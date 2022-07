Adyen oferece suporte à Etsy para alcançar dez milhões de doações de compradores por meio do recurso de doações Giving

A Etsy é a primeira empresa a utilizar o recurso de arredondamento Giving da Adyen, que oferece aos clientes a opção de arredondar seus totais para doação.

AMSTERDÃ, 18 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Adyen (AMS: ADYEN), plataforma global de tecnologia financeira preferida por empresas líderes, e a Etsy, que opera mercados bilaterais on-line que conectam milhões de compradores e vendedores apaixonados e criativos em todo o mundo, anunciaram hoje que a Adyen viabilizou dez milhões de doações de compradores da Etsy para o Uplift Fund, fundo administrado pela Brooklyn Community Foundation.

A Etsy lançou o Uplift Fund com a Brooklyn Community Foundation em fevereiro de 2021 para oferecer a seus compradores a opção de se unirem a eles no apoio a criadores que enfrentam barreiras na criação de negócios de sucesso. Quando os compradores nos EUA efetuam compras no Etsy, eles têm a opção de arredondar seu valor da compra e doar para o fundo por meio da Adyen.

"A solução da Adyen nos permitiu o engajamento perfeito da comunidade da Etsy em apoiar nosso Uplift Fund", disse Morgan Blake, vice-presidente de pagamentos da Etsy. "Tem sido incrível ver como uma pequena mudança no fechamento da compra pode ter um impacto tão grande, especialmente porque os últimos anos evidenciaram a lacuna de recursos disponíveis para numerosas comunidades que estão empenhadas para usar seus talentos empreendedores.

Parcerias como essa estabelecida entre a Etsy e a Adyen estimulam e simplificam o processo de doação das pessoas para causas beneficentes. É exatamente isso que estamos vendo aqui, com o marco notável de atingir dez milhões de compradores", disse Jocelynne Rainey, presidente e CEO da Brooklyn Community Foundation. "Estamos entusiasmados em assessorar os doadores da Etsy para que o Uplift Fund ofereça o apoio a organizações sem fins lucrativos de todo o país que trabalham para remover as barreiras à criação de pequenas empresas de sucesso."

"Vimos grandes resultados com o Giving e estamos entusiasmados em alcançar este marco com a Etsy", disse Ingo Uytdehaage, diretor financeiro da Adyen. "A Etsy tem sido um parceiro fundamental no desenvolvimento de nossa solução de doações Giving, que inclui o recurso de arredondamento. Ao combinar pontos fortes com a tecnologia da Adyen e o mercado bilateral da Etsy, conseguimos nos unir para encontrar uma solução que gerasse impacto, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mal podemos esperar para ver o que mais conseguiremos fazer juntos."

O Giving é um produto que oferece aos comerciantes da Adyen a opção de receber doações beneficentes durante o processo de compra on-line e na loja, permitindo que eles intensifiquem seu vínculo com seus compradores, fornecendo uma plataforma para suas causas beneficentes preferidas. Ao fazer isso, o Giving converte as boas intenções dos compradores em receitas extras para causas beneficentes. Com um simples toque em um terminal de ponto de venda ou com o clique de um botão em uma compra on-line, os compradores podem efetuar doações para a instituição de caridade preferida dos comerciantes. As transações do Giving se integram perfeitamente nos processos de fechamento de compra existentes em todos os canais de pagamento, e as doações dos compradores são notificadas e compensadas diretamente à instituição de caridade escolhida, sem impactar o fluxo de reconciliação existente dos comerciantes.

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de tecnologia financeira preferida por empresas líderes. Ao oferecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, insights orientados por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a atingir suas ambições com mais rapidez. Com escritórios em todo o mundo, entre os clientes da Adyen estão Facebook, Uber, H&M, eBay e Microsoft. A cooperação com a Etsy conforme descrito nesta atualização comercial, destaca o crescimento contínuo da Adyen com comerciantes atuais e novos ao longo dos anos.

Sobre a Etsy

A Etsy, Inc. opera mercados bilaterais on-line que conectam milhões de compradores e vendedores apaixonados e criativos em todo o mundo. Esses mercados compartilham a missão de manter o comércio humanizado e estão comprometidos em usar o potencial dos negócios para fortalecer as comunidades e capacitar as pessoas. Seu principal mercado, o Etsy.com, é o destino global de produtos criativos e exclusivos. Os compradores procuram a Etsy para se inspirarem e se encantarem com produtos criados e selecionados por empreendedores criativos. Para os vendedores, a Etsy oferece uma gama de ferramentas e serviços que atendem às principais necessidades de negócios.

Sobre a Brooklyn Community Foundation

A Brooklyn Community Foundation tem como missão estimular mudanças sociais duradouras, mobilizando pessoas, capital e experiência para um Brooklyn mais justo e equitativo. É a primeira e única fundação pública dedicada exclusivamente ao Brooklyn, trabalhando em parceria com doadores generosos e líderes comunitários para promover a justiça racial e reforçar as organizações sem fins lucrativos vitais. Desde sua fundação em 2009, a fundação e seus doadores já contribuíram com mais de US$ 75 milhões em doações para entidades sem fins lucrativos no Brooklyn e em outras localidades. Saiba mais em www.BrooklynCommunityFoundation.org.

