée avec des mises à jour réfléchies qui répondent aux besoins de nos clients. »

VIPS PRO fait partie d'un écosystème de technologies d'Advanced Instruments conçues pour accélérer les flux de travail de développement de lignées cellulaires, de la découverte initiale à la mise à l'échelle et à la fabrication de produits biothérapeutiques. Pour en savoir plus sur VIPS PRO, consultez le site https://www.aicompanies.com/single-cell-seeder/vips-pro/

À propos d'Advanced Instruments

Advanced Instruments est un fournisseur mondial d'instruments scientifiques et analytiques pour les secteurs des bioprocédés et de la clinique. Depuis plus de 65 ans, les innovations de la société aident les organisations à améliorer la qualité des résultats, à obtenir des résultats fiables et à augmenter la productivité sur le lieu de travail. Dans le secteur biopharmaceutique, le portefeuille Solentim, qui comprend les meilleures technologies d'imagerie et de dépôt de cellules uniques, permet l'isolement clonal, la croissance et la caractérisation des cellules les plus précieuses pour le développement en amont d'anticorps monoclonaux et la thérapie cellulaire et génique. Sa gamme de micro-osmomètres OsmoTECH® est conçue spécifiquement pour soutenir les workflows à chaque phase du biotraitement. De même, les laboratoires cliniques du monde entier font confiance aux solutions innovantes d'Advanced Instruments pour fournir des résultats précis et opportuns aux patients dans leurs laboratoires de chimie clinique, de microbiologie et d'hématologie. Pour plus d'informations, consultez le site www.aicompanies.com

