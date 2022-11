Adyen annonce la conclusion d'un partenariat de paiement avec Instacart

SAN FRANCISCO, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme technologique financière mondiale de choix pour les entreprises de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir été choisie par Instacart, première société de technologie d'épicerie en Amérique du Nord, comme partenaire supplémentaire pour le traitement des paiements.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Instacart s'appuiera sur la fonctionnalité d'Adyen, y compris l'activation des transactions de débit sans PIN, pour optimiser et améliorer davantage les taux d'autorisation pour offrir une expérience client encore plus fluide.

« Travailler avec Instacart sur l'activation du débit et le traitement aux États-Unis est la première étape de ce qui deviendra un partenariat très intéressant, a déclaré Brian Dammeir, président de la région Amérique du Nord chez Adyen. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Instacart sur les futures capacités de paiement alors que l'entreprise continue de se développer. »

« Chez Instacart, nous nous consacrons à la création de la meilleure expérience d'épicerie en ligne possible pour les clients et les partenaires qui nous font confiance chaque jour, a indiqué Heather Rivera, vice-présidente de la stratégie, du développement de l'entreprise et des partenariats pour Instacart. Nous sommes heureux d'accueillir Adyen comme un partenaire de paiement supplémentaire qui nous permettra de continuer à nous développer et de garantir à nos clients une expérience fluide jusqu'à leur passage en caisse. »

En Amérique du Nord, Adyen a constaté une nette augmentation du recours au paiement par débit au cours de l'année écoulée. Pour les marchés tels qu'Instacart, sur lesquels les consommateurs comptent pour se connecter et faire leurs achats en ligne auprès de leurs détaillants préférés, l'amélioration de l'expérience client passe par l'optimisation des taux d'autorisation entre les émetteurs et les différents réseaux de débit. L'offre RevenueAccelerate d'Adyen applique de manière fluide les préférences de chaque émetteur et réseau de débit pour permettre l'augmentation des taux d'autorisation des commerçants, ce qui se traduit par une expérience client plus fluide et plus efficace.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix pour les grandes entreprises. Parce qu'elle offre des capacités de paiement de bout en bout, des informations fondées sur les données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser leurs ambitions plus rapidement. Disposant de bureaux dans le monde entier, Adyen travaille avec des entreprises telles que Facebook, Uber, H&M, eBay et Microsoft. Adyen améliore et élargit continuellement son offre de produits dans le cadre de son activité ordinaire. Les nouveaux produits et fonctionnalités sont annoncés par des communiqués de presse et des mises à jour de produits sur le site Internet de l'entreprise. La coopération avec Instacart telle que décrite dans cette mise à jour destinée aux marchands souligne la croissance continue d'Adyen avec les marchands actuels et nouveaux au fil des ans.

