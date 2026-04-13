ADVANT Altana crée un Advisory Board

Cet Advisory Board est composé de quatre personnalités extérieures indépendantes et reconnues du monde économique

PARIS, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- ADVANT Altana annonce la création d'un Advisory Board destiné à l'accompagner dans la mise en oeuvre de sa stratégie.

Représentants de secteurs économiques variés (industrie, nouvelles technologies et services), les quatre personnalités extérieures indépendantes de l'Advisory Board apporteront à ADVANT Altana leur expérience et leur vision.

ADVANT Altana ADVISORY BOARD

Il est composé de :

Maud Bailly , CEO Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems

, CEO Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems Hélène Etzi , Présidente, The Walt Disney Company France

, Présidente, The Walt Disney Company France Augustin de Romanet , Président d'Honneur Aéroports de Paris, Conseiller de la Direction Générale Eight Advisory

, Président d'Honneur Aéroports de Paris, Conseiller de la Direction Générale Eight Advisory Laurent Solly, Co-Founder et Chief Operating Officer (COO), Advanced Machine Intelligence

Cet Advisory Board incarne la volonté du cabinet de s'entourer de leaders engagés qui l'aideront à anticiper les transformations, à saisir de nouvelles opportunités et à poursuivre un chemin ambitieux.

« Cet Advisory Board incarne notre volonté de nous ouvrir encore davantage au monde économique et à ses enjeux. Ces personnalités nous aideront à anticiper les transformations, à saisir de nouvelles opportunités et à continuer de bâtir un cabinet qui conjugue excellence juridique et compréhension fine des réalités économiques », déclare Valérie Lafarge Sarkozy, associée d'ADVANT Altana.

« Avec cette initiative, ADVANT Altana confirme son engagement à se positionner comme un partenaire stratégique et innovant pour ses clients, et à poursuivre sa dynamique de croissance entamée depuis sa création » ajoute Pierre-Marie Ouchet, associé d'ADVANT Altana.

ADVANT Altana est un cabinet d'avocats d'affaires comptant près de 100 avocats. Il accompagne de grands acteurs économiques et financiers français et étrangers, ainsi que leurs dirigeants, tant en conseil qu'en contentieux, dans le traitement de dossiers à forts enjeux techniques ou stratégiques.

ADVANT Altana est membre fondateur de l'alliance européenne ADVANT, comptant plus de 700 avocats dans ses 15 bureaux en Europe continentale et au-delà̀, à travers son association avec le cabinet allemand ADVANT Beiten et le cabinet italien ADVANT Nctm.

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