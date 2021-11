Advokátska kancelária Garyho R. Carlina APC podala medzinárodnú skupinovú žalobu proti spoločnosti Datto

Spoločnosť Datto kúpila Open Mesh. Open Mesh navádzala zákazníkov a distribútorov k nákupu sieťového hardvéru prísľubom bezplatnej licencie „Lifetime Cloud License" pre platformu cloudového sieťového ovládača „CloudTrax", ktorá hardvér vyžaduje na svoju prevádzku. To zahŕňalo údržbu, automatické aktualizácie firmvéru a podporu.

Spoločnosť Datto údajne pripravila spotrebiteľov a distribútorov o hodnotu ich nákupov tým, že znemožnila bezplatné automatické aktualizácie firmvéru, údržbu a podporu hardvéru.

Odstránením tejto funkcie je hardvér zbytočný na účely, na aké bol propagovaný a predaný distribútorom a spotrebiteľom, aby ho používali vo svojich podnikoch, napríklad v hoteloch, apartmánoch, maloobchodných predajniach, reštauráciách, malých a stredných podnikoch a takmer kdekoľvek inde.

Spoločnosť Datto potom ponúkla spotrebiteľom a distribútorom, aby presunuli svoj hardvér Open Mesh do CloudTrax spoločnosti Datto, aby túto funkciu znova získali, no za uhrádzanie mesačného poplatku. CloudTrax od spoločnosti Datto je v podstate rovnaký ako CloudTrax od Open Mesh.

Žaloba tiež uvádza, že spoločnosť Datto neposkytla povinnosť starostlivosti o zákazníkov a distribútorov, porušila zákon o nekalých obchodných praktikách, porušila zákon o opravných prostriedkoch spotrebiteľov, porušila ich zmluvy, porušila implicitnú záruku obchodovateľnosti, úmyselne sa nepravdivo prezentovala a spôsobila škodu svojim zákazníkom a distribútorom, keď im bola násilne odobratá možnosť používať zakúpený produkt.

Žalobcovia a členovia skupiny utrpeli stratu ekonomického zisku a následne aj ďalšie finančné straty v dôsledku údajnej nepravdivej reklamy a podvodu spoločnosti Datto.

Ide o prípad Dinnerman et al versus Datto, Inc et al, 8:21-cv-01771-JVS-DFM.

Žalobcov, Joshuu Dinnermana a Paula Feinberga, zastupuje advokátska kancelária Garyho R. Carlina APC, právnická firma so sídlom v Long Beach v Kalifornii.

Ak ste utrpeli straty alebo škody v dôsledku praktík spoločnosti Datto a chceli by ste sa pripojiť k skupinovej žalobe voči spoločnosti Datto, alebo ak máte nejaké otázky, kontaktujte advokátsku kanceláriu Garyho R. Carlina APC e-mailom na adrese [email protected] alebo prostredníctvom ich webovej lokality dattoclassaction.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1690254/lawoffices.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1690255/building.jpg

Related Links

https://www.dattoclassaction.com/



SOURCE Law Offices of Gary R. Carlin APC