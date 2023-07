Adyen entre as primeiras plataformas de tecnologia financeira certificadas pelo Federal Reserve a utilizar sua infraestrutura de pagamento instantâneo

A certificação permite que a Adyen forneça pagamentos em tempo real e serviços de pagamento nos EUA

SÃO FRANCISCO, 13 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Adyen (AMS: Adyen), plataforma global de tecnologia financeira preferida por empresas líderes, está entre as primeiras a concluir os testes e receber a certificação para utilizar o FedNow(R) Service, a infraestrutura de pagamento instantâneo do Federal Reserve a ser lançada emjulho de 2023. A Adyen obteve uma licença de agência bancária nos EUA em 2021, um reflexo do compromisso de longa data da empresa em investir comercialmente na região da América do Norte. Ao se tornar um dos primeiros participantes do setor a acessar o FedNow Service, a Adyen espera atender às necessidades dos comerciantes dos EUA por meio de pagamentos em tempo real expandidos e utilizando os recursos de pagamento da plataforma de tecnologia financeira.

"As empresas estão sempre à procura de maneiras mais rápidas e eficientes de movimentar dinheiro. O FedNow Service resolve esse problema e estamos entusiasmados por ser um dos primeiros a adotar o serviço", disse Davi Strazza, presidente da Adyen na América do Norte. "Os investimentos históricos da Adyen na América do Norte nos colocaram em uma posição interessante hoje: como uma das únicas empresas Fintech com uma licença de filial local, estamos qualificados para ingressar na nova infraestrutura de pagamentos instantâneos do Federal Reserve. Combinados com nosso conjunto de produtos para pagamentos e finanças incorporadas, podemos oferecer às empresas uma ampla variedade de ferramentas poderosas para prosperar no mercado competitivo atual".

Para obter a certificação FedNow Service, a Adyen completou um currículo de testes abrangente e demonstrou ao Federal Reserve que seus serviços de pagamento cumpriram uma lista de verificação de requisitos para confirmar a capacidade de operar em um ambiente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 265 dias por ano. Daqui em diante, a Adyen simplificará o fluxo de caixa para seus clientes, melhorará o gerenciamento da tesouraria corporativa e permitirá a movimentação instantânea de fundos entre instituições financeiras. Esta inovação está na vanguarda dos pagamentos e serviços de pagamento, operando de forma segura e confiável 365 dias por ano, 24 horas por dia.

"Estamos entusiasmados com o fato dos primeiros usuários de todos os tamanhos em todo o país estarem avançando em sua prontidão operacional para transações ao vivo por meio do sistema", disse Ken Montgomery, primeiro vice-presidente do Federal Reserve Bank of Boston e executivo do programa FedNow Service. "Concluir a certificação é um marco importante para as organizações participantes validarem sua capacidade de fornecer serviços de pagamento instantâneo".

Para saber mais sobre os pagamentos em tempo real e os serviços de pagamento da Adyen, visite aqui.

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de tecnologia financeira preferida por empresas líderes. Ao oferecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, insights orientados por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a atingir suas ambições com mais rapidez. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen trabalha com empresas como Meta, Uber, H&M, eBay e Microsoft. A cooperação com o FedNow Service, conforme descrito neste comunicado à imprensa, destaca a expansão contínua de seu conjunto de produtos da Adyen.

