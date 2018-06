ADVFN e Online Blockchain anunciam parceria para o desenvolvimento de criptomoeda para o Brasil

O sistema BRAZIO permite que a população do Brasil realize pagamentos e armazene seus recursos com facilidade e segurança. Com quase 30% das famílias brasileiras sem acesso aos serviços financeiros tradicionais, o BRAZIO oferece uma solução acessível e de fácil utilização. A Online Blockchain liderará o desenvolvimento do software que será lançado pela joint venture.

A ADVFN Brasil está empolgada em disponibilizar para os brasileiros todos os benefícios atrelados ao uso do BRAZIO. A participação da empresa no projeto é de suma importância, pois reforça a sua credibilidade. Apesar de bastante atrativas, dada a forte valorização que tiveram nos últimos anos, as criptomoedas têm sido, invariavelmente, alvos de grande desconfiança por grande parte da população brasileira. Mas com o apoio da ADVFN Brasil, acreditamos que o BRAZIO terá grande potencial de ser adotado de forma generalizada pelos brasileiros, pois seu principal objetivo consiste em desenvolver um instrumento financeiro amplo e irrestrito, que permitirá que qualquer cidadão realize transações comerciais, financeiras e inter-pessoais, além de armazenar seus recursos, utilizando para tal, apenas seu computador pessoal ou seu aparelho móvel.

"O Brazio é uma criptomoeda nova e muito empolgante, que preencherá uma lacuna na incrível economia do Brasil". Clem Chambers, CEO da Online Blockchain disse que "A ADVFN está entusiasmada com essa parceria com a Online Blockchain. Sua longa história de sucesso atuando no país será fundamental para o êxito do projeto".

João Luis Benatto Torres, sócio-diretor da ADVFN Brasil, disse: "Pioneirismo. Essa foi a palavra que sempre pautou a relação de sucesso entre a ADVFN e seus usuários. Fomos a primeira empresa que buscou popularizar o acesso do brasileiro às cotações de ativos negociados em bolsas de valores do Brasil e do exterior, provendo soluções de altíssima qualidade e gratuitas. E é exatamente isso que estamos tentando realizar no campo das criptomoedas: popularizá-las em nosso país, desenvolvendo uma plataforma amigável e acessível para todo cidadão brasileiro, através da qual qualquer um poderá minerá-la, negociá-la e utilizá-la".

Mais informações sobre Brazio podem ser encontradas em https://braz.io

