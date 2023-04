Advatix nomeia Amit Kulkarni, outro ex-veterano do setor da Amazon, como Vice-presidente de sua Prática de Soluções Logísticas Globais

Amit traz uma vasta experiência em logística e agora lidera a tarefa de projetar e implementar Soluções Logísticas Avançadas para clientes da Advatix

LOS ANGELES, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Advatix, uma empresa líder em consultoria e tecnologia em cadeia de suprimentos e logística, anunciou a nomeação de Amit Kulkarni como Vice-presidente de Soluções Logísticas. Amit vem com 20 anos de experiência em inovação e logística automotiva da Amazon, Albertsons, Spreetail e Forvia. Ele está baseado nos Estados Unidos e agora lidera a prática global de logística na Advatix, que fornece soluções de transporte multimodal impulsionadas pela tecnologia.

"Estamos entusiasmados com o ingresso do Amit na equipe da Advatix", disse Sam Vahie, Presidente e Diretor de Consultoria da Advatix. "Nossos clientes de comércio eletrônico e varejo dependem fortemente do transporte, que é uma parte significativa de seu custo operacional. A experiência de Amit em logística e inovação, combinada com seu histórico de entrega de resultados, nos ajudará a fazer uma diferença significativa para nossos clientes. Amit lidera a equipe que trabalha em estreita colaboração com todos os nossos parceiros provedores de logística, o grupo Advatix Cloud Suite Technology e nosso centro global de comando de logística, para implementar Soluções Logísticas abrangentes".

Antes de ingressar na Advatix, Kulkarni ocupou cargos de liderança importantes na Spreetail, Albertson's, Amazon e Forvia, onde foi responsável por supervisionar as operações de logística e impulsionar a inovação no transporte. Na Amazon, Kulkarni liderou as operações de logística da Amazon Fresh and Whole Foods, onde desempenhou um papel fundamental na expansão dos negócios e, ao mesmo tempo, melhorou a experiência do cliente. Ele também liderou o lançamento de três prédios da Amazon Robotics de 885.000 pés quadrados nos EUA, o que melhorou a eficiência operacional e a segurança para os funcionários da Amazon.

Kulkarni disse: "Estou entusiasmado em me juntar à Advatix em um momento tão empolgante para o crescimento de nossa empresa. Em pouco tempo, a Advatix se tornou líder do setor em soluções de cadeia de suprimentos e o setor precisa de nós. O transporte é uma grande área de oportunidades para nossos clientes. Nosso objetivo é trazer soluções inovadoras para o mercado e ajudar nossos clientes a tornar o transporte uma vantagem competitiva para eles".

Como Vice-presidente de Soluções Logísticas, Amit Kulkarni liderará a prática de transporte da Advatix e trabalhará em estreita colaboração com os clientes para projetar, desenvolver e implementar soluções de transporte otimizadas que lhes proporcionem velocidade e rentabilidade aprimoradas em toda a rede e experiência do cliente.

Sobre a Advatix:

A Advatix é uma empresa de consultoria e tecnologia de cadeia de suprimentos local que ajuda seus clientes a alcançar crescimento e rentabilidade por meio de operações otimizadas da cadeia de suprimentos. Com uma equipe de especialistas do setor e soluções de tecnologia avançada, a Advatix tem um sólido histórico de ajudar mais de 100 empresas a implementar soluções avançadas de atendimento e logística.

Para mais informações sobre a Advatix, acesse: advatix.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2042052/Advatix_Logo.jpg

FONTE Advatix Inc.

