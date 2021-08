Advanced Sterilization Products (ASP) anuncia forte investimento no Brasil e espera dobrar sua atuação no país nos próximos 4 anos

Diante de todo este contexto, o Brasil, visto como um dos principais mercados de atuação da companhia, conta com quase 100 colaboradores que atuam desde a operação até o atendimento ao cliente, reforçando a atuação da empresa no país. "O mercado de saúde brasileiro está se transformando e evoluindo rapidamente. Um grande exemplo que tivemos foi a evolução que o mercado apresentou durante a pandemia Covid19. Os investimentos em tecnologia, tem proporcionado uma acelerada transformação e o potencial para o mercado de dispositivos médicos, principalmente no que diz respeito à automatização para desinfecção de alto nível e esterilização de baixa temperatura para robótica, são segmentos pouco explorados até então. Abrindo oportunidade para desenvolvimento de novos negócios, produtos, soluções, etc., fazendo com que o Brasil seja um excelente país para investimentos.no Brasil", afirma Leonardo Suzart, Country Manager da Advanced Sterilization Products.