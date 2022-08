Adyen impulsiona pagamentos presenciais com lançamento de uma linha de terminais com desenvolvimento próprio

A empresa está lançando dois novos terminais, o NYC1 e o AMS1, depois de expandir para o desenvolvimento de hardware pela primeira vez

Os terminais são soluções acessíveis e flexíveis que facilitam a aceitação de pagamentos presenciais para empresas e plataformas de negócios

AMSTERDÃ, 18 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Adyen (AMS: ADYEN), a plataforma global de tecnologia financeira preferida por empresas líderes, tem o prazer de anunciar o lançamento de seus primeiros terminais desenvolvidos internamente. Inovada para facilitar várias formas de pagamento, a linha de terminais marca o mais recente avanço na crescente oferta de comércio unificado da Adyen. Operando na plataforma única da empresa, os novos dispositivos continuam inerentemente flexíveis, para atender a um cenário de pagamento que avança rapidamente e às necessidades dos clientes em constante evolução.

Terminais AMS1 e NYC1 da Adyen

"O compromisso da Adyen é ajudar empresas a concretizar suas ambições mais rapidamente, e criando nossos próprios terminais é a mais nova forma de cumprirmos essa promessa", disse Kamran Zaki, diretor de operações da Adyen. "Sempre inovamos com base no feedback dos clientes para proporcionar experiências superiores com rapidez e flexibilidade. Com nossa oferta de pagamentos presenciais, as empresas dispõem de uma linha completa de terminais para escolher, o que lhes permite escolher o melhor para atender a suas necessidades específicas."

A Adyen continua focada em impulsionar a inovação no comércio unificado, abrangendo desde PMEs (pequenas e médias empresas) até corporações por meio de plataformas. Eles concretizam o desejo dos clientes para serem dispositivos móveis, discretos, confiáveis, acessíveis, com bateria de longa duração e aceitando pagamentos simplesmente por toques ou deslize. A empresa considerou atentamente os detalhes de projeto do modelo, garantindo que o som, aparência e textura reflitam o padrão de excelência da Adyen em todas as experiências de pagamento. Os dispositivos funcionam na plataforma única da Adyen, o que permite o controle de ponta a ponta, fluxos de pagamento personalizados e alta velocidade de inovação no ponto de venda.

"Ao assumir o projeto do terminal, a Adyen está garantindo que as necessidades dos clientes sejam colocadas no centro de sua funcionalidade", disse Derk Busser, vice-presidente de produtos e pagamentos presenciais da Adyen. "Nosso objetivo é reduzir continuamente os problemas na jornada dos consumidores. Ao projetar dispositivos de alta mobilidade, estamos conferindo às empresas o poder de receber pagamentos não apenas quando estão atrás de um balcão, mas em qualquer lugar. A amplitude de casos de uso que esta mobilidade oferece é um desenvolvimento empolgante nas compras presenciais avançadas."

O primeiro terminal da linha é o NYC1, o dispositivo mais acessível e flexível na gama de pagamentos presenciais. O dispositivo permite que as empresas ofereçam um fluxo de pagamento totalmente personalizado em seu próprio aplicativo de ponto de venda. É ideal para empresas que já investiram em hardware como telefones ou tablets e desejam acrescentar pagamentos à sua estrutura. Um importante caso de uso são as plataformas que procuram oferecer um dispositivo de pagamento simples e acessível a seus clientes de pequenas empresas. Uma grande usabilidade também encontra espaço em empresas que veem a mobilidade como uma forma de proporcionar experiências presenciais mais contínuas - desde a mitigação de longas filas nas caixas até a liberação de colaboradores de vendas para oferecer um serviço mais personalizado. Atualmente, o terminal NYC1 está disponível na América do Norte, e a cobertura será estendida para outras regiões em breve.

O segundo é o AMS1, um terminal multifuncional com sistema operacional Android que as empresas podem usar para aceitar pagamentos, bem como executar seus próprios aplicativos de negócios. Ao consolidar os aplicativos, os funcionários do estabelecimento podem realizar tarefas como acessar sua caixa registradora, administrar o inventário e aceitar pagamentos, tudo em um único dispositivo. Ele simplifica as operações diárias ao mesmo tempo em que oferece os mesmos benefícios do NYC1. O AMS1 é ideal para empresas e comércio em plataforma que desejam acesso a todos os aplicativos operacionais em um único dispositivo. O terminal estará disponível em todo o mundo até o final deste ano, começando pela Europa e América do Norte.

Com a linha de terminais NYC1 e AMS1 agora no repertório de pagamentos presenciais da Adyen, a empresa espera identificar maneiras inovadoras de antecipar as jornadas do consumidor.

Leia mais: https://www.adyen.com/pos-payments/adyen-terminals

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de tecnologia financeira preferida por empresas líderes. Ao oferecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, insights orientados por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a atingir suas ambições com mais rapidez. Com escritórios em todo o mundo, entre os clientes da Adyen estão Facebook, Uber, H&M, eBay e Microsoft. A Adyen melhora e amplia continuamente sua oferta de produtos como parte de seu curso natural de negócios. Novos produtos e recursos são anunciados por meio de comunicados à imprensa e atualizações de produtos no site da empresa.

Para o lançamento desses terminais, a Adyen faz parcerias com parceiros de fabricação de hardware.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1880369/AMS1_and_NYC1_terminals.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

FONTE Adyen Inc.

SOURCE Adyen Inc.