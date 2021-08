Advanced Instruments va acquérir Solentim, un leader mondial renommé en imagerie cellulaire pour le développement de lignées cellulaires et la caractérisation des clones

NORWOOD, Mass., 6 août 2021 /PRNewswire/ -- Advanced Instruments, un des principaux fabricants d'instruments et de services analytiques pour les bioprocédés, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour acquérir Solentim, un leader mondial renommé de solutions pour l'isolement et la caractérisation de clones unicellulaires de grande valeur dans les applications de développement de lignées cellulaires. L'acquisition élargit les positions des deux sociétés dans les flux de travail des bioprocédés pour les thérapies avancées.

Le portefeuille d'osmomètres OsmoTECH® d'Advanced Instruments, conçu spécialement pour l'industrie biopharmaceutique, est un outil puissant pour caractériser et optimiser les conditions de culture cellulaire afin de soutenir la croissance et la sélection de clones ainsi que les processus de production en amont et en aval. Les produits Solentim sont utilisés dans les premiers stades du développement de médicaments biologiques pour accélérer la sélection de clones optimaux pour la production d'anticorps monoclonaux, de thérapies géniques et de thérapies cellulaires dérivées des cellules souches pluripotentes induites (CSPI). Les technologies d'Advanced Instruments et de Solentim se complètent, permettent de gagner en efficacité et d'améliorer les lignées clonales pour une utilisation dans les flux de travail thérapeutiques.

« L'ajout de Solentim s'inscrit dans notre stratégie de base, à savoir investir dans des technologies de pointe qui offrent une valeur client significative dans différents segments des anticorps monoclonaux et des thérapies cellulaires et géniques, a expliqué Byron Selman, PDG d'Advanced Instruments. Le regroupement des technologies de base d'Advanced Instruments et de Solentim constituera une combinaison puissante pour soutenir le développement des lignées cellulaires clonales. Grâce à Solentim, nous acquérons des technologies innovantes qui nous permettront d'améliorer notre capacité à soutenir les clients dans ces flux de travail. Nous renforçons également nos capacités techniques avec l'ajout de l'imagerie, des capacités avancées en matière d'IA et une expertise en automatisation qui nous permettront de continuer à développer les solutions novatrices que nous proposons. »

Solentim est basée à Bournemouth au Royaume-Uni et dispose de sites supplémentaires qui desservent des clients aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. Ce réseau renforce la présence mondiale d'Advanced Instruments et étend notre capacité à soutenir l'ensemble de notre base de clients en constante augmentation. Cet ajout réunira également deux marques bien connues avec des organisations qui ont de solides engagements envers leurs clients en fournissant des organisations scientifiques et une assistance à la clientèle de classe mondiale.

« Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe d'Advanced Instruments, a déclaré Mark Truesdale, directeur général de Solentim. Nos entreprises partagent de nombreux objectifs similaires, en particulier une vision d'innovation soutenue, un lien étroit avec le client à l'échelle mondiale et un désir d'offrir des solutions efficaces qui apportent de la valeur dans le développement de thérapies essentielles au maintien de la vie. La combinaison de nos technologies et de notre empreinte commerciale consolidera notre vision commune d'une croissance accélérée.

« Nous nous réjouissons que Solentim rejoigne la famille d'Advanced Instruments et de Patricia Industries et qu'elles poursuivent ensemble la prochaine phase de croissance, a déclaré Yuriy Prilutskiy, directeur de Patricia Industries Amérique du Nord, qui fait partie d'Investor AB et propriétaire d'Advanced Instruments. Patricia Industries s'est engagée à soutenir les équipes conjointes d'Advanced Instruments et de Solentim dans leur mission d'offrir des solutions qui accélèrent et améliorent le développement des produits biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis d'accélérer l'investissement dans leurs capacités commerciales et de recherche et développement combinées. Cette transaction tire parti de l'expertise de Patricia Industries dans les domaines des soins de santé et des sciences de la vie et s'aligne sur notre objectif de créer de la valeur pour les gens et la société en créant des entreprises fortes et durables. »

Advanced Instruments était représentée par Rothschild & Co (conseiller financier) et Simpson Thacher & Bartlett LLP (conseiller juridique).

Solentim était représentée par EC M&A (conseiller financier) et Ernst & Young LLP (conseiller juridique, financier et fiscal).

À propos d'Advanced Instruments

Advanced Instruments est un fournisseur international d'instruments scientifiques et analytiques pour les industries biotechnologique, clinique et alimentaire. Depuis plus de 65 ans, les innovations de l'entreprise ont permis aux organisations d'améliorer la qualité des résultats, d'obtenir des résultats fiables et d'augmenter la productivité au travail. Advanced Instruments possède une gamme diversifiée de produits, y compris des osmomètres à point de congélation, des compteurs de cellules de liquide céphalorachidien, des systèmes de bocaux anaérobies, des cryoscopes, des systèmes de tests de pasteurisation et des normes et contrôles de tests. Pour plus d'informations, consultez le site www.aicompanies.com .

À propos de Solentim

Solentim est le leader mondial de confiance dans les flux de travail pour les thérapies à base d'anticorps et de cellules. Nos technologies riches en assurance permettent l'isolement, la croissance et la caractérisation des cellules de haute valeur, tandis que notre plateforme axée sur les données permet de prendre des décisions plus intelligentes plus tôt dans le processus. Ensemble, nos clients bénéficient de flux de travail plus rapides, conçus en toute confiance pour les environnements réglementaires.

À propos de Patricia Industries

Patricia Industries, qui fait partie d'Investor AB, réalise des investissements de contrôle dans les meilleures entreprises de leur catégorie avec des positions solides sur le marché, des marques et des cultures d'entreprise au sein de secteurs dont la croissance est durable. Notre ambition est d'être l'unique propriétaire de nos entreprises, avec des équipes de direction et des conseils d'administration solides. Nous investissons avec une période de détention indéfinie et nous nous concentrons sur la création d'une valeur durable et nous saisissons les opportunités de croissance interne et externe.

À propos d'Investor AB

Investor, fondée par la famille Wallenberg en 1916, est un propriétaire engagé d'entreprises mondiales de haute qualité. Nous avons une perspective d'investissement à long terme. Grâce à la participation au conseil d'administration, à l'expérience industrielle, à notre réseau et à notre puissance financière, nous nous efforçons en permanence d'aider nos entreprises à demeurer ou à devenir les meilleures de leur catégorie. Nos holdings comprennent entre autres ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke et SEB. Pour plus d'informations, visitez www.investorab.com .

