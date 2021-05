Adyen expande recursos de aquisição para o Japão em meio à dinâmica crescente de pagamentos sem dinheiro

Adyen lança sua solução de aquisição no Japão para ajudar as empresas a obter taxas mais altas de autorização, melhores experiências para os clientes e insights de dados mais abrangentes à medida que o mercado japonês faz a transição

para pagamentos on-line.

TÓQUIO, 18 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- ADYEN (AMS: ADYEN), a plataforma global de pagamentos preferida por muitas das principais empresas do mundo, anunciou hoje a expansão de seus recursos de aquisição ao incluir o Japão. Os recursos de aquisição da Adyen são fundamentais para a plataforma de pagamento tudo-em-um da empresa, permitindo que comerciantes como Microsoft, Foodpanda, VanMoof, Breitling e G-Star obtenham o máximo de cada transação com processamento local de pagamentos. Este anúncio amplia os recursos locais de aquisição da Adyen na região Ásia-Pacífico, após lançamentos na Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, Malásia e Singapura, e é respaldado pela demanda de comerciantes internacionais e nacionais que buscam servir melhor os consumidores no Japão.

A pandemia acelerou ainda mais o crescimento do comércio eletrônico no Japão e, à medida que os consumidores japoneses continuam a adotar compras on-line, o uso de pagamentos eletrônicos aumentará à medida que os consumidores continuarem a deixar de realizar pagamentos em espécie. No âmbito nacional, o governo japonês estabeleceu uma meta de aumentar os pagamentos sem dinheiro para cerca de 40% de todas as transações até 2025, comparado ao volume atual de cerca de 20%.

"A região Ásia-Pacífico é um importante impulsionador de crescimento para muitos de nossos comerciantes internacionais e, portanto, para a Adyen. Estamos entusiasmados em levar nossa solução full-stack para comerciantes no Japão, à medida que mais empresas estão fazendo a transição para pagamentos digitais. Os comerciantes podem descobrir novos caminhos para o crescimento e oferecer experiências mais ricas aos clientes com nossas ferramentas de otimização de pagamento e insights de dados", disse Warren Hayashi, presidente da Adyen na região Ásia-Pacífico.

Trevor Nies, diretor sênior de pagamentos de comércio eletrônico, operações de risco e análise da Microsoft, observou: "Trabalhamos com a Adyen desde 2015 e vimos como a empresa acelerou a inovação em pagamentos para torná-los mais rápidos, simples e seguros. A Adyen é um dos nossos parceiros estratégicos que processa pagamentos para nossa empresa em todo o mundo, em quase todos os produtos e serviços da Microsoft. Estamos entusiasmados por ser um dos primeiros a entrar em operação com a Adyen no Japão e oferecer aos nossos clientes uma experiência de pagamento perfeita."

A Adyen gerencia todo o fluxo de pagamento, incluindo gateway, gestão de riscos e aquisição para seus comerciantes. Isso significa que as marcas podem acelerar a expansão global e otimizar os processos de pagamento, ao mesmo tempo em que continuam a atender às expectativas dos consumidores.

A Adyen oferece às empresas informações sobre regulamentações, esquemas e métodos de pagamento locais com a melhor tecnologia da categoria e profunda experiência no processo de compras. Com conexões de aquisição direta de cartão junto a Visa, Mastercard, JCB, American Express, Diners, Discover e UnionPay, as transações serão processadas localmente no Japão por meio da plataforma da Adyen. Os comerciantes podem simplesmente usar a plataforma única da Adyen para oferecer todos os principais métodos de pagamento preferidos pelos compradores, como cartões de crédito e débito, juntamente com métodos de pagamento pertinentes.

A Adyen atualmente oferece o recurso de aquisição local para cartões internacionais na Austrália, Brasil, Canadá, Europa, Hong Kong, Malásia, Singapura, Porto Rico, Nova Zelândia e Estados Unidos.1

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de pagamentos escolhida por muitas das empresas líderes do mundo. Ela oferece uma moderna infraestrutura de ponta a ponta conectada diretamente à Visa, Mastercard e aos métodos de pagamento preferidos pelos consumidores do mundo todo. A Adyen oferece pagamentos sem atritos em canais on-line, dispositivos móveis e na loja. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen atende clientes como Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos e L'Oréal. O lançamento do recurso de aquisição da Adyen no Japão, conforme descrito nesta atualização, destaca a expansão contínua da Adyen em termos de métodos de pagamento e regiões com suporte ao longo dos anos, bem como seu crescimento contínuo com comerciantes novos e atuais como parte de seu curso habitual de negócios.

1 Para mais informações sobre aquisições locais e seus benefícios, consulte: https://www.adyen.com/global-payment-processing.

