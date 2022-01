Adyen lança terminais de PDV Android

AMSTERDÃ, 5 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Adyen, a plataforma global de pagamentos preferida por muitas das principais empresas do mundo, anunciou hoje o lançamento de terminais móveis de ponto de venda (PDV) Android na UE, Reino Unido e Estados Unidos. Os dispositivos representam uma mudança fundamental no papel do terminal de pagamentos, funcionando como uma solução multifuncional, eliminando a necessidade de caixas registradoras individuais, leitores de código de barras e monitores voltados para o cliente. Além disso, os terminais vêm com um sistema de gerenciamento de aplicativos, permitindo que os comerciantes carreguem e gerenciem os aplicativos utilizados no dia a dia, para gerenciamento de estoque, programas de fidelidade, devoluções e muito mais. O lançamento desses terminais multifuncionais não só reduzirá os custos com hardware, mas também ajudará as empresas a melhorar consideravelmente as experiências pessoais dos clientes.

A Palisis, provedora de soluções de vendas e operações para negócios de turismo e transporte, e a Immfly, uma provedora de serviços digitais a bordo, estão entre os primeiros clientes da Adyen a implementar os terminais.

"Cada vez mais os consumidores querem pagar por produtos, ingressos ou refeições onde estão, sem ficar em filas. As soluções de PDV móveis existentes normalmente envolvem várias unidades de hardware. Nossos terminais Android multifuncionais combinam a flexibilidade da plataforma Android com a segurança de um terminal de pagamento com certificação PCI. Eles suportam uma ampla gama de casos de uso, e a Immfly e a Palisis são dois grandes exemplos desse ganho em mobilidade e funcionalidade para nossos comerciantes e suas equipes", disse Jan-Pieter Lips, diretor de comércio unificado da Adyen. "A conveniência é fundamental para oferecer as melhores experiências aos clientes, e esses terminais ajudam os comerciantes a atender a esse padrão. Além disso, o uso desses dispositivos permite que os comerciantes com os quais trabalhamos executem processos operacionais enxutos, dispensando a necessidade de instalação de sistemas separados para que tudo funcione."

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de pagamentos escolhida por muitas das empresas líderes do mundo. Ela oferece uma moderna infraestrutura de ponta a ponta conectada diretamente à Visa, Mastercard e aos métodos de pagamento preferidos pelos consumidores do mundo todo. A Adyen oferece pagamentos sem atritos em canais on-line, dispositivos móveis e na loja. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen atende clientes como Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos e L'Oréal. A Adyen melhora e amplia continuamente sua oferta de produtos como parte de seu curso comum de negócios. Novos produtos e recursos são anunciados por meio de comunicados à imprensa e atualizações de produtos no site da empresa.

