Advetorial: entenda o porquê você deve começar a aplicar a estratégia agora nas suas campanhas de marketing digital

SAO PAULO, 15 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- O que grandes marcas têm em comum em suas estratégias de marketing?

Simples: elas fazem o público enxergar uma necessidade de consumir seus produtos sem a real necessidade de consumo, através do Advetorial.

Você sabia que a estratégia pode aumentar em até 15X suas conversões?

A Lego, por exemplo, reinventou o jeito de comunicar com o seu público e faturou o prêmio de marca mais poderosa do planeta. Parte deste sucesso está associada à produção do filme "The LEGO Movie", lançado em 2014, que dá a vida aos personagens da empresa e foi sensação nos cinemas do mundo todo. Neste ano, a produção arrecadou quase US$ 500 milhões de dólares, elevando as vendas da marca para um crescimento de 11%.

A Redbull também é outra marca que dispensa comentários em suas ações estratégicas.

Ao invés de se posicionar, simplesmente, como mais uma empresa que vende bebidas energéticas, com muito conteúdo educativo, ela vende o conceito de Energia para um público interessado neste princípio, principalmente os adeptos a esportes. Desde então, a marca de bebida vende mais de 5 bilhões de latas anualmente, em mais de 140 países.

Com o passar dos anos, o relacionamento entre compradores e marcas sofreu um processo de desgaste muito grande, afetando diretamente a confiança do consumidor. E é por isso que a estratégia Advertorial entra como uma importante aliada para recuperar este elo perdido com o usuário, conferindo às marcas uma sintonia ímpar com o seu público, através de conteúdo educativo.

O que é um Advertorial e como funciona?

O Advertorial é uma excelente estratégia para quem está em busca de ótimas taxas de conversões.

Isso porque, diferentemente dos tradicionais e conhecidos formatos de publicidades (anúncios) que empurram ou interrompem um conteúdo enquanto o usuário o consome para ofertas diretas, mensagens promocionais..., o advertorial tem a total missão de educar o público quanto ao produto que a marca oferece.

O texto publicitário se apropria de elementos de um texto jornalístico que fica se parecendo com uma notícia, o que aumenta a confiança do leitor pela anunciante. Para trazer mais credibilidade, é imprescindível que a distribuição deste conteúdo seja em canais que corroborem para isso, como um veículo de comunicação: sites de notícias, revistas digitais, jornais online, etc.

5 bilhões de usuários realizam pesquisas diariamente

Segundo a pesquisa Digital News Report, 70% dos internautas brasileiros preferem consumir notícias pela internet , seguida por televisão e mídia impressa.

Ainda segundo a Rock Content, buscadores como Google, Youtube, Bing, Yahoo…. recebem 5 bilhões de usuários por dia.

Quer dizer que os anúncios não são mais relevantes? Pelo contrário! A propaganda é e sempre será uma fundamental dentro das estratégias de marketing, igualmente como todas as outras. Porém o advertorial e os anúncios têm finalidades diferentes.

E é importante ressaltar que as pessoas seguem buscando, cada vez mais, uma boa experiência de consumo. E, por esse motivo, as chances de clicar em um anúncio pago ou clicar em conteúdo orgânico (educativo) podem ser relativamente até 15 vezes maior.

Nas pesquisas realizadas no Google, a média de usuários que clicam em anúncios (links pagos) é somente de 1% a 2%, enquanto 30% clicam no primeiro link da busca orgânica (não patrocinado). Os dados foram apresentados na palestra do cofundador da Rock Content, Vitor Peçanha, no evento RD On The Road São Paulo, no ano passado.

6 motivos para começar a utilizar a estratégia advertorial agora

Quando a sua marca se tona parceira de publishers, seu negócio passa a ter contato com produção de conteúdo de altíssimo nível de qualidade e relevância. E a explicação está na produção que é feita por equipes especializadas em redação, branded content e outras estratégias de conteúdo editorial patrocinado que melhoram o engajamento e, possivelmente, a conversão.

Por ser uma linha de produção mais criteriosa e extremamente profissional, uma das grandes vantagens para os anunciantes é que o veículo de comunicação acaba "emprestando" a sua credibilidade e reputação à campanha.

1. Educa o mercado

2. Cria autoridade da marca

3. Aumenta a confiança do consumidor

4. Traz uma audiência mais qualificada

5. Promove e amplia mais a interação com o público

6. Gera backlinks

FONTE Capital Econômico

