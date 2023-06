Adyen está pronta para liberar milhões em fluxo de caixa diário para clientes com serviços de pagamento mais rápidos

Os usuários da plataforma, como operadoras gig economy ou vendedores de mercado, receberão pagamentos instantâneos por serviços ou produtos vendidos

Adyen aumenta a velocidade do movimento de fundos "liberados" de 1 a 3 dias em fluxo de caixa por cliente capacitando empresas e acelerando pagamentos para usuários finais

A infraestrutura bancária da Adyen se conecta diretamente aos trilhos de pagamento em tempo real, permitindo um processamento mais rápido de pagamentos

AMSTERDÃ, 1º de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), a plataforma de tecnologia financeira global escolhida por empresas líderes anunciou hoje o lançamento do Payout Services. Esta oferta permite que os clientes da Adyen paguem os fundos adquiridos no método preferido de seus usuários afiliados ou parceiros com maior velocidade e representa o compromisso da Adyen em manter as necessidades de seus clientes no centro do desenvolvimento de seus produtos. Ao remover atrasos desnecessários e terceiros do processo de movimentação de fundos, a Adyen pode liberar milhões em fluxo de caixa diário para os clientes,1 apoiando uma maior eficiência operacional e ajudando as empresas a alcançar suas ambições mais rapidamente.

A capacidade da Adyen para fazer isso decorre de suas licenças de agências e bancos e conexão direta com esquemas bancários e de cartões em tempo real. Ao mover fundos do ponto A para B dentro de uma única infraestrutura bancária, os pagamentos podem ser processados até três dias mais rápido do que o padrão do setor.

Com uma única API, os clientes da Adyen podem pagar globalmente para sua base de usuários, como trabalhadores da economia gig e vendedores de mercado, melhorando muito a experiência da plataforma com acesso mais rápido ao dinheiro em espécie. O lançamento significa que os clientes podem acessar mais de seu dinheiro para ganhar juros, investir em P&D para crescimento futuro e minimizar sua necessidade de financiamento externo. Com a API da Adyen, em vez de ter que gerenciar vários provedores em todas as regiões, o que cria complexidade operacional e retarda a capacidade de um negócio de expandir, os clientes empresariais podem gerenciar fundos globalmente com um único parceiro.

Para os usuários finais da plataforma, os pagamentos por meio de esquemas bancários e de cartão em tempo real oferecem a vantagem de acesso mais rápido aos seus fundos duramente conquistados. De acordo com o Boston Consulting Group, 75% das SMBs expressaram a necessidade de liquidação no mesmo dia ou mais rapidamente. 2 Ao acelerar os pagamentos, os clientes da plataforma da Adyen podem atender a essa demanda e melhorar ainda mais sua experiência de usuário final.

"Vemos isso como uma oportunidade de fornecer uma solução líder de mercado que suporta pagamentos em tempo real", disse Roelant Prins CCO, Adyen. "Podemos agilizar muito o fluxo de caixa de nossos clientes, melhorando a gestão de tesouraria corporativa e capacitando os usuários finais a terem acesso mais rápido ao seu caixa. Nossa solução torna mais fácil para as empresas aceitar e pagar fundos em um só lugar, atuando como um catalisador para o crescimento dos negócios com nossa tecnologia inovadora."

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de tecnologia financeira preferida por empresas líderes. Ao oferecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, insights orientados por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a atingir suas ambições com mais rapidez. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen trabalha com empresas como Facebook, Uber, H&M, eBay e Microsoft. A Adyen melhora e amplia continuamente sua oferta de produtos como parte de seu curso natural de negócios. Novos produtos e recursos são anunciados por meio de comunicados de imprensa e atualizações de produtos no site da empresa.

1 A liberação de milhões em fluxo de caixa baseia-se em um cliente que usa a Adyen para processar pagamentos de 1 a 3 dias mais rápido do que o padrão do setor. Por exemplo, se um cliente estiver processando um bilhão por ano, dois dias de fluxo de caixa liberado equivale a 7,7 milhões com base na liquidação do setor apenas em dias úteis (261 dias por ano) e na liquidação da Adyen também nos fins de semana (365 dias por ano).

2 75% dos usuários da plataforma SMB expressam a necessidade de liquidação no mesmo dia ou mais rápido, de acordo com pesquisa do Boston Consulting Group. O relatório pode ser baixado aqui: https://www.adyen.com/knowledge-hub/embedded-finance-report

