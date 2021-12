Advent International adquire participação majoritária na Encora, provedora líder de serviços de engenharia digital

BOSTON e SCOTTSDALE, Arizona, 21 de dezembro de 2021 /PRNewswire/-- A Encora, uma empresa global de serviços de engenharia digital especializada em serviços de desenvolvimento de produtos de software para empresas de rápido crescimento e empresas digitalmente nativas e a Advent International ("Advent"), uma empresa líder global de private equity, anunciou hoje que a Advent adquiriu uma participação majoritária nos negócios da Encora. Como parte do acordo, a Warburg Pincus, atual acionista majoritário da Encora, mantém uma participação minoritária.

"Estamos entusiasmados em iniciar esta parceria com a Advent à medida que continuamos a ampliar nossas ofertas diferenciadas de serviços de engenharia de software", disse Venu Raghavan, CEO da Encora. "A profunda experiência do setor de negócios e serviços de tecnologia da Advent, juntamente com sua presença global, complementa os pontos fortes da Encora e cria oportunidades para expandir nossos negócios nos principais mercados em todo o mundo. A Warburg Pincus tem sido uma ótima parceira para nós nos últimos dois anos e meio, acelerando nosso rápido crescimento até uma avaliação de aproximadamente US$ 1,5 milhão. Esperamos continuar a trabalhar em parceria com eles nesta próxima fase de crescimento."

A Encora é líder estabelecida em serviços de desenvolvimento de produtos de software terceirizados, usando profunda experiência técnica em aprendizado de máquina, IA, ciência de dados, serviços em nuvem e outras disciplinas de engenharia digital de última geração com o objetivo de acelerar a inovação estratégica para empresas viabilizadas por tecnologia cuja posição e crescimento são impulsionadas por produtos de software proprietários. Desde a reformulação da marca para Encora em 2020, a empresa expandiu seu foco nos setores de tecnologia de consumo e tecnologia empresarial, e aumentou seu pool global de talentos para mais de 6.300 colaboradores em 40 escritórios globais em toda a América Latina, Índia, APAC e EUA

"Temos observado um significativo crescimento no setor de serviços de tecnologia digital nos últimos anos, à medida que a necessidade de produtos de tecnologia potentes aumentou em todos os setores", disse Shweta Jalan, diretor administrativo da Advent. Jan Janshen, sócio-gerente da Advent, também declarou: "Acreditamos que a Encora está bem posicionada para capitalizar o crescente mercado de serviços digitais, e estamos entusiasmados com a parceria com a Venu, a talentosa equipe de gestão da Encora e a Warburg Pincus para dar suporte ao crescimento da empresa nos principais mercados da América do Norte, Europa, Índia, Ásia-Pacífico e América Latina, onde a Advent tem uma forte presença e expertise de domínio."

Esta nova parceria permite à Encora acelerar seu crescimento global, tanto organicamente quanto por meio de oportunidades direcionadas de fusões e aquisições, expandir seu modelo de entrega diferenciada e avançar seus serviços digitais voltados para o cliente. A Encora continua focando em atender às necessidades de software e engenharia digital das empresas SaaS empresariais, empresas de tecnologia de meio mercado e grandes empresas.

"A Encora construiu uma posição de liderança no setor, impulsionada por seu foco acentuado no cliente e capacidade de atrair talentos de tecnologia de alta qualidade em todo o mundo", disse Steven Glenn, diretor geral, diretor financeiro e diretor de operações da Warburg Pincus. "A Advent é uma grande adição à equipe e esperamos continuar a apoiar o futuro brilhante da Encora."

A Advent, com 81 bilhões de dólares em ativos em 30 de junho de 2021, investiu em mais de 380 empresas em 42 países, em toda a América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A empresa tem experiência significativa em investimento nos setores de serviços comerciais e de tecnologia e nos principais mercados onde a Encora opera.

A J.P. Morgan atuou como consultora financeira exclusiva da Encora em conexão com a transação e as empresas Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati LLP atuaram como consultora jurídica. O Credit Suisse atuou como consultor financeiro e Weil, Gotshtal & Manges LLP atuou como consultor jurídico da Advent.

Sobre a Encora

Sediada em Scottsdale, Arizona, a Encora é uma empresa líder em serviços de engenharia digital e software, especializada em aceleração de inovação para empresas de tecnologia de ponta. A Encora conta com mais de 6.300 colaboradores em mais de 40 escritórios e laboratórios de inovação nos EUA, México, Costa Rica, Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia, Índia e Região Ásia-Pacífico. O conjunto de talentos globais da Encora, a experiência vertical em micro-indústrias e as capacidades proprietárias de engenharia de software ágil permitem que os clientes aumentem sua velocidade de impacto.

Para mais informações, acesse:

Site: www.encora.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/encorainc

Sobre a Advent International

Fundada em 1984, a Advent International é uma das maiores e mais experientes gestoras de private equity em todo o mundo. A Advent já investiu em mais de 360 empresas em 41 países e, desde 30 de junho de 2021, tem mais de US$ 81 bilhões em ativos sob gestão. Com 15 escritórios em 12 países, a Advent atua globalmente e de forma integrada com uma equipe com mais de 245 profissionais de investimentos na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A Advent foca seus investimentos em cinco setores, que incluem serviços comerciais e financeiros; saúde; indústria; varejo, consumo e lazer; e tecnologia. Depois de mais de 35 anos dedicados a investimentos internacionais, a Advent continua comprometida em fazer parcerias com equipes de gestão para entregar receita sustentada e crescimento de ganhos para as empresas de seu portfólio.

Para mais informações, acesse:

Site: www.adventinternational.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international

Sobre a Warburg Pincus

A Warburg Pincus LLC é uma investidora líder em crescimento global A empresa administra mais de US$ 67 bilhões em ativos de private equity. O seu portfólio ativo de mais de 215 empresas é altamente diversificado por estágio, setor e geografia. A Warburg Pincus é uma parceira experiente para equipes de gestão que buscam construir empresas duráveis com valor sustentável. Fundada em 1966, a Warburg Pincus já levantou 20 fundos de private equity, que investiram mais de US$ 97 bilhões em mais de 960 empresas em mais de 40 países. A sede da empresa é em Nova York, com escritórios em Amsterdã, Pequim, Berlim, Hong Kong, Houston, Londres, Luxemburgo, Mumbai, Maurício, São Francisco, São Paulo, Xangai e Cingapura.

Para mais informações, acesse:

Site: www.warburgpincus.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/warburg-pincus/

