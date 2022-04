Adyen expande para além de pagamentos e anuncia produtos financeiros integrados

AMSTERDÃ,, 31 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Adyen (AMS: ADYEN), a plataforma global de tecnologia financeira preferida por empresas líderes, anunciou hoje sua expansão para além dos produtos de pagamentos para desenvolver produtos financeiros integrados. Esses produtos permitirão que plataformas e marketplaces criem experiências financeiras personalizadas para seus usuários como proprietários de pequenas empresas ou comerciantes individuais. O conjunto de produtos permitirá que as plataformas viabilizem novos fluxos de receita e aumentem a fidelidade do usuário.

"Ao desenvolver nossa infraestrutura bancária do zero, como parte da plataforma única, eliminamos as limitações dos sistemas financeiros antigos, permitindo que a Adyen ofereça o poder de um banco combinado com a adaptabilidade de uma fintech", disse Thom Ruiter, vice-presidente de produtos bancários e financeiros da Adyen. "Essa abordagem diferenciada significa que podemos oferecer a nossos clientes da plataforma uma flexibilidade inigualável para atender às necessidades evolutivas de sua base de usuários sem as barreiras da complexidade regulatória, do demorado desenvolvimento de produtos ou das restrições bancárias do patrocinador.

Vemos esse passo no desenvolvimento de nossa plataforma de tecnologia financeira como uma evolução natural de nosso negócio", disse Pieter van der Does, CEO e cofundador da Adyen. "Estamos desenvolvendo esses produtos para ajudar as empresas a alcançar suas ambições com mais rapidez. Para as empresas da plataforma, significa que podemos torná-las um destino único para todas as necessidades de seus usuários. Estamos posicionados de forma diferenciada para ajudá-las, combinando nossa tecnologia com nossa estrutura de licenciamento."

Começando com a Adyen for Platforms, a empresa permitiu que as plataformas incorporassem pagamentos a sua oferta e proporcionassem uma experiência de comércio unificada em canais de vendas e localidades geográficas. Com o tempo, trabalhar com plataformas fez surgir a necessidade de mais controle sobre a experiência de pagamento. Então, a Adyen lançou a Issuing para melhorar essa experiência, permitindo que as plataformas ofereçam a seus usuários cartões virtuais e físicos para transações comerciais e recebam fundos diretamente com maior rapidez.

Daqui em diante, a Issuing será incluída em um conjunto completo de produtos financeiros integrados, uma vez que as plataformas também destacaram a necessidade de reduzir outras complexidades financeiras para seus usuários. Entre os produtos que serão desenvolvidos estão contas em várias moedas, permitindo que os usuários recebam pagamentos, iniciem pagamentos e armazenem o dinheiro com segurança em um só lugar. Essas contas também permitirão que as plataformas facilitem a prorrogação do financiamento para seus usuários dentro da interface da plataforma. Graças aos recursos de classificação de risco orientados por dados da Adyen, essas ofertas de financiamento são pré-qualificadas e não precisam de verificações adicionais do lado do usuário. Isso permitirá que as plataformas solidifiquem o relacionamento com seus usuários, oferecendo, ao mesmo tempo, a um segmento tradicionalmente sem serviços bancários, ou seja, o de proprietários de pequenas empresas, os financiamentos necessários para desenvolver seus negócios.

O conjunto completo de produtos financeiros integrados da Adyen, juntamente com pagamentos, permite que as plataformas centralizem as necessidades financeiras de seus usuários em um único ecossistema.

Consulte aqui para obter mais atualizações sobre as estratégias comerciais e de produtos da Adyen.

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de tecnologia financeira preferida por empresas líderes. Ao oferecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, informações baseadas em dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a atingir suas ambições com mais rapidez. Com escritórios em todo o mundo, entre os clientes da Adyen estão Facebook, Uber, H&M, eBay e Microsoft. A Adyen melhora e amplia continuamente sua oferta de produtos como parte de seu curso natural de negócios. Novos produtos e recursos são anunciados por meio de comunicados à imprensa e atualizações de produtos no site da empresa.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

